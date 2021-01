‘TVRDI LOCKDOWN ČINI RAZLIKU’; Britanski veleposlanik otkrio Hrvatima: ‘Cijepit ćemo 70% stanovništva do ljeta, imat ćemo imunitet krda’

Britanski veleposlanik u Hrvatskoj Andrew Dalgleish govorio je o pandemiji korone, cijepljenju i brexitu

Andrew Dalgleish, britanski veleposlanik u Hrvatskoj, govorio je o pandemiji koronavirusa i cijepljenju za RTL Direkt. Dotaknuo se i teme brexita kao i svog života u Hrvatskoj. U utorak je Ujedinjeno Kraljevstvo prešlo brojku od 100.000 umrlih. Dalgleish je upitan čini li mu se da ovi dani prolaze teže od drugih te kakva je trenutačna situacija.

“Očito da situacije nije dobra, 100.000 izgubljenih života ni na jedan način nije nešto što bi itko poželio. Tužno je i teško, ali čini se da smo uspjeli popraviti brojke, mjere koje smo uspostavili, tvrdi lockdown, učinili su razliku”, rekao je britanski veleposlanik za RTL Direkt.

TAJNA IZRAELSKE MOĆI: Cijelom svijetu fali cjepiva, ali ne i njima. Da, platili su skuplje, ali i dali obećanje kojem Pfizer nije mogao odoljeti

Odgovarajući na pitanje smeta li mu što se nova inačica virusa naziva “britanski soj”, Dalgleish kaže da mu ne smeta. “Razlog tome je da 50 posto svjetskih podataka o sekvenciranih virusa dolazi upravo iz UK-a. Mi ih nismo izmislili, ali imamo jako puno stručnjaka koji nam pomažu da shvatimo viruse bolje. I te informacije želimo dijeliti”, veli on.

EK OŠTRO ODGOVORILA ŠEFU ASTRAZENECE: ‘To može funkcionirati u mesnici, ali ne i kada su u pitanju potpisani ugovori!’

‘Sve smo prenamijenili u centre za cijepljenje’

Novinarka je britanskog veleposlanika pitala vjeruje li da će njegova država uspjeti procijepiti dovoljno ljudi u zadanom roku kako bi postigli imunitet krda među stanovništvom.

“Na dobrom smo putu da cijepimo 70 posto stanovništva, toliko nam treba da steknemo imunitet krda i to planiramo napraviti do ljeta 2021. Svašta se može dogoditi, ali to je i dalje plan. I uspijeva nam. Parkovi, katedrale, crkve, sve smo prenamijenili u centre za cijepljenje”, odgovorio je.

Izjava direktora Nacionalne zdravstvene službe da postoji mogućnost cijepljenja većeg broja ljudi s jednom dozom i drugom onda puno kasnije nekima zvuči kontroverzno. Navodno bi takav pristup dugoročno mogao spasiti veći broj života. Andrew Dalgleish upitan je za mišljenje hoće li Ujedinjeno Kraljevstvo onda imati dovoljno doza cjepiva za sve.

“Imamo cijeli tim znanstvenika, stručnjaka, epidemiologa, virologa i to znači da sam uvjeren da, koju god odluku nakon rasprava donesu, to će biti odluka u koju možemo biti sigurni”, kaže.

EU OD ASTRAZENECE TRAŽI OBJAVU UGOVORA O CJEPIVU: Direktor Soriot: ‘Ugovor s EU nije obvezujući’

Tenzije nakon bexita

“Nije li simbolično da se Brexit dolaskom 2021.godine i dogodio, a evo već imamo nove tenzije na relaciji Ujedinjeno Kraljevstvo i Europska unija”, konstatirala je novinarka, na što je britanski veleposlanik komentirao: “Mislim da govorite o problemu Europske Unije i AstraZenece. Ne vidim to kao problem Kraljevstva i Unije. Mi smo imali priliku sami donijeti odluku kako ćemo ovome pristupiti. Organizirali smo nabavku, činjenica da smo tri mjeseca unaprijed potpisali ugovor s proizvođačima i to na je pomoglo da se ranije pripremimo. Tako smo i ranije dobili odobrenje i to nam je pomoglo da smo danas tu gdje jesmo. Ali da se razumijemo, cilj je imati 70 posto cijepljenih građana, u svijetu, ne samo Britanaca.”

Odgovarajući na pitanje što on misli o izjavi britanskog premijera Borisa Johnsona da mu je drago što je Donald Trump otišao sa čela SAD-a i je li njemu isto drago, Dalgleish odgovara da to nije važno. Ipak, ističe da je važno graditi odnose s američkom administracijom.

“Rezultati izbora su potvrđeni i sad se radi s timom Joe Bidena. Predsjednik SAD-a se već vratio u Pariški klimatski sporazum i to je sjajna stvar”, kazao je.

Kako ojačati britanske i hrvatske odnose?

Ovo je prvi mandat Andrewa Dalgleisha kao veleposlanika. Odgovorio je na pitanje kako gleda na razdoblje iza njega.

“Trebalo je vremena, bilo je stresno i zamršeno. Sada kad smo napokon postigli dogovor, trebamo gledati unaprijed. I Velika Britanija i Europska Unija”, smatra on.

Na kraju intervjua novinarka RTL Direkta pitala je britanskog veleposlanika kako ojačati i produbiti odnose Hrvatske i Velike Britanije. “Generalno okruženje ovdje je uvijek bilo ugodno, kulturno smo slični, dijelimo smisao za humor. Vi volite naše TV serije što je sjajno. Volite i naš nogomet što je također sjajno. Mi baš ne volimo kad nas pobjeđujete u nogometu, ali to je sad nešto drugo. Puno toga se događalo i to se prelijeva i na političke suradnje. Britansko vijeće je na primjer pomoglo Ministarstvu obrazovanja s novim kurikulumom za škole”, rekao je Andrew Dalgleish.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.