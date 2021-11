Pred nama su u kopnenom području većinom oblačni i tmurni jesenski dani. Povremeno će padati kiša, u nedjelju vjerojatno gotovo posvuda, dok će u novome tjednu sve do četvrtka ipak biti češća u gorju te u unutrašnjosti Dalmacije - rekla je u prognozi za HRT meteorologinja Petra Mikuš Jurković iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Potkraj tjedna, kaže, raste vjerojatnost za više sunčanih razdoblja. Temperatura se neće znatnije mijenjati ni na kopnu, ni na moru, gdje će biti promjenjivo i vrlo nestabilno, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, pa i obilniju kišu, osobito potkraj srijede i u prvom dijelu četvrtka. Bit će i razmjerno vjetrovito uz većinom umjereno do jako jugo, a ponajprije na sjevernom Jadranu i buru, podno Velebita s olujnim udarima.

Danas kiša, a onda ponegdje razvedravanje

Danas će, pak, u prvom dijelu dana na istoku Hrvatske biti pretežno oblačno, povremeno uz kišu. Popodne se očekuje prestanak kiše, a vjerojatna su i sunčana razdoblja, osobito na krajnjem istoku. S jutarnjih od 5 do 7 °C, temperatura će danju porasti do 12 °C uz povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Sjeveroistočni vjetar puhat će i mjestimice u oblačnoj središnjoj Hrvatskoj. Kiša će biti češća u noći i ujutro, i to ponajprije u južnijim predjelima. Temperatura zraka uglavnom između 6 i 10 °C.

Oblačno uz kišu bit će i u gorskoj Hrvatskoj, dok u Istri i Hrvatskome primorju promjenjivo, danju sa sunčanim razdobljima, a mjestimična kiša padat će ponajprije u u noći i prijepodne. U gorju povremeno umjeren sjeveroistočnjak, a na moru će jugo prema večeri okrenuti na buru, podno Velebita i s olujnim udarima.

Idući tjedan promjenjivo i nestabilno

U Dalmaciji će se pak do kraja dana zadržati uglavnom umjereno jugo. Bit će promjenljivo s kišom, osobito u noći i ujutro, dok je od sredine dana kiša moguća ponajprije na otocima i prema otvorenome moru, koje će biti većinom umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 10 °C u unutrašnjosti do 15 °C na obali, a popodnevna do 18 °C.

Podjednaka temperatura zraka i na jugu Hrvatske, no u noći i ujutro lokalno je moguća i obilnija kiša praćena grmljavinom. Puhat će umjereno, osobito prema otvorenome moru i jako jugo - kazala je u meteorologinja Mikuš Jurković.

"Novi tjedan na Jadranu će biti promjenjiv i vrlo nestabilan, mjestimice uz kišu, lokalno moguće i izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito u srijedu. Umjerena, ponajprije podno Velebita i jaka bura, u utorak će u Dalmaciji okrenuti na jugo, koje će se u srijedu proširiti i na veći dio sjevernog Jadrana. Na kopnu većinom oblačno, ujutro mjestimice i maglovito te tmurno, osobito u utorak i srijedu, kada će i kiša biti češća. Kraća sunčana razdoblja najvjerojatnija su u ponedjeljak, tijekom kojeg će u većini kopnenih krajeva oborina izostati.", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Potop na Žirju i Hvaru

Noćas je snažno nevrijeme zahvatilo Dalmaciju, a na nekim dalmatinskim otocima pale su ekstremno velike količine kiše - od Mljeta, preko Korčule, Hvara, Brača do Šolte, javlja Dalmatinski portal.

No, prema podacima mreže postaja Pljusak.com, rekordna količina kiše pala je na otoku Žirju gdje je do 1 sat iza ponoći zabilježeno čak 265 litara kiše po četvronom metru. Upsoredbe radi, u Splitu i Šibeniku u cijelome studenom u prosjeku padne 113 milimetara oborina.

Prije ponoći snažno grmljavinsko nevrijeme pogodilo je i dijelove Hvara gdje je u samo sat vremena palo više od 25 litara kiše po četvornome metru.