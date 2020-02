U BRIŠUĆEM LETU BILI SU PRENISKO I ZAHVATILI MORE? Navodno su zadnje riječi jednog od pilota Kiowe bile: ‘O, je*** ti!’

U vojnim krugovima se govori kako je najvjerojatniji uzrok pada vojnog helikoptera Kiowa Warrior kod Zlarina preniski let iznad vode tijekom zahtjevnog manevra, zbog čega je dio helikoptera udario u vodu

Pad vojnog helikoptera Kiowa Warrior u Zlarinski kanal uzbunio je javnost i postavio mnoga pitanja o stanju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. No, deset dana nakon nesreće već se naslućuje uzrok nesreće u kojoj su poginuli piloti, bojnik Marin Klarin i natporučnik Tomislav Baturina.

Vojni izvori smatraju da je uzrok pada letjelice preniski let iznad mora. Iz nekog su razloga Klarin i Baturina u brišućem letu prenisko spustili helikopter, koji je jednim svojim dijelom zahvatio morsku površinu te se prevrnuo, piše Jutarnji te dodaje kako su posljednje riječi jednog od pilota bile: “O, je*** ti!”.

Hipoteza o preniskom letu poklapa se s izjavama svjedoka koji su vidjeli helikopter prije pada kako leti “neuobičajeno nisko”. Ljudi iz vojnih krugova smatraju da su piloti neposredno prije udara shvatili da su prenisko i da se ne mogu izvući.

Iznimno zahtjevan manevar

Zapovjednik HRZ-a, general Michael Križanac prije nekoliko dana nije medijima potvrdio na kojoj je visini letjela Kiowa, već je napomenuo kako se brišući let izvodi od nula do 100 metara visine. Dodao je i kako su prije leta poduzete sve sigurnosne mjere propisane za takav let, a posada je i prije radila takav manevar te nije prijavila nikakav kvar ili tehničke probleme.

Otprije se zna da je bojnik Klarin imao više od 2500, a natporučnik Baturina više od 1000 sati naleta. No, MORH nije otkrio koliko su imali sati brišućeg leta. Njihovi kolege piloti ističu da je brišući let iznad vode vrlo složen manevar, pogotovo ako je površina vode mirna, kao što je bio slučaj tog dana kod Zlarina. Naime, pri brzini od 150 kilometara na sat, pilotima je u takvim situacijama teško vizualno odrediti visinu, a pri takvim manevrima su uređaji za njeno mjerenje nepouzdani.

Brišući se let, tako, izvodi prema pravilima vizualnog letenja, što znači da pilot koji upravlja letjelicom gleda u smjeru leta, dok kopilot pregledava područje oko helikoptera, nadzire parametre leta, vodi komunikaciju s bazom te povremeno pregledava ploču s instrumentima. U takvom načinu letenja vizualna percepcija i koncentracija posade od ključne su važnosti za sigurnost leta.

Amerikanci pomažu u istrazi

No, stvarni uzrok pada, kao i precizni podaci o parametrima leta, poput podataka o letu, brzini, visini, radu motora i položaju upravljača, bit će poznati kada se analiziraju crne kutije. Njih će analizirati američka Kopnena vojska, dok je Rolls Royce, proizvođač motora za Kiowa Warriore, ponudio pomoć pri analizi podataka elektroničkog regulatora motora. Amerikancima i proizvođačima helikoptera ove će informacije biti dragocjene, jer će u slučaju kvara, o nesreći i njenim uzrocima biti upoznati i drugi korisnici tih helikoptera. Osim Hrvatske i SAD-a, vojske Grčke i Tunisa imaju oko 100 primjeraka tog tipa.