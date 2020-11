U KB DUBRAVA OPET NESTALO STRUJE: ‘Provaljeno je u ormarić i netko je teškim predmetom razvalio sklopku’; Oglasio se i Beroš

Prema prvim, neslužbenim informacijama do nestanka struje došlo je na jednom katu bolnice

U KB Dubrava jutros je ponovno nestalo struje, a policijski očevid je u tijeku, doznaje Jutarnji.

Prema prvim, neslužbenim informacijama, do nestanka struje došlo je na jednom katu bolnice te je utvrđeno da nije bilo kvara nego je riječ o ljudskom faktoru. Čini se kako je netko namjerno oštetio sklopke, javlja Jutarnji. Istraga je u tijeku, policija je pozvana. Iz PU zagrebačke Jutarnji doznaje kako su njihovi službenici već na terenu i utvrđuju se okolnosti.

Predsjednik Upravnog vijeća bolnice Silvio Bašić za RTL.hr je potvrdio daje došlo do nestanka struje te kazao kako je netko razvalio sklopku.

“Mogu potvrditi da je provaljeno u ormarić sa strujom i da je netko fizički, teškim predmetom razvaljena, odnosno uništena sklopka te da je zbog toga nestalo struje u jednom dijelu bolnice. Srećom ne u onom u kojem su pacijenti, pa nitko nije bio ugrožen, nego u onom gdje je informatička oprema. Netko je razvalio i razbio”, rekao je Bašić za RTL.

Beroš: Duboko sam potresen

Ministar zdravstva Vili Beroš za Jutarnji list je potvrdio kako je policija u bolnici. “Nešto poslije 12 sati nazvao me ravnatelj Ivica Lukšić i obavijestio da je došlo do nestanka struje za koji se sumnja da nije nastao slučajno. Odmah sam zatražio da obavijesti sve nadležne službe i pojača nadzor u bolnici svih vitalnih dijelova. To je odmah učinjeno”, rekao je Beroš i dodao kako je duboko potresen i samom pomisli da bi netko takvo što učinio namjerno.

“Zaključke nećemo donositi prije nego što policija završi s istragom, a ono što kao ministar mogu potvrditi jest da, srećom, nitko od pacijenata nije nastradao zbog ove situacije. Ravnatelj je reagirao promptno”, rekao je Beroš.

KB Dubrava: Prekid je trajao sat i pol

Iz KB Dubrava su se o nestanku struje oglasili priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti:

“Jutros je na kraće vrijeme u Kliničkoj bolnici Dubrava ostao bez struje dio drugog kata bolnice na kojem se ne nalaze pacijenti, već prostori u kojima liječnici u kompjutore upisuju podatke o bolesnicima, tijeku liječenja i terapijama, te rasvjeta u hodnicima. Tehnička služba bolnice osigurala je napajanje električnom energijom uspostavom novog izvora. Rukovoditelj tehničke službe bolnice Elkaz Čehajić ustanovio je da je mehanički oštećena brava na ormaru u kojem se nalazi električna sklopka za strujni krug u tom dijelu bolnice, te da je, očito, teškim predmetom razvaljena sklopka, zbog čega je nestalo struje na drugom katu zgrade bolnice.

„Prilikom jutrošnjeg dolaska u zgradu bolnice obaviješten sam od dežurnog električara da je nestalo struje u hodnicima i dijelu prostorija na drugom katu zgrade koji koriste liječnici radi obavljanja administrativnih poslova, odnosno upisa podataka o pacijentima, tijeku liječenja i svim drugim podacima“ – navodi Elkaz.

Čehajić i dodaje: „Odmah smo pristupili osiguranju električne energije premještanjem druge sklopke na mjesto oštećene. Prekid je trajao oko sat i pol vremena.“ O navedenom događaju vršitelj dužnosti ravnatelja bolnice prof. dr. sc. Ivica Lukšić obavijestio je ministra zdravstva prof. dr. sc. Vilija Beroša i predsjednika Upravnog vijeća bolnice i državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva prof. dr. sc. Silvija Bašića, a cijeli događaj prijavljen je policiji na daljnje postupanje.

Odlukom v.d. ravnatelja Lukšića u bolnici su, poučeni ovim i ranijim događajem nestanka struje u nedjelju, 1. studenog ove godine, uvedene dodatne mjere zaštite objekta, te strožu kontrolu i evidentiranje ulaza i izlaza iz zgrade, a sve s ciljem da se omogući potpuna sigurnost pacijenata i bolničkog osoblja u ovom

središnjem objektu u Zagrebu u kojem se liječe oboljeli od bolesti covid-19.

„Očito ovakvi događaji više nisu rezultat slučajnosti, jer za razbiti vrata na ormaru i teško oštetiti masivnu električnu sklopku potrebno je imati namjeru, vremena i teškog alata. Najkraće, ovo se može smatrati namjernim oštećenjem, a nadam se da će policija, kojoj je prijavljen cijeli događaj, utvrditi sve činjenice i odgovorne. Ono što je važno, poduzeli smo i dodatne mjere zaštite objekta i sigurnosti pacijenata i osoblja bolnice“ – izjavio je v.d. ravnatelja Klinike bolnice Dubrava prof. dr. sc. Ivica Lukšić.”, stoji u priopćenju iz KB Dubrave.