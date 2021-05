PRISTIŽU NOVI PODACI PO ŽUPANIJAMA: Ubacujemo u ‘petu brzinu s cijepljenjem’ – epidemiolog Kaić otkrio detalje

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 2046 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 49 osoba. Prvom dozom cjepiva cijepljena je petina odraslih stanovnika RH. U svijetu je broj dosad zaraženih premašio 150 milijuna

Na bolničkom liječenju je 2210 pacijenata, a 246 na respiratoru

Prvom dozom cijepljeno je 21 posto odraslog stanovništva u RH

Do 15. svibnja na snazi su stare i neke nove protuepidemijske mjere

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji 18 novozaraženih

10:00 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježeno je 18 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih su četiri utvrđena brzim antigenskim testom, a oporavile su se 54 osobe, izvijestio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite. Zaraženo je osam osoba iz Vele Luke, pet iz Dubrovnika, dvije iz Stona, po jedna iz Blata i Orebića te jedna koja nema prebivalište u županiji. Ukupno je zaraženo šest muških osoba i 12 osoba ženskog spola, a 14 ih ima utvrđenu epidemiološku vezu. Oporavile su se 54 osobe, od kojih 22 iz Dubrovnika, deset iz Metkovića, sedam iz Opuzena, pet iz Stona, po dvije iz Ploča i Slivnog, po jedna iz Konavala, s Mljeta, iz Pojezerja, Zažablja i Župe dubrovačke te jedna koja nema prebivalište u županiji. U samoizolaciji je 696 osoba, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. Od početka pandemije zabilježeno je ukupno 678 kršenja mjere samoizolacije.

U posljednja 24 sata obrađena su 282 uzorka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 65 533. U dubrovačkoj bolnici hospitalizirano je 50 osoba pozitivnih na koronavirus. Tri pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb i na invazivnoj su ventilaciji. U samoizolaciji je 696 osoba.

Bjelovarsko-bilogorska županija: Jedan novozaraženi

9:58 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, a riječ je o osobi s područja grada Daruvara, priopćili su u nedjelju iz županijskog Stožera civilne zaštite.

U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 40 pacijenta zaraženih koronavirusom od kojih su četiri na respiratoru, a na opservaciji je deset pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 781 osoba.

U Istri dvoje novozaraženih, jedna osoba preminula

9:22 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 1029 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su dvije novozaražene osobe. U Općoj bolnici u Puli preminula je jedna covid-pozitivna osoba (1939. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Izliječeno je sedam osoba pa je trenutno na području Istarske županije 117 aktivnih covid-pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1625 osoba. Na Odjelu za infektologiju bolnice u Puli liječi se 80 osoba, a od toga se 9 osoba nalazi u respiracijskom centru.

U Brazilu i dalje mnogo oboljelih i umrlih

9:09 – Brazil je u subotu registrirao 2656 smrtnih slučajeva od covida-19 i 66.964 novih potvrđenih slučajeva, prema podacima koje je objavilo državno ministarstvo zdravstva. Južnoamerička zemlja ima ukupno 406.437 umrlih od koronavirusa i 14.725.975 ukupno potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj novih slučajeva u Brazilu smanjio se od vrhunca krajem ožujka, ali i dalje je visok. Po broju umrlih zemlja je na drugom mjestu nakon Sjedinjenih Država.

Zemlja, koja je podijelila 41 milijun cjepiva, pozvala je sve koji imaju višak cjepiva da joj pošalju. Stručnjaci upozoravaju da bi dnevni broj novozaraženih i umrlih mogao dugo vremena ostati visok ako se ne ubrza kampanja cijepljenja i uvedu snažnije mjere ograničenja širenja virusa. Za dramatične brojke stručnjaci okrivljuju predsjednika Jaira Bolsonara i lokalne vlasti koji nisu pokrenuli odlučnu borbu protiv virusa.

Sisačko-moslavačka županija: Pet novozaraženih

9:07 – U Sisačko-moslavačkoj županiji pet je novooboljelih osoba od bolesti COVID-19. Radi se o tri osobe s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja grada Siska i jednoj osobi s područja općine Sunja.

U Požeško-slavonskoj županiji 33 nova slučaja

9:06 – U Požeško-slavonskoj županiji na posljednjem testiranju obrađena su 253 uzorka, od kojih su 33 pozitivna. Trenutno je aktivno 480 slučajeva zaraze koronavirusom (covid-19), 451 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 29 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 658 osoba, a ukupno su testirane 40.992 osobe.

U Indiji cijepljenje za sve, New Delhi u karanteni

8:18 – Indija je u subotu, unatoč nestašici cjepiva, počela kampanju cijepljenja svih odraslih osoba protiv koronavirusa i za tjedan dana produljila karantenu u glavnome gradu New Delhiju ne bi li zaustavila eksploziju zaraze koja postiže novi svjetski rekord u broju oboljelih i umrlih. Indija, na prvoj crti u borbi s pandemijom zajedno s Brazilom, u subotu je prijavila 401.993 novozaražena u zadnja 24 sata, najviše dosad na svjetskoj razini, priopćilo je ministarstvo zdravstva. Od kraja 2019. u svijetu je oboljelo više od 151 milijun ljudi, od kojih je više od 3,18 milijuna umrlo, pokazuju podatci koje je AFP objavio u subotu.

Indija je samo u travnju imala oko sedam milijuna novozaraženih. Oko 3523 umrlih prijavljeno je u subotu tijekom dana, pa se ukupan broj mrtvih penje na 211.853. Mnogi stručnjaci ipak misle da su stvarni brojevi puno viši. Plan ove zemlje s 1,3 milijarde stanovnika za cijepljenje 600 odraslih čini se već upitan. Niz saveznih država, pa tako Maharashtra i New Delhi – među najteže stradalima – upozoravaju da im ponestaje cjepiva i da je proširenje kampanje ugroženo zbog administrativnih sporova, zbrke oko cijena i tehničkih problema s vladinom digitalnom platformom za cijepljenje. Dosad je utrošeno oko 150 milijuna doza, što obuhvaća 11,5 posto stanovništva a tek je 25 milijuna primilo obje doze.

Ovog tjedna u Indiju je počela stizati međunarodna medicinska pomoć koju je najavilo više od 40 zemalja.

Hrvatska kampanju cijepljenja ubacuje ‘u petu brzinu’

Jučer – Prema podacima s platforme eCijepih, na dan 30. travnja 2021. godine, u Hrvatskoj je 20.9 posto odraslog stanovništva primilo najmanje jednu dozu cjepiva protiv bolesti COVID-19. Do sada je, sukladno Planu cijepljenja kojeg provodi HZJZ, cijepljen svaki peti građanin Hrvatske. U razdoblju od 27. prosinca 2020. do 30. travnja 2021. do sada je u Hrvatskoj utrošeno 901.120 doza cjepiva, a s obzirom na velik broj doza cjepiva koje stižu tijekom svibnja i u lipnju, dinamika cijepljenja će omogućiti cijepljenje više od 1.848.462 osobe do kraja lipnja, odnosno više od 55% odraslih osoba. Prema podacima iz središnjeg registra cijepljenih osoba e-Cijepih, 30.4. je utrošeno čak 28.394 doza dok je u četvrtak, 29. travnja, ostvaren apsolutni rekord u cijepljenju s apliciranih 46.887 samo u jednom danu, stoji u priopćenju HZJZ-a.

Najavljeno je da će se s cijepljenjem uskoro krenuti “u petoj brzini”.

“Neutrošene su samo one doze koje se nisu stigle utrošiti. Mi smo jučer i prekjučer radili distribuciju, a onih 130 tisuća AstraZenece i 20-ak tisuća Moderninog, tek su jučer distribuirane na teren i još će se u ponedjeljak nastaviti distribuirati, nisu se stigle ni potrošiti kad nisu ni stigle do ambulanti”, izjavio je jučer za N1 epidemiolog Bernard Kaić iz HZJZ-a koji smatra da se do ljeta može dostići 55 posto cijepljene populacije.