Manje od mjesec dana nakon početka davanja booster doze protiv covida-19 Izrael vidi znakove usporavanja rasta broja zaraženih i teških oblika bolesti zbog širenja delta soja virusa, objavili su dužnosnici i znanstvenici. Delta je u Izrael stigla u lipnju, u vrijeme kad je država počela ubirati plodove najbrže kampanje cijepljenja na svijetu.

No s otvorenim gospodarstvom i ukinutim restriktivnim mjerama Izrael je s jednoznamenkastog broja novozaraženih i bez umrlih prošli tjedan stigao na oko 7,5 tisuća novih slučajeva dnevno, sa 600 ljudi u kritičnom stanju i više od 150 umrlih samo u tom tjednu.

Bliskoistočna država je 30. srpnja počela davati treću dozu cjepiva Pfizera i BioNTecha starijima od 60, postavši prva zemlja koja to čini.

U četvrtak je tu mogućnost proširila na starije od 40 godina koji su prošlu dozu primili prije najmanje pet mjeseci. Najavljeno je da bi se dobna granica mogla dodatno spustiti.

Brojevi su i dalje vrlo visoki , ali...

U proteklih deset dana pandemija usporava u prvoj dobnoj skupini u kojoj je više od milijun stanovnika dobilo treću dozu, objavilo je izraelsko ministarstvo zdravstva. Stopa zaraženih među cijepljenima starijima od 60, takozvani reprodukcijski broj, počeo je padati od 13. kolovoza, a sada je ispod 1, što znači da pandemija usporava.

Znanstvenici tvrde da tome pridonosi treća doza, no vjerojatno i drugi faktori, prenosi Reuters.

„Brojevi su i dalje vrlo visoki, no promijenilo se to da se smanjio brz rast broja zaraženih i teških slučajeva, kao i brzina kojom se pandemija širi“, kazao je Eran Segal, analitičar podataka sa sveučilišta Weizmann i savjetnik izraelske vlade.

„Uzrok tome su vjerojatno booster doze, rast broja onih koji su primili prvu dozu te visok broj ljudi koji se tjedno zarazio, moguće da ih je i do 100 tisuća, koji onda imaju prirodni imunitet“, dodao je.

Booster doza ili 'lockdown'

Nakon što je ovaj mjesec stigao do jedne od najvećih stopa zaraženih po stanovniku na svijetu, pitanje je kako će Izrael izaći iz četvrtog vala zaraze bez da ponovno uvede opću karantenu na razini države koja bi predstavljala udarac za njegovo gospodarstvo. Pojavljuju se dokazi da, iako je cjepivo veoma učinkovito u prevenciji teških oblika bolesti, njegova zaštita slabi s vremenom, piše Reuters.

No među znanstvenicima i zdravstvenim agencijama ne postoji konsenzus da je treća doza nužna, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) poručila je da je prioritet cijepiti ostatak svijeta, odnosno države gdje je dozu primilo manje od 1 do 2 posto stanovnika, prije nego razvijene države krenu cijepiti trećom dozom.

SAD je najavio da će ponuditi treću dozu svim Amerikancima osam mjeseci nakon primanja druge, a isto su najavili Kanada, Francuska, Njemačka.

Gotovo milijun Izraelaca od njih ukupno 9,3 milijuna nije se odlučilo cijepiti, a djeca mlađa od 12 to ni ne smiju. Zdravstveni dužnosnici u četvrtak su objavili kako bilježe pad imuniteta na virus kod mlađih od 40, iako je mali broj njih razvilo težak oblik bolesti.

Doron Gazit, član tima stručnjaka za covid-19 Hebrejskog sveučilišta i savjetnik vlade, tvrdi da je rast broja teško oboljelih među cijepljenima, starijima od 60, u posljednjih deset dana stao.

„To pripisujemo booster dozi i opreznijem ponašanju“, rekao je Gazit. Više od polovice starijih od 60 primilo je treću dozu, pokazuju podaci ministarstva zdravlja.

Broj teških slučajeva među necijepljenima starijima od 70 sada je sedam puta veći nego kod cijepljenih, a taj jaz će nastaviti rasti sukladno broju zaraženih, ističe Gazit. Kod starijih od 50 taj je omjer četiri puta veći.

„Optimistični smo, no veoma oprezni“, rekao je u nedjelju izraelski ministar zdravlja Nitzan Horowitz.

„To nam daje više vremena, usporava širenje i udaljava od opcije 'lockdowna'“. Iako treća doza usporava širenje pandemije, nije vjerojatno da će ona u potpunosti zaustaviti delta soj, prenosi Reuters.

Potrebne su i druge mjere?

Dvir Aran, analitičar biomedicinskih podataka s Techniona – Izraelskog instituta za tehnologiju, tvrdi da su, iako se brojevi smanjuju, potrebne druge mjere kako bi se pandemija zaustavila.

„Bit će potrebno dugo vremena da dovoljan broj ljudi dobije treću dozu, a do tada bi moglo teško oboljeti još tisuće ljudi“.

Od pojave delta soja Izrael je vratio mjeru nošenja maski u zatvorenim prostorima, ograničio je okupljanja i ubrzao testiranje. Njegova politika „suživota s covidom-19“ bit će na ispitu u rujnu kad se učenici vrate u školske klupe i kad počinje sezona židovskih blagdana tijekom kojih se okupljaju obitelji.

Uoči početka školske godine Izrael je pokrenuo masovno serološko testiranje djece stare između 3 i 12 godina kako bi utvrdio koliko njih je preboljelo koronavirus i time razvilo antitijela.