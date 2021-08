U pucnjavi koja se u utorak u kasnim noćnim satima dogodila u romskom naselju Parag, u općini Nedelišće u Međimurju, ubijena je jedna ženska osoba dok je više osoba ranjeno. Prema informacijama iz Policijske uprave međimurske ranjeno je dijete, jedna maloljetna te tri odrasle osobe. Svi su zbrinuti u Županijskoj bolnici u Čakovcu. Policija je izvijestila da je prije pucnjave došlo do svađe više osoba nakon čega je jedna od njih ispalila nekoliko hitaca iz vatrenog oružja.

"Upozorio sam ministra Božinovića da bi se mogla dogoditi tragedija, ali nije me slušao. I evo, dogodila se. Bilo je samo pitanje trenutka. Nakon sastanka u Vladi prije dva mjeseca, zatražio sam nekoliko minuta na samo s ministrom Božinovićem. Rekao sam mu da imam saznanja o velikoj količini oružja, koja je u zadnje vrijeme stigla u naselja, i tražio da policija izvrši pretres i oduzme nelegalno oružje jer će se sigurno dogoditi zlo. Odgovorio mi je floskulom, u stilu, da oni rade na tome. Na čemu? Ne znam. Činjenica je da je oružje ostalo, a posljedice vidimo danas. I mislim da je to samo početak", rekao je za Jutarnji list Veljko Kajtazi nakon ubojstva.

Faber: 'To je politikanstvo'

Savjetnik ministra Božinovića, Vladimir Faber, komentirao je ove Kajtazijeve izjave nazvavši ih politikanstvom. Također je rekao da Kajtazi izbjegava odgovornost i plasira floskule.

“Reći informaciju da u naselju ima oružja? Što to znači? Ima i udrugim naseljima. Ova PU prije svega, čestitam im na sinoćnjim aktivnostima. Ova PU oduzela je 37 komada zabranjenog oružja. To je dovoljno za naoružati satniju. No, problem je zašto ne kažu, ta i ta osoba ima oružja… Policija ne može ući u stan bez sudskog naloga. Ovo je floskula zbog izbjegavanja vlastite odgovornosti“, rekao je Faber.

Kajtazi odgovorio na Faberovu kritiku

Nakon toga Kajtazi je gostovao na N1 televiziji gdje opovrgao tvrdnje Fabera da je riječ o politikanstvu. “Kao prvo, ja mogu sad sebi reći da jesam, da sam upoznao politiku, nisam se nikad bavio, nije me kandidirala stranka, nego Savez Roma, nevladina udruga i romska zajednica se nikad nije bavila politikom, a još manje ja, a ako je politikanstvo da sam ja skrenuo pozornost i tražio nasamo da razgovaram s ministrom i skrenuo pozornost da imam informacije da u romskom naselju postoji oružje i da moji Romi dolaze do oružja od većinskog stanovništva, na koji način ne znam, mogu samo nagađati. Ako je to politikanstvo, onda ja kažem da je to politikanstvo, jer sam skrenuo pozornost, jer sam htio da se ovakvi i slični incidenti ne događaju”, rekao je Kajtazi za N1.

“Meni je ovo smiješno, moram reći, zato što ja sve vrijeme pokušavam, unatrag nekoliko godina predlažem da se uposli Rom koordinator, da imamo profesionalca koji bi mogao pomoći i jedinicama samouprave i meni i svima onima kojima je neophodno potrebno. Ništa nije napravljeno. Koliko ima Roma zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave? Mislite da Romi ne žele normalan život? Pa Romi su na ovim prostorima 700 godina. Ako sam ja čekao 20 godina na posao, što mislite kako je drugima?”, upitao je.