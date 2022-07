Za četiri dana Splićani odlučuju hoće li im gradonačelnik biti Ivica Puljak ili Zoran Đogaš. Rekordno mala izlaznost na prvi krug izbora rezultirala je time da će Puljkova stranka Centar, unatoč većini osvojenih mjesta u Gradskom vijeću, morati u koaliciju, najvjerojatnije sa SDP-om ili Mostom. Stoga je RTL organizirao još jedno sučeljavanje između Puljka i Đogaša.

Puljak je najprije, umjesto komentara na pitanje što bi bilo dobro ako njegov protukandidat postane gradonačelnik, odlučio navesti gdje sve rade HDZ-ovi novoizabrani članovi Gradskog vijeća.

"Prije nego krene sučeljavanje, pročitat ću nešto zanimljivo za građane cijele Hrvatske. To su radna mjesta ljudi koji su na listi HDZ-a od kojih je većina ušla u Gradsko vijeće. Ravnatelj Lučke uprave, ravnatelj Županijske uprave za ceste, direktor Vodovoda i kanalizacije, zamjenik i član Uprave Vodovoda i kanalizacije, ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo, ravnatelj županijske Lučke uprave… Pitanje je kako se dogodilo da su svi visokopozicionirani članovi HDZ-a ravnatelji ustanova. Zar nema drugih ljudi koji su sposobni? Mislim da je to problem ne samo Splita nego i cijele Hrvatske", ustvrdio je Puljak, na što mu Đogaš nije ostao dužan.

"Bilo bi sjajno vidjeti listu Puljka. Ima na listi ljudi koje ni sam ne poznaje da je to impresivno. Ovo je zgodna analogija. U Gradsko vijeće će ući ljudi koji su najsposobniji i koji će odlučiti sami o tome što će raditi i koju funkciju obnašati. Bilo bi zanimljivo da smo na listi HDZ-a i nestranačkih ljudi koji su nas u velikoj mjeri podržavali, mogli napraviti još jednu listu od nestranačkih ljudi. Na listi od Puljka znam za dvojicu ljudi, za ostale nisam čuo i nije nitko u Splitu čuo", odvratio je Đogaš.

Ponuda koja se ne odbija

Ipak, Đogaš je završio na listi HDZ-a kao nestranački čovjek. Kako to? "Dogovor od početka je čist. Kao nestranački čovjek sam dobio ponudu koja se ne odbija, časno mjesto gradonačelnika, istaknula me najveća hrvatska stranka kao kandidata i ponosan sam na to", ustvrdio je i odgovorio Puljku na pitanje nije li mu problem da su mu svi ravnatelji ustanova iz HDZ-a.

"Svega 13 godina od 30 i nešto godina HDZ je bio na vlasti u Splitu. Svi javni pozivi, javni natječaji kojima se hvalite, završili su kako? Svi vaši ljudi… Možda su bili članovi Pametno ili će se učlaniti u Centar", odgovorio je.

Dobri znanstvenici, loši gradonačelnici?

Ipak, jedan o drugome su rekli i pokoju dobru riječ. "Gospodin Đogaš je dobar znanstvenik, dobro se bavi popularizacijom znanosti, ima krasnu obitelj i da je krasan obiteljski čovjek. To su dobre stvari", rekao je Puljak, ali i dodao da ne bi bilo dobro da Đogaš postane gradonačelnik.

"Tada bi se HDZ vratio na vlast s Kerumom i mislim da to Splićani ne žele. Odabrali su nastavak našeg smjera, dali su nam toliku podršku da su rekli da je deset mjeseci koliko smo upravljali smjer kojim Split želi. Nadam se da će se to potvrditi u drugom krugu", istaknuo je.

"Imam slične stvari kao što je rekao o meni samo je prešutio čitav niz stvari. Popularizator znanosti, znanstvenik, žao mi je što nije dalje u znanosti možda bi bilo bolje za njega i Split. S moje strane postoji nekoliko drugih stvari, liječnik sam koji ima velik broj pacijenata, bavim se medicinom spavanja i čovjek koji ima upravljačko iskustvo za razliku od Puljka, 13 godina na čelu Medicinskog fakulteta, osam godina kao prodekan za nastavu i studentska pitanja, zamjenik dekana i u dva mandata dekan. To me kvalificira u velikoj mjeri za mjesto u kojem se traži upravljačko iskustvo", ustvrdio je Đogaš.

Fjaka ili nešto drugo?

Puljak je ustvrdio da su na izbore izašli uglavnom njegovi glasači, jer je dobio i već broj glasova nego prije godinu dana, dok je Đogaš ustvrdio da je "fjaka" "simbolička u Splitu" i da je loša izlaznost posljedica nepotrebnih izbora.

Donedavni se splitski gradonačelnik osvrnuo i na "seks aferu" svojih suradnika: "To nije bila nikakva afera. Građani su razumjeli da je podmetnuta. Ono što je loše da još nisu pronađeni ljudi koji su to namjestili jer se lako može dogoditi da je to namješteno radi političkih razloga. Kad se to dokaže ja ću inzistirati u policiji pravosuđu da se to pronađe i da ljudi koji su to radili više ne mogu sudjelovati u političkom životu, niti oni, niti oni koji ih podržavaju".

"Bilo je prošle godine afera, opet su išle u prilog Puljku. Uvijek su žrtve na neki način isti ljudi, to je čudno. Važno je reći i za prijašnje pitanje, Puljak je stalno govorio o pitanju legitimiteta kad je riječ o HDZ-u i maloj izlaznosti. Sada ima obrnutu situaciju, nitko to pitanje nije postavio, ali Puljak se brani. Druga stvar, kad imate 70 posto ljudi koji ne iziđu, Puljak je to postavljao kao referendumsko pitanje o tome da će ljudi poduprijeti njihovu vlast. Da je bio referendum to bi propalo. Imamo mantre zavrnut ćemo špine, onda se zavrnu penzionerima, osobama s invaliditetom. Kažu uvest ćemo red, pa je najveći nered ne znam koliko zadnjih godina, očistit ćemo grad, nikad nije bio čistiji nego sada i tako dalje", rezigniran je bio Đogaš.

"Sve stranke ljevice koji su bili suradnici Puljka su rastureni, to je bio plan", otkrio je HDZ-ov kandidat svoje šanse u drugom krugu izbora, koji će, poručio je Puljak, biti svojevrsni referendum.

"Ovi izbori su bili svojevrsni referendum o tome žele li građani da nastavimo istim smjerom kojim smo išli 10 mjeseci i rekli su da. Dobili smo duplo više zastupnika u parlamentu, imali smo 7, a sada 15, fali jedan za većinu i to ćemo tražiti zajedno s Mostom i SDP-om. Želimo postići većinu od 19", zaključio je Puljak.