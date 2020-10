U AUTOŠKOLAMA SU OBVEZNE MASKE I KAMERE: No, njihovi vlasnici strahuju od nečeg sasvim drugog

Od kraja rujna u autoškole su, uz već postojeće epidemiološke mjere, uvedena i elektronska uvjerenja o položenom vozačkom ispitu te snimanje samih ispita, a njihovi vlasnici strahuju od financijske krize

Oko 380 autoškola u Hrvatskoj je s pojavom epidemije koronavirusa dobilo stroga pravila kojih se moraju pridržavati polaznici, instruktori i ispitivači. No, krajem rujna su na snagu stupila i nova, drugačija pravila. Varaždinka Sanja Košak Ratkaj iz sata u sat se bliži polaganju vozačkog ispita. Od rođenja je vezana uz invalidska kolica, a među rijetkima koji imaju uvjete za pružanje vozačkog znanja osobama s invaliditetom je i obitelj Crnković koja je svoju autoškolu otvorila još u sedamdesetim godinama.

“Obuka je krenula u popularnom Fićeku, kasnije u Bubi. Zanimljivo je to da su instruktori na motociklu sjedili odmah iza samog vozača, o zgodama i nezgodama bi se dugo moglo pričati”, rekla je za HRT direktorica Ružica Crnković.

Iako se same poduke nisu mnogo mijenjale, s godinama su se, i to često, mijenjali pravilnici i odluke. Voditelj autoškole Božo Crnković tvrdi da je to pogotovo vidljivo za vrijeme epidemije; od obveznog nošenja maski, pa do noviteta uvedenih krajem rujna: e-uvjerenja nakon položenog ispita te obveznog snimanja polaganja ispita, što budućim vozačima stvara veći pritisak.

Vozački ispit je u toj autoškoli položilo više od 27.000 ljudi. U svom radu su se suočili s brojnim izazovima, poput inflacije od 30 posto mjesečno, ekonomske krize 2008., a sada i epidemije. Iako autoškole mogu funkcionirati uz pridržavanje epidemioloških mjera, strahuju od financijskih posljedica, jer je posljednja kriza ugasila gotovo pola svih autoškola u zemlji.

