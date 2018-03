U ANKETI NET.HR-A VEĆINA PROTIV KUPOVINE IZRAELSKIH ZRAKOPLOVA: ‘Kupili smo 12 janjaca umjesto šest vukova!’

Hrvatska će od Izraela kupiti 12 rabljenih, ali prepravljenih i poboljšanih američkih borbenih lovaca F-16 za 500 milijuna američkih dolara

Državni vrh je na sinoćnjoj sjednici Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost (VONS) nakon prezentacije četiri pristigle ponude za nabavu 12 borbenih zrakoplova te nekoliko mjeseci odvagivanja istih, jednoglasno donio neobvezujuću preporuku Vladi o prihvaćanju ponude Izraela. Izrael je Hrvatskoj ponudio 12 rabljenih, ali prepravljenih i poboljšanih američkih borbenih lovaca F-16 za 500 milijuna američkih dolara.

Budući da su članovi VONS-a slijedom svojih funkcija i predsjednik Vlade te tri resorna ministra (obrane, unutarnjih poslova i financija) ova neobvezujuća preporuka već se smatra konačnom odlukom koju Vlada još samo mora službeno potvrditi.

Ministar obrane: Ovo je povijesna odluka

Potvrdio je to jutros, u programu Hrvatskog radija, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević ushićeno govoreći kako je donesena “velika i povijesna odluka” koja predstavlja “ogroman tehnološki iskorak za Hrvatsku vojsku”, a posebno je naglasio uspostavu “strateškog partnerstva s Izraelom”.

U konačnici su, prema informacijama koje su dopirale u javnost, u konkurenciji ostale ponuda države Izrael te ponuda švedskog SAAB-a koji je nudio 12 posve novih JAS-39 Gripena po cijeni od 700 milijuna eura. Velik dio javnosti, a i pojedini predstavnici struke tvrdili su da je bolje kupiti nove borbene zrakoplove umjesto polovnih (izraelski F-16 Barak datiraju s kraja 1980-tih), a bilo je i dosta onih koji su govorili da nam umjesto obnove borbene eskadrile taj novac treba uložiti u obnovu infrastrukture ili, rcimo, gradnju dječjih vrtića i škola.

Čitatelji Net.hr-a: Trebalo je uzeti Gripene

Na tragu tih stavova bila je i većina čitatelja Net.hr-a koji su sudjelovali u našoj anketi s pitanjem “Trebaju li Hrvatskoj uopće borbeni avioni i ako ih već kupujemo, bismo li trebali uzeti polovne ili nove?”.

Danas do podneva na anketu je odgovorilo točno 4.000 čitatelja od kojih je skoro polovica, točnije 48,9 posto odnosno 1956 odgovorilo da “novo je novo” i da je trebalo kupiti švedske Gripene. Odgovor “Ma kakvi borbeni avioni, što će nam to?!” dalo je 29.85 posto sudionika ankete, odnosno 1194 čitatelja, dok stav državnog vrha da je “izraelska ponuda rabljenih F-16 najbolja” dijeli 850 čitatelja koji su sudjelovali u anketi, odnosno njih 21,25 posto.

“Nama trebaju tvornice i ulaganja a ne stare kante”

Zanimljivi su i komentari čitatelja. Neki su bili zajedljivi i ironični. Primjerice: “Mi smo bogata država. Za 10 godina ćemo kupiti druge pa nismo mi Grčka da smo u banani.” Ili: “Ja mislim da je to jako pametna odluka! Prvo, avioni buju u hangaru i nebuju trošili benzina i drugo, u slučaju da bi, nedaj Bože, zatrebali mi to znamo i sami popraviti u svakoj našoj garaži.” Ili pak: “U svakog stavit malo naftalina pa će trajati još godinama.”

Jedan je čitatelj čak ustvrdio da ne treba kupovati izraelske zrakoplove zbog loše karme koju nose: “Ne treba uzeti te zrakoplove. Imaju lošu karmu, a o tome nitko ne brine. Nije isto uzeti novi, nekorišteni i neokaljani zrakoplov i onaj s kojim je pobijeno na stotine nedužne djece i srušeno nebrojeno domova.”

Većina čitatelja u komentarima je tvrdila da se novac, koji će biti potrošen na obnovu borbene eskadrile” mogao utrošiti u važnije stvari.

“Nama trebaju tvornice i ulaganja a ne spiskati toliki novac na stare kante… U svakom slučaju moglo se kupiti 3-4 nova Gripena, dobro naoružana i neka piloti treniraju nego dvanaest kanti koje neće niti letjeti”, napisao je jedan čitatelj.

“Henry Ford je rekao da je najbolji auto – novi auto”

“A zašto ne bi doveli novog predsjednika i vladu pa da nam prestanu komplicirati život! A zašto ne bi te novce uložili u mlade, u zapošljavanje, u otvaranje novih radnih mjesta, u pronalazak novih Mate Rimaca. Ne, bolje je kupiti stare kante od aviona pa da se možemo kur*iti kako imamo jako zrakoplovstvo!!! Naprijed Hrvatska!!!”, dodao je drugi.

Na istom tragu, ali ironično, osvrnuo se još jedna čitatelj napisavši: “Mogli bi opremiti sve škole u Hrvatskoj i kupiti djeci Comodore 64. Mogli bi opremiti sve bolnice i kupiti pijavice za liječenje. Mogli bi obnoviti željeznice i kupiti parnu lokomotivu. Mogli bi opremiti Hrvatsku ratnu mornaricu i kupiti jedrenjake.”

Nekolicina čitatelja podsjetila je na čuvenu izreku Henryja Forda , američkog industrijalca i osnivača tamošnje autoindustrije koji je rekao da je “najbolji automobil – novi automobil”.

“Ako ovo nije veleizdaja, ne znam što je”

Neki su izrazili sumnju u višestruke koristi od prihvaćanja aranžmana s Izraelom i uzeli u obzir i drugu opciju.

“Najbolje bi bilo da kupimo savršeni avion. Još bolje bi bilo da Hrvatska radi najbolje avione na svijetu. Koliko sam ja shvatio, kupit ćemo avione koji su bolji od originala, dakle prepravljeni F-16. Kad bi oformili tim koji bi znao održavati te avione možda bi i mi mogli raditi slično kao Izraelci. Ali, postoje tu drugi problemi. Nemamo novca, a pitanje koliko ćemo ga imati i u budućnosti. Ja bih osobno napravio kalkulaciju koliko bi koštalo rentanje NATO-a da nam “čuva nebo”. Možda se dugoročno više isplati uložiti novac u mijenjanje mentaliteta naroda da počnu stvarati dodatnu vrijednost. Džabe nam avioni ako neće imati koga čuvati”, napisao je jedan čitatelj.

Neki sumnjaju i u rok trajanja odnosno letenja izraelskih F-16: “Kupujemo avione za narednih 30 godina, na što gospoda sama u izjavama decidirano tvrde da ove rabljene stare kante ne mogu toliko letjeti. “Ako se smatra da će ti zrakoplovi trajati još 30 do 40 godina – jednostavno neće. Ali time se stvara platforma za nabavku novih sustava”, ističe Ogorec.” Znači radi se platforma za iduće šišanje ovaca, samo što ovaca u zemlji neće biti.”

Jedan je čitatelj sličnu misao slikovito sažeo: “Kupili smo 12 janjaca umjesto 6 vukova!”

Neki su čak išli i do optužbe za veleizdaju: “Izraelski avioni imaju barem 7500 sati leta i to još u borbenim uvjetima. Proizvođač navodi operativni vijek trajanja 8000 sati. Znači, baca se pola milijarde dolara za avione koji su za otpis. Ako to nije veleizdaja, ne znam što je.”

“F-16 Barak za jedno jutro riješi cijelu flotu Gripena”

Bilo je i racionalni(ji)h prijedloga: “Šest Gripena i dobar raketni sustav koji pokriva cijelu HR je dovoljno.” I racionalni(ji)h zaključaka: “Gripen s naoružanem dođe sigurno 100 milijuna dolara. Mi to ne možemo platiti. Onda jedino ostaje F16 Barak.”

Također je u komentarima bilo i stručnih polemika: “Kako se stručno manipulira. Veliki “stručnjak” je propustio spomenuti možda i najvažniju činjenicu a to je da je sat leta na Gripenu dvostruko jeftiniji od sata leta F-16. Kada tome dodaš starost F-16 dođeš vjerojatno na trostruko. A ove investicije (stručni termin je offset) možemo odmah zaboraviti, to su priče za naivčice. I Patria je nudila offset pa vas pitam koliko je finskih investicija bilo u HR.”

Na koncu i jedan komentar čitatelja koji podržava izbor izraelskih zrakoplova.

“Čitajući komentare čitatelja uvjeren sam da nitko nema pojma o tehničkim podacima ovog aviona,Izraelci su toliko izmjenili, modernizirali avion F-16 Barak

da on jedino što ima staro trideset godina su papiri proizvođača. F-16 Barak samo izgleda kao F-16, to je moćan lovac koji se može bez problema nositi i s avionima pete generacije. Ako je točno da ga dobivamo uz odobrenje SAD sa svom tom opremom i naoružanjem to je dobar izbor. Osim toga ministar Krstičević je rekao da će kupiti ove lovce samo u slučaju ako Izraelci garantiraju tisuće sati eksploatacije. Ovi avioni toliko su moćniji od Gripena koji su u ratovali samo na simulatorima, da bi dva F-16 Barak za jedno jutro riješili cijelu flotu Gripena koji danas lete iznad Europe.”

