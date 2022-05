Do kraja tjedna, a vrlo vjerojatno već do kraja srijede bit će poznata sudbina svih oko 1500 radnika iz sustava Brodosplita, piše u ponedjeljak Jutarnji list. Tu vijest koja već nekoliko dana kruži među radnicima Brodosplita nije direktno potvrdio predsjednik uprave Brodosplita Tomislav Debeljak, ali nije ju ni opovrgao, navodi dnevnik.

'Moramo presjeći i uzdati se samo u sebe'

"U ovakvoj situaciji kada je Brodosplit zbog više sile i sporosti države morao početi predstečajni postupak možemo zadržati samo one radnike koji rade na projektima za koje je osigurano financiranje. Tijekom tjedna vidjet ćemo koliko je to radnika. Više od tri mjeseca, otkad traje viša sila, jedno osnovno mi je na pameti, a to je da što prije saznamo gdje smo i da radnicima to konačno možemo reći. Da su nam barem državna tijela rekla prvi dan da nam neće pomoći, bili bismo u puno boljoj situaciji. Ovako sada konačno moramo presjeći i uzdati se samo u sebe", rekao je Debeljak.

"Nadam se da ćemo doći do što većeg broja radnika koji će normalno raditi svoj posao te da ćemo na takav način sačuvati brodograđevnu djelatnost, a onda kasnije nastaviti poslovanje, nadam se, s restrukturiranim mišljenjem hrvatskih političara i institucija vezanih za izvoz i pozitivnu brodogradnju kakvu smo u Brodosplitu izgradili, te konačno na ponos svih da složno nadoknadimo izgubljeno i opet se popnemo na sam svjetski vrh", dodao je.

'Da je država pomogla, zadržali bi sve radnike'

Debeljak i dalje smatram da država može u dva dana riješiti ovaj problem u kojem se nalazi Brodosplit i tako sačuvati radna mjesta.

"Da su nam pomogli, ne samo da bismo zadržali sve radnike nego bismo imali još veći broj jer smo ugovorili nove vrlo dobre i vrijedne ugovore, a za koje usprkos svim pozitivnim mišljenjima nakon više od pola godine još nismo dobili avansna jamstva. Sada prvi put otkad sam se rodio radimo gubitak i nalazimo se u situaciji da moramo zaustaviti tu spiralu", istaknuo je Tomislav Debeljak.

Dakle, vrlo vjerojatno već u srijedu 1. lipnja bit će poznata sudbina radnika, piše novinar Jutarnjeg lista Jozo Vrdoljak.