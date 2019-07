TUŽNO: Istarski biser savija se pod navalom bespravne gradnje. Čak je i kamp bez dozvole, a pazite što kaže zakupac

Rovinjski gradonačelnik i komunalno redarstvu sukobljavaju se s Ministarstvima graditeljstva i turizma oko bespravno izgrađenih objekata

Rovinj je jedno od najpopularnijih turističkih odredišta u Hrvatskoj, ali i leglo bespravne gradnje. Novinari RTL-a su izašli na teren kako bi vidjeli gdje se sve nezakonito gradi.

“Sveukupno imate oko 60 novoizgrađenih objekata koji nisu ishodili potrebnu dokumentaciju iz razloga što nisu ni mogli temeljem zakonske regulative”, rekao je voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Elvis Prenc.

Pored legalizirane kuće s bazenom na Moncodognu, nalazi se i jedna koja ima rješenje o rušenju. Njeni vlasnici nisu raspoloženi za razgovor niti smatraju da su napravili išta pogrešno. Kažu da od Ministarstva graditeljstva nisu dobili rješenje o rušenju: “Došli su me pitati za bespravno i rekli su mi da moram napraviti papire koji su u tijeku da se naprave i moguće ih je napraviti.”

Malo dalje stoji još jedna kuća bez građevinske i lokacijske dozvole. Tamo nije bilo nikoga, ali su komunalni redari rekli da je veća kuća naknadno izgrađena.

Ove godine – 20 bespravnih objekata

“To traje već duži niz godina. 2011. godina je zadnji rok, svi objekti koji su do tada građeni, 2011. godine su stavljeni u postupak legalizacije. I oni jesu danas legalni, međutim nakon tog roka se nastavilo s učestalim izvođenjem radova”, govorili Prenc.

Komunalni redari takve građevine prijavljuju građevinskoj inspekciji: “Ono što smo učinili ove godine jest da smo prijavili 20 bespravnih gradnji, praktički svake godine se toliko otprilike objekata novoizgrađenih utvrđuje. Komunalni redari to prijavljuju i činjenica jest da građevinski inspektor u roku kojem mu to propisuje Zakon donosi Rješenje o rušenju”, govori Prenc i dodaje: “Nakon toga, ako se bespravni graditelj ogluši na to Rješenje, tu priča staje. Objekti i dalje jesu u prostoru, nisu srušeni i tu je problem koji je stvaran – bespravna gradnja koja i dalje postoji.”

Gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga pokušava zaustaviti ilegalnu izgradnju objekata koji, čini se, služe zaradi od turizma: “Imamo jako puno problema s bespravnom gradnjom. Ne samo mi kao jedinica lokalne samouprave jer ih je puno počelo tako postupati. od Pule do Poreča, Umaga, Novigrada… Svi imamo iste probleme”, govori Paliaga i nastavlja: “Neke od tih nastambi služe kao obične garaže ili za smještaj strojeva što, opet ćemo reći, nije strašno. Neke služe kao poljska spremišta, poljske kućice, možemo i to kazati da nije dramatično. Ali dramatično je to što je većina namijenjena iznajmljivanju u prirodi s bazenima, znači to je ono što nije dobro ni za jedan grad, ni za jednu općinu u RH.”

Zemljišta na kojima ljudi masovno bespravno grade su uglavnom poljoprivredne namjene, a 2011. godine je započela legalizacija. No, i dalje se bespravno gradi.

“Najveći problem je što će sve te zgrade sutra trebati infrastrukturu i morat ćemo graditi ceste, kanalizaciju, a sve to je potpuno nepotrebno jer ti objekti se nisu smjeli dogoditi na tim lokacijama”, govori Paliaga.

Legalizacija nije donijela ništa dobro

Rovinjski arhitekt Berislav Iskra kaže da su Hrvati godinama vjerni bespravnoj gradnji: “Divlja gradnja ovdje je prisutna 30-40 godina, od vremena socijalizma. Nikada se to pitanje nije riješilo kako treba, uvijek je bilo dosta ležerno, sad hoćemo – nećemo. Mislim da država treba to ponovno uzeti na razmatranje i riješiti bespravnu gradnju i sankcionirati je.” Smatra da je legalizacija poticaj bespravnim graditeljima: “Legalizacija nije donijela ništa dobro. Ohrabreni tim događajima, sadašnji bespravni graditelji su opet počeli graditi. Na području Rovinja, Istre i cijele Hrvatske ima na tisuće novih građevina koje moramo zaustaviti.

Građevinska inspekcija potvrdila je da na području Rovinja izdano 61 rješenje o uklanjanju te da je trećina njih u različitim fazama ozakonjenja. No, nisu samo kuće porblem. Gradonačelnik Paliaga tvrdi kako je i cijeli kamp “Dobar odmor” napravljen ilegalno.

“Ministarstvo turizma izdalo je jedan akt koji uvjetuje minimalne tehničke uvjete i sve ostale akte za rad jednome objektu koji nije bio registriran kao kamp. Već je to bio restoran koji je kasnije legaliziran za stambeno-poslovnu djelatnost s teniskim terenima. Zapravo su teniski tereni nestali umjesto kojih su postavljene mobilne kućice, a u međuvremenu je dograđeno nekoliko objekata i bazen”, govori Paliaga.

Bespravni kamp

Vlasnik kampa je Talijan, a u zakupu je kod Gorana Roksandića, koji je novinare proveo kroz kamp tvrdeći da radi legalno: “Mi smo s čistom namjerom ušli u posao i preuzeli ovaj kamp koji je dobio Rješenje Ministarstva turizma koje sam ja dobio, bilo mi je predočeno. I ušli smo s čistim papirima u projekt. Znam da je prije bilo drugačije, da su bili teniski tereni, a kako je sve došlo do ovog stanja, ja nisam bio uključen u taj proces. Došao sam na gotovo stanje kada je kamp kategoriziran i ima Rješenje nadležnog kampa i spreman je za rad. U to smo mi ušli i radimo sve čisto i po propisima.”

Gradonačelnik se ne slaže i tvrdi kako je dio namijenjen za kamp u prostornim planovima, ali ne i u puno detaljnijem GUP-u: “Kamp se nalazi u području koje je za budućnost rezervirano kao turističko područje, ali namjerno je jedan dio ostavljen izvan jer ne možemo sve točkasto graditi i ne možemo sve prema pojedinim parcijalnim interesima urbanizirati”, govori Paliaga.

“Ja se u urbanističke planove uređenja i zona ne razumijem. Za naš posao nam je bilo bitno da imamo Rješenje ministarstva turizma i da su svi papiri čisti. Mi na temelju toga radimo i ovo što je bilo prije, a kakav plan za urbanističku zonu treba napraviti, ja ne znam”, govori Roksandić.

Turistička inspekcija potvrdila je kako je kamp dobio dozvolu Ministarstva turizma. No, građevinska inspekcija treba utvrditi je li sve u redu s izgradnjom objekata. To će učiniti tek u kolovozu. Gradonačelniku je, osim kampa, sporna i gradnja benzinske postaje na ulazu u Rovinj.

“Problem je pokušaj izdavanja lokacijske dozvole na poljoprivrednom zemljištu, što nije u skladu s prostornim planom Grada Rovinja. I zamolili smo sva nadležna ministarstva, pogotovo Ministarstvo graditeljstva da takvu dozvolu ne izdaju”, govori Paliaga i dodaje: “Imali smo zahtjeve za proširenje građevinskog područja na nedavnoj izmjeni i dopuni GUP-a i prostornog plana Grada Rovinja i sve smo zahtjeve za proširenje građevinskog područja odbili. Između ostalog napominjem i da imamo dvije lokacije predviđene GUP-om upravo za gradnju benzinskih postaje”, govori Paliaga.

Spor zbog benzinske pumpe

Trenutno se pri Ministarstvu graditeljstva vodi upravni spor zbog izdavanja te lokacijske dozvole. U Gradu smatraju da za to imaju dobre temelje: “Za zemljište koje se nalazi unutar GUP-a određene lokacije njihova mogućeg smještaja dok je za zemljište koje se nalazi izvan obuhvata, u konkretnom slučaju i zemljište iz Vašeg upita, određena kroz prostorni plan uređenja grada moguća izgradnja benzinskih postaja s pratećim sadržajima u koridoru prometnica sukladno odredbama i posebnim propisima.”

Investitor je zatražio i uvjete za građenje: “Brojna gradska i županijska poduzeća bila su upitana za izdavanje općih uvjeta gradnje. I u tom postupku se utvrdilo po brojevima čestica da je to izvan granica građevinskog područja zbog čega je došlo do nadležnog Ureda gradske uprave i do mene osobno”, govori Paliaga.

No, nisu im svi odbili izdati uvjete gradnje. To su učinili Odvodnja Rovinj i Istarski vodovod, ali Plinara Pula i Hrvatske ceste dali su im zeleno svjetlo. Ministarstva graditeljstva i turizma te Državni inspektorat s jedne strane, a s druge gradonačelnik Rovinja. Je li riječ o prepucavanju između lokalne uprave i državne vlasti?

“Mi tražimo da na području Grada Rovinja mi odlučujemo što će se događati, što mislim da je legitimno i zajamčeno nam Ustavom. Inače, mi ne trebamo, pa neka se ukinu sve jedinice lokalne samouprave, pa će ministarstva upravljati sa svim teritorijem RH i donositi odluke onako kako su po određenim propisima zamislili”, govori Paliaga.

No, što god da je uzrok, problem ostaje, kako u Rovinju, tako i u Hrvatskoj. Ili se ništa ne događa ili se ono što se može ozakonjuje.