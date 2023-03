U Hrvatskoj vlada nestašica lijeka Ozempic, koji je primarno namijenjen osobama sa šećernom bolesti, no postiže zavidne rezultate i kod ostalih koji žele smršavjeti.

Zbog toga po "lijek za mršavljenje" naši građani ovih dana odlaze u susjednu Sloveniju, u kojoj zasad, navodno, nestašice nema.

Glavni razlog za nestašicu na domaćem tržištu je, doznajemo, velika popularnost lijeka među onima s viškom kilograma, a u ljekarnama se, kažu naši sugovornici, čak 80 posto lijeka izdavalo na privatni, tzv. bijeli recept.

Tko ga koristi?

Rijetko je koji donositelj takvog recepta doista i bio oboljeli od dijabetesa, većinom su ga donosile osobe koje su uz pomoć lijeka željele izgubiti kilograme.

Naime, svaki liječnik specijalist, bez obzira na specijalnost, može izdati bijeli recept za praktički bilo koji lijek, bez obzira na to ima li pacijent koji mu se obratio bolest za koju je lijek namijenjen ili ne.

Na osnovu takvog recepta pacijent može kupiti lijek u ljekarni, a mjesečna doza stoji 150 eura.

"Istina je da trenutačno vlada nestašica. Prema našim informacijama, tijekom ovog mjeseca trebale bi stići nove količine", kaže predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo.

HALMED: 'Lijeka za dijabetes tipa 2 neće biti i dulje od očekivanog'

Iz HALMED-a su potvrdili da je prijavljena nestašica iz komercijalnih razloga.

"Za Ozempic 1 mg otopinu za injekciju u napunjenoj brizgalici inicijalno je nositelj odobrenja prijavio očekivano trajanje nestašice do 3. ožujka 2023. godine. Međutim, prema posljednjim zaprimljenim informacijama nestašica se produljuje do 18. ožujka. Ozempic 0,5 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici: očekivano trajanje nestašice do 15. ožujka 2023. godine. Ozempic 0,25 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici: očekivano trajanje nestašice do 18. ožujka 2023. godine", naveli su iz HALMED-a za Danas.hr.

Nastavljaju da je do nestašice lijeka došlo je zbog globalnog porasta potražnje.

"Koja je dijelom uzrokovana primjenom lijeka izvan odobrenih indikacija ovog lijeka, što je utjecalo i na opskrbu tržišta u Hrvatskoj. Nestašica lijeka prati se na razini EU te se poduzimaju mjere za njeno ublažavanje. Zato će se nastaviti povećavati proizvodnja predmetnog lijeka kako bi se zadovoljile potrebe. Međutim, očekuje se da će se, nažalost, povremene poteškoće u opskrbi predmetnim lijekom na razini EU-a nastaviti tijekom 2023. godine", ističu iz HALMED-a.

Nastavljaju da su u Hrvatskoj dostupni drugi lijekovi namijenjeni liječenju šećerne bolesti tipa 2, uključujući lijek Rybelsus, koji sadrži istu djelatnu tvar (semaglutid) te se koristi za iste indikacije kao i lijek Ozempic.

"Napominjemo da se navedena dva lijeka razlikuju prema putu i učestalosti primjene - lijek Rybelsus ima farmaceutski oblik tableta te se primjenjuje svakodnevno, dok se lijek Ozempic primjenjuje potkožnom (supkutanom) injekcijom jednom tjedno", ističu iz HALMED-a.