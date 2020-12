TVRTKA GORDANA LAUCA OSVOJILA NAGRADU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE, ON JE JAKO PONOSAN: ‘Iznimna mi je čast’

Tvrtka Genos, čiji je vlasnik često spominjani Gordan Lauc osvojila je Zlatnu kunu za inovatora, usprkos mogućoj aferi

Član Znanstvenog savjeta Vlade za koronavirus, Gordan Lauc, na Facebooku se pohvalio kako je njegova tvrtka Genos osvojila nagradu Hrvatske gospodarske komore “Zlatna kuna” za inovatora godine. Ta tvrtka se našla pod optužbama njegovih kolega, jer je dio testiranja nogometaša navodno obavljen ondje, iako su za to angažirani zagrebački Nastavni zavodi za javno zdravstvo i jedna privatna poliklinika. No, to tvrtku nije spriječilo u osvajanju nagrade, a Laucovu objavu prenosimo u cijelosti.

Akreditirana privatna znanstvena ustanova

“Genos je dobio nagradu Zlatna kuna za inovatora! Genos je akreditirana znanstvena ustanova, no za razliku od većine ostalih znanstvenih institucija, Genos nije akademska ustanova, već privatna firma koja na tržištu mora zaraditi za plaće svojih djelatnika. Zbog toga mi ne možemo stati samo na istraživanju i objavljivanju znanstvenih radova, već svoja znanstvena otkrića moramo pretvarati u proizvode koje će netko htjeti kupiti.

Područje rada Genosa je razvoj glikanskih biomarkera u personaliziranoj medicini i u tome smo jedni od najboljih na svijetu. Kada vodeći znanstvenici sa Sveučilišta Harvard, John Hopkins, Yale, Oxford ili Cambridge žele uključiti glikane u svoja istraživanja, oni to rade u suradnji s hrvatskim Genosom. Iz takvih suradnji nastaju novi proizvodi, a naš prvi komercijalni proizvod je GlycanAge test biološke dobi. Ovaj test se danas prodaje u 24 zemlje na pet kontinenata i pomaže brojnim ljudima da naprave uvid u svoje metaboličko zdravlje, te da poduzmu korake u korist svojeg zdravlja i zdravog starenja. Fokus današnje moderne medicine je na liječenju bolesti, no svi smo zaboravili koliko je važno truditi se ostati zdrav i ulagati u vlastito metaboličko zdravlje, što je postalo toliko očito u ovoj pandemiji SARS-CoV-2.

Bila mi je iznimna čast danas u ime Genosa primiti nagradu Zlatna kuna za inovacije. U Genosu danas radi 50 mladih znanstvenika i stručnjaka te su ovo priznanje zaslužili svi oni, a ne samo ja”, napisao je Lauc.

Dvojica već odbila istu nagradu

No, nisu svi počašćeni nominacijom za nagradu HGK. Naime, prije nekoliko dana dvojica poduzetnika, Lucijan Carić i Leon Juranić, odbili su nominaciju svoje tvrtke za Zlatnu kunu, pritom otkrivši što sve misle o HGK i zbog čega se ne slažu s njenim radom.

“Mnogi ljudi, pa i ja sam, žele dobiti priznanje za svoj rad ili misle da su ga zaslužili, ali ne ovakvo i na ovaj način. Zlatna kuna je tradicionalna nagrada koja se jako promovira i sigurno podiže vidljivost nagrađenih tvrtki. No čak i kada se radi o objektivnim priznanjima, ona nisu ništa drugo do pokriće za marifetluke koji se u pozadini događaju. Iz tog razloga ne bih prihvatio niti jedno državno priznanje ili odlikovanje. Ne želim nikakvu validaciju od ljudi s kojima se ne slažem i koje u biti duboko prezirem”, rekao je vlasnik DefenseCodea, Lucijan Carić te dodao: “Ti ‘direktori’ imaju ogromne plaće, zapošljavaju se bez natječaja ili transparentnog postupka. Osim toga, komore u pravilu ne odgovaraju Zakonu o javnoj nabavi što znači da sredstva troše kako god hoće, a jako često radi se o nepotrebnom luksuzu i bahaćenju s tuđim novcem. Jednostavno, takve komore su besmislene. One bi trebale ostvarivati interese svog članstva. A ako član nema interesa, ne bi trebao tu biti. Ja u ovakvoj komori, da mogu birati, ne bih bio član.”

