TWITTER FAJT NOVINARA I PLENKOVIĆEVOG PR-ovca: ‘Niste nam bili zanimljivi’; ‘Koliko ja znam nismo vas ni zvali. Točka’

Društvene mreže bruje o sinoćnjem razgovoru premijera s četvero novinara

Andrej Plenković jučer je okupio odabrane novinare kojima je planirao ponovno nabrajati njegove i uspjehe Vlade koju vodi, no planove mu je malo pomrsila objava privatnih mailova između ministrice gospodarstva Martine Dalić i ljudi koji su kreirali lex Agrokor, pa je dio tog razgovora morao potrošiti na obranu svojeg i obraza kolegice iz Vlade. Rešetanje je premijer relativno vično preživio, ponavljajući floskule na koje je javnost navikla. No čini se iste nije čulo onoliko ljudi koliko bi on možda želio.

PLENKOVIĆ NA VRUĆOJ STOLICI ODGOVARAO NA PITANJA OKO DALIĆKINIH MAILOVA: ‘Lex Agrokor je bio hitno potreban, nije bilo vremena za komparativne analize’

PLENKOVIĆEV DESANT NA MEDIJE: Premijer sazvao odabrane novinare, no nisu svi prihvatili njegov poziv



Naime, novinar televizije N1 (televizija N1 nije sudjelovala u razgovoru, kao niti Nova TV koja je odbila poziv premijera), na Twitteru je objavio gledanost sinoćnjeg razgovora Plenkovića s novinarima te otkrio kako je u populaciji 30 posto populacij eod 18-54 gledalo je Novu TV, intervju Plenkovića na RTL-u gledalo je 12 posto, a na HTV-u tek sedam posto gledatelja.

Šapnula mi ptičica gledanost sinošnjeg intervjua @AndrejPlenkovic. Dakle, u populaciji 18-54 @novahr gledalo 39% gledatelja; intervju na @RTLTelevizija gledalo 12%, na HTV 7%. U populaciji 4+ @novahr gledalo 43%, RTL 11% a HTV 13%. Elem: Nives Celzijus jača od premijera :) — Hrvoje Kresic (@hkresic) May 10, 2018

Ubrzo mu je odgovorio PR-ovac Krešimir Macan kojeg je Andrej Plenković nedavno zaposlio na mjesto savjetnika za strateško komuniciranje u Vladi.

‘Odnosno svaki četvrti gledatelj koji je gledao TV gledao je i premijera, što je sve prema očekivanjima i prosječnoj gledanosti – sve drugo bi bilo super iznenađenje’, odgovorio je Macan, na što mu je Krešić uzvratio: ‘Naravno Krešo. A onda je svizac…’

Rasprava je trajala neko vrijeme, a tijekom nje Krešić je kazao kako se televizija N1 zahvalila pozivu premijera jer ‘nisu zanimljivi u ovom formatu’, na što je Macan zaključio kako zapravo nisu bili niti pozvani.

Šapnula mi ptičica gledanost sinošnjeg intervjua @AndrejPlenkovic. Dakle, u populaciji 18-54 @novahr gledalo 39% gledatelja; intervju na @RTLTelevizija gledalo 12%, na HTV 7%. U populaciji 4+ @novahr gledalo 43%, RTL 11% a HTV 13%. Elem: Nives Celzijus jača od premijera :) — Hrvoje Kresic (@hkresic) May 10, 2018