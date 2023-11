Čekaju se rezultati analize bočica iz Rijeke i Zagreba

U 10 bolnica javila se 34 građana zbog sumnje na trovanje

TIJEK DOGAĐAJA:

U KBC Zagreb javilo se 18 građana, nitko nije hospitaliziran

9.21 - Dubravka Marija Kreković, nutricionistica i voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost hrane HZJZ-a, opisala je moguće znakove trovanja za HRT. "Prvo što se može primijetiti je drukčiji okus pića koje se konzumira. Može doći do pečenja u usnoj šupljini, a jedan od gorih slučajeva je da dođe do krvarenja sluznice usne šupljine", objasnila je u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".

Napomenula je kako još nemaju saznanja o čemu je riječ, odnosno što je izazvalo probleme kod hospitaliziranih osoba. "Tekućina ne mora nužno imati i čudan miris. Kad gledate zdravstvenu ispravnost hrane, ona može biti mikrobiološki onečišćena, ali ne mora imati nikakav specifičan okus ili miris. Kiseline i lužine nemaju neki specifičan miris koji bi se mogao odmah prepoznati", kazala je Kreković.

Bočica iz koje je tekućinu popio hospitalizirani pacijent iz Rijeke završila je na vještačenju u Centru za forenzična ispitivanja "Ivan Vučetić". HZJZ je u utorak zaprimio na analizu bočice gazirane vode Romerquelle s okusom borovnice i nara koje su bile istog LOT broja. Sanitarna inspekcija uzela je određeni broj uzoraka za drugo mišljenje.

"Radili smo analize na metale, određivali smo pH, za svaki slučaj smo napravili analize ostataka pesticida iako se to obično ne radi. Zbog široke analize nama je trebalo puno vremena. Kod mjerenja pH, ta vrijednost koju smo dobili je u uobičajenom rasponu za takva pića. Donijeli smo zaključak da nema nijednog elementa koji bi upućivao da se moglo dogoditi trovanje iz tog područja", objasnila je Kreković.

8.30 - Ukupno 34 osobe javile su se liječnicima u različitim dijelovima Hrvatske zbog sumnje u trovanje gaziranim pićima. Najviše pacijenata, njih 17, javilo se u KBC Zagreb. Dvoje od njih ima erozivne ozljede, ali nitko nije zadržan na bolničkom liječenju. U KBC Sestre milosrdnice javilo se šest pacijenata, a svih šest je otpušteno kućama i ni kod koga nisu utvrđene erozivne ozljede.

U zagrebačku kliničku bolnicu Merkur prijavilo se dvoje pacijenata. Jedan je zadržan na bolničkom liječenju, a jedan otpušten kući. Jedan je pacijent zadržan u bolnici i u Rijeci. Liječnicima se javilo još troje pacijenata u Splitu te po jedan u Karlovcu, Varaždinu, Vinkovcima, Čakovcu i Virovitici. Kod pacijenta u Varaždinu utvrđene su erozivne ozljede, ali nije zadržan na bolničkom liječenju.

Podsjetimo, hrvatsku javnost uznemirili su slučajevi sumnje u trovanje gaziranim pićima širom zemlje. Zbog njih je Državni inspektorat naredio povlačenje dijela proizvoda kompanije Coca-Cola i toj tvrtki zabranio puštanje u prodaju novih proizvoda dok se ne ustanovi da su sigurni za konzumaciju. I trgovački lanci i ugostiteljski objekti počeli su uklanjati dio asortimana povezanog s ovom komapnijom.

7.22 - U Dnevniku HRT-a objavljeno je jučer kako neslužbeno doznaju da je gotova analiza bočica Coca-Cole iz automata na zagrebačkom fakultetu te da nije nađeno ništa suspektno. Čeka se potvrda te informacije. Analizira se i bočica Romerquellea iz koje je pio mladić u Rijeci koji je zadobio teške ozljede ždrijela. Analiza još nije gotova, provodi je Centar za forenziku Ivan Vučetić. Nakon sumnji na trovanje gaziranim pićima Državni inspektorat privremeno je Coca-Coli Hrvatska zabranio stavljanje na tržište i naredio povlačenje proizvoda.

Iz Coca-Cole su priopćili da povlače jednu seriju gaziranog pića Coca-Cola Original Taste od 500 ml u plastičnoj ambalaži, proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024., stoji u priopćenju iz kompanije Coca-Cola Hrvatska kao i dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate od 330 ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage.

Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. s rokom trajanja do veljače 2024. i 22. lipnja 2023. s rokom trajanja do ožujka 2024. Fortenova grupa se zatim oglasila i odlučila samoinicijativno povući sva pića koje proizvodi Coca-Cola. Stigli su i prvi rezultati analiza izuzetih uzoraka pića iz Rijeke. U njima nije pronađeno ništa, a rezultati zagrebačkih uzoraka još se čekaju. Potvrđeno je da su dvije osobe zadobile ozljede nakon konzumacije gaziranih pića - jedna u Zagrebu, a jedna u Rijeci. Do jučer je ukupno bilo 14 sumnjivih slučajeva, a kod četiri je utvrđena korozija jednjaka i usta.

Inspektorat objavio rezultate ispitivanja vode iz Rijeke

07.17 - Zbog trovanja nakon navodne konzumacije kontaminiranih gaziranih pića, provode se analize. U istragu su se uključili policija i Državni inspektorat koji se oglasio s prvim rezultatima.