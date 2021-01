U 75. GODINI: Preminuo je Miroslav Tuđman. Liječio se od covida u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti

Vijest o smrti priopćena je iz Ureda Predsjednika Hrvatskog sabora

Istaknuti hrvatski znanstvenik i političar, dugogodišnji saborski zastupnik prof. dr. Miroslav Tuđman preminuo je u nedjelju navečer u 75. godini. Dr. Tuđman je preminuo u Klinici za infektivne bolesti bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, priopćeno je iz Ureda Predsjednika Hrvatskog sabora.

Javnost je saznala za njegovu borbu s covidom u petak, kada je Plenković oštro prozvao oporbu. Njihov odlazak sa sjednice i rušenje kvoruma ocijenio je zloupotrebom Tuđmanove bolesti.

Rodio se u Beogradu na obljetnicu vjenčanja roditelja

Miroslav Tuđman sin, Franje i Ankice Tuđman rodio se u Beogradu 1946. godine, točno na obljetnicu vjenčanja svojih roditelja, a ime je dobio po Miroslavu Krleži U Beogradu je polazio i završio osnovnu školu a 1961. s obitelji seli iz Beograda u Zagreb.

Istaknut znanstvenik, čelni čovjek obavještajne zajednice

Gimnaziju je pohađao i završio u Zagrebu (1961.-1965.). Završio je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1970. godine, studij filozofije i sociologije, magistrirao je 1975. godine na temi Spoznajno-logistički elementi činjenice i obavijesti i doktorirao 1985. godine iz područja informacijskih znanosti Utemeljitelj je i prvi voditelj Zavoda za informacijske studije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1989.-1990.).

Bio je zamjenik predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost te utemeljitelj i ravnatelj Hrvatske izvještajne službe (HIS) u dva navrata 1993. do 1998. godine i 1999. do 2000. godine. Vodio je kolegije iz nacionalne sigurnost na Diplomatskoj akademiji, Ratnoj školi te na Obavještajnoj akademiji.

