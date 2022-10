Gradonačelnik Tomislav Tomašević prije je nekoliko dana najavio skidanje svih reklama sa ZET-ovih tramvaja i autobusa, no izgleda kako će tvrtka koja se bavi oglašavanjem na ZET-ovim autobusima i tramvajima tužiti ZET i gradonačelnika, piše HRT.

Direktor zagrebačke podružnice InfoMedia grupe Željko Banjac rekao je kako nije došlo do sporazumnog raskida ugovora te da je on na snazi do kraja 2026. godine.

Ističe da ova tvrtka u zakupu ima 150 od otprilike 700 ZET-ovih vozila te smatra da reklamama nisu narušili vizualni identitet grada. Tvrdi i kako su ZET-u ponudili da će smanjiti broj vozila i veličinu reklama, no nisu naišli na odobravanje.

'To je politička odluka'

"Prema ugovoru, mi trebamo plaćati ZET-u još 16 milijuna kuna, a na ovaj način gradonačelnik Tomislav Tomašević ZET-u izbija siguran profit. Ovo ukidanje ne može proći, to je jednostrana odluka i naručena od strane gradonačelnika te nije utemeljena ni u službenom glasniku Grada Zagreba. To je politička odluka gdje gradonačelnik želi ukinuti reklame na vozilima. On nema zakonsko uporište u tome, a ono što je nepartnerski je to što smo za njegovu izjavu o uklanjanju reklama doznali iz medija", rekao je Banjac te dodaje kako je rasprava o tome uklapaju li se reklame u vizualni identitet grada ili ne - subjektivna.

Opovrgnuo je i navode nekih medija o političkoj motiviranosti ove tvrtke iz Republike srpske za suradnju s Gradom Zagrebom.

"Protiv nas se vodi negativna kampanja, nazvao bih je žutom štampom, u kojoj nas se povezuje s nekim političkim partijama, određenim liderima u regiji, tajkunima i bivšim zagrebačkim gradonačelnikom. Mi smo tvrtka koja nema promet ni jednu kunu, lipu, euro ili bilo koju drugu valutu u bilo kojoj zemlji regije gdje poslujemo s državnim tvrtkama na način da mi nešto od njih naplaćujemo ili s njima radimo", rekao je Banjac.