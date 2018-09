TVITER OBRAČUN HOLY I ŠPRAJCA OKO GEOINŽENJERINGA: ‘Nije valjda da najveći hrvatski ekspert za teorije zavjera ne može odgovoriti’

Iako su neki napisali kako mu je trebala upit poslati u privatnoj poruci, Mirela je odgovorila kako ju zanima njegovo javno mišljenje s obzirom na to da je on javna osoba

Čini se kako je Mireli Holy, voditelj Zoran Šprajc zaista stao na žulj te mu na Twitteru uputila pitanje o geoinženjeringu, nazvavši ga, vjerojatno ironično, “najvećim hrvatskim ekspertom za teorije zavjera”.

Pitanjce za najvećeg hrvatskog eksperta za teorije zavjera gospodina @zsprajc . Je li i geoinženjering teorija zavjera gospodine Šprajc? — Mirela Holy (@mirela_holy) September 18, 2018

“Pitanjce za najvećeg hrvatskog eksperta za teorije zavjera gospodina Zorana Šprajca. Je li i geoinženjering teorija zavjera gospodine Šprajc?”, napisala je Holy na Twitteru.

DORH DOBIO PRIJAVU PROTIV PLENKOVIĆA, KOLINDE I KRSTIČEVIĆA: ‘Vrše genocid nad narodom i truju nas chemtrailsom’

Podsjetimo, Holy je od prije poznata po svojoj blagonaklonosti prema određnim teorijama zavjere poput one o chemtrailsima. Iako nije poznato što je bio okidač za pitanje, neki su bivšoj političarki odmah odgovorili.

Nije zadovoljna

“Klimatski inženjering kao ideja čiji je cilj smanjit utjecaje globalnog zatopljenja, ali koju skoro nitko ne zastupa zbog nedostatka dokaza efektivnosti i upitne moralnosti nije. Ako je u pitanju chemtrails i ostalo na razini novog svjetskog poretka onda je teorija zavjere”, napisao je Holy jedan twitteraš, što joj očito nije bilo po volji.

Iako su neki napisali kako mu je trebala upit poslati u privatnoj poruci, Mirela je odgovorila kako ju zanima njegovo javno mišljenje s obzirom na to da je on javna osoba te je ironično upitala jednog od komentatora je li on slučajno odvjetnik gospodina Šprajca.

Šprajc odgovorio

No čini se kako popularni voditelj nije bio rapoložen za raspravu te joj je jednostavno napisao:

“Ako spada pod Ministarstvo kopanja ruda i gubljenja vremena onda je ok.”

Ako spada pod Ministarstvo kopanja ruda i gubljenja vremena onda je ok. https://t.co/zKj4cpNOtv — Zoran Šprajc (@zsprajc) September 19, 2018

Holy je, nezadovoljna odgovorom, ponovila pitanje.

“Pitanje je jednostavno. Odgovor može biti ili da ili ne. Ma, nije valjda da najveći hrvatski ekspert za teorije zavjera ne može odgovoriti na ovako jednostavno sročeno pitanje?”, napisala je Holy na Twitteru, a iako su mnogi pokušali dati znanstveni odgovor, Holy će se očito zadovoljiti samo Šprajcovim.