Vukovar se u petak prisjeća najtežeg dana u novijoj povijesti kada je 1991., nakon 87 dana herojskog otpora, 18. studenoga slomljena obrana grada koji je potom okupirala JNA i srpske paravojne postrojbe počinivši brojne zločine nad civilima i braniteljima u gotovo potpuno razrušenom gradu.

Povodom toga na Facebooku se oglasio Bojan Glavašević, sin vukovarskog heroja Siniše Glavaševića.

"Kad me netko pita odakle sam, kažem da sam iz Vukovara. Moj Vukovar je onaj prije rata, i mog Vukovara više nema. On danas živi samo u uspomenama i srcima nas koji ga se sjećamo kao najsretnijeg mjesta na svijetu. Mi se u naš Vukovar, na žalost, ne možemo vratiti i zato smo, na neki način, zauvijek prognanici. Rodni grad ništa ne može zamijeniti, on je jedan jedini.

S vjerom i s nadom gledam u Vukovar koji danas stoji na obalama Dunava, i želim mu da izraste u najsretnije mjesto na svijetu za neke nove generacije dobrih ljudi, neokrznutih ratom i razaranjima, čija djeca će u tom gradu imati djetinjstva barem jednako sretna koliko je bilo moje, ali mnogo, mnogo dulja.

Kad me netko pita odakle sam, kažem da sam iz Vukovara. Ponosno."