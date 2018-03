Trošimo zadnje domaće serume protiv ugriza zmija, novi će biti skuplji za 3.500 kuna

Nakon što je nedavno poskok na Hvaru za petu ugrizao devetogodišnjaka kojemu je život spašen brzom i kvalitetnom intervencijom liječnika, u hladnjaku Klinike za infektologiju KBC-a Split još se nalazi pet protuotrova, točnije antiviperinih seruma koji spašavaju ljudske živote.

To su posljednji serumi koje je KBC Split još prošle godine, dok je bio u funkciji, naručio od Imunološkog zavoda u Zagrebu i to po cijeni od svega 193,70 kuna po serumu. S obzirom da u Hrvatskoj više nitko ne proizvodi takve serume domaće bolnice će za iduću godinu biti primorane naručivati ih iz Europske unije gdje se cijene kreću oko 500 eura po jednoj dozi.

Za sada nema mjesta panici jer očito je kako Splitsko-dalmatinska županija, iako poznata kao područje u kojoj ima najviše ugriza otrovnica u Hrvatskoj, seruma, ako ih ne potroši ovoga ljeta, ima dovoljno još za godinu dana.

Nakon toga će se stvari promijeniti i antiviperini serum će se morati naručivati iz inozemstva.

Tri vrste otrovnica

Predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split dr. Boris Lukšić, koji je liječio mnogo ljudi stradalih od zmijskog ugriza i koji je jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za tu problematiku, upozorio je kako u Hrvatskoj obitavaju tri vrste otrovnih zmija, kojih se ljudi trebaju čuvati. To su poskok, riđovka i žutokrug. Najveća i najotrovnija zmija u Europi je poskok koji obitava na području od Tirola u Austriji preko Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, i dalje prema istoku do Turske.

“Odrasli primjerci poskoka u svojim žljezdama nose i do 40 mg otrova, a jednim ugrizom izlučuju prosječnu količinu od 20 mg otrova što za čovjeka može biti smrtonosna doza. Riđovka je najrasprostranjenija europska ljutica, koja obitava na sjeveru do Švedske. Ona ima nešto manje otrova, pa tako odrasli primjerci imaju do 20 mg otrova, a jednim ugrizom izluče 10 do 14 mg otrova”, rekao je dr. Lukšić.

Treća zmija otrovnica je žutokrug kojega najviše ima na Dinari i uz rijeku Cetinu. Radi se o umanjenoj slici riđovke koja ima malo otrova, a uz to je još i plašljiva, tako da je stradavanje ljudi od ove otrovnice vrlo rijetko, kazao je dr Lukšić.

S vremenom se smanjio broj ugriza na ovom području, pa je tako prije 20 godina u prosjeku liječeno i do 30 osoba od ugriza otrovnica. Iza toga, broj ugriza se smanjuje, tako da se zadnjih desetak godina liječi u prosjeku 10-15 osoba stradalih od zmijskog ugriza. Ove godine splitski su liječnici od travnja uspješno izliječili ukupno pet otrovanja izazvanih zmijskim ugrizom.

Serum Imunološkog zavoda jedan od najboljih

“U Klinici za infektologiju imamo dovoljno antiviperinog seruma. Trenutno raspolažemo s pet doza i to nam je sasvim dovoljno. S obzirom da više nema Imunološkog zavoda dogodine ćemo serum morati naručivati iz Švedske ili Njemačke. Žao nam je što Imunološki zavod u Zagrebu više ne proizvodi serum. To je najbolji serum za liječenje otrovanja izazvanog ugrizom otrovnica na ovom području, ali i šire, odnosno može se primjeniti nakon ugriza svih europskih ljutica. Antiviperini serum koji je proizvodio Imunološki zavod u Zagrebu je primjenjivan kod svih ugriza otrovnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji i pokazao se kao vrlo kvalitetan tj. imao je jako malo nuspojava”, rekao je dr. Lukšić.

Dodao je kako su nakon primjene 786 doza ovog seruma imali samo jedan slučaj anafilaktičke reakcije s dobrim ishodom i četiri slučaja serumske bolesti.

Zmija prilikom ugriza ubrizga količinu otrova neovisnu o tjelesnoj masi žrtve, pa je tako intenzitet otrovanja veći ako je ugriženo dijete ili osoba manje tjelesne mase. Dr. Lukšić upozorava kako su posebno opasni ugrizi u glavu i vrat, te oni direktno u krvnu žilu. Tada može doći do razvoja toksičnog šoka i vrlo teške kliničke slike otrovanja.