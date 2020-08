TOPLINSKI VAL ‘PRŽI’ HRVATSKU; Izdana brojna upozorenja: ‘Budite na oprezu zbog mogućih jačih nevremena…’; evo kad stiže promjena

Osim Hrvatske, i brojne druge europske zemlje ‘prže’ se na visokim temperaturama, ali promjena slijedi početkom idućeg tjedna

Europu, osobito zapadni dio kontinenta, zahvatio je toplinski val. Osim Hrvatske, i brojne druge zemlje “prže” se na visokim temperaturama. Kako javljaju meteorolozi CNN-a, visoke temperature od 10 do 15 stupnjeva iznad normalnih zahvatile su veći dio zapadne Europe, uglavnom Francusku, Španjolsku i južne dijelove Velike Britanije.

Pariz će doseći 39 °C, a London će pogoditi 34 °C, što je rekord najtoplije temperature ove godine za oba grada. U Madridu će se vidjeti visokih 39 °C, nastavljajući najtopliji tjedan u gradu 2020. godine. Visoki tlak u sjevernoj Africi odgovoran je za ljetne vrućine na Iberijskom poluotoku. Međutim, posljednjih godina i drugi dijelovi zapadne Europe izdržali su duže od uobičajenih toplinskih valova, tako da ova epizoda nastavlja taj trend.

Snažna hladna fronta spremna je zaustaviti valov vrućine do nedjelje. Vodeći rub fronta kreće se kroz Veliku Britaniju do subote sa kišnim pljuskovima. Međutim, jače grmljavinsko nevrijeme s tučom moguće je diljem Francuske i Njemačke do nedjelje, prognoziraju na CNN-u.

Toplinski val za vikend u Hrvatskoj i brojna upozorenja

U većini krajeva će u nedjelju biti pretežno sunčano i vruće, a u zapadnim i sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno će biti umjerene naoblake uz mogućnost za poneki pljusak praćen grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

“Izraženiji pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Istri. Vjerojatnost grmljavine 50-80 %, Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.”

Oborina će biti češća u Istri i Gorskom kotaru, osobito u prvom dijelu dana, a popodne je može biti i u sjevernijim područjima, ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Vjetar većinom slab, u Slavoniji povremeno umjeren istočni. Na Jadranu će tijekom jutra puhati slaba do umjerena bura, a danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, u Dalmaciji do 37 stupnjeva Celzijusovih

U ponedjeljak kiša

Uz postupno naoblačenje sa zapada, već od jutra je na sjevernom Jadranu i u gorju moguć poneki pljusak praćen grmljavinom, a češći i intenzivniji će biti u drugom dijelu dana kada su mogući i u središnjim i sjeverozapadnim predjelima. Najsunčanije i uglavnom suho zadržat će se u Slavoniji i Dalmaciji.

Navečer je poneki pljusak moguć u zapadnoj Slavoniji te sjevernoj Dalmaciji. Na kopnu vjetar većinom slab, u Slavoniji povremeno umjeren jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu od 22 do 25 °C. Najviša između 28 i 33 °C, u Dalmaciji i malo viša.