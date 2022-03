Umirovljenik je tužio sina jer ga on odbija uzdržavati, a Općinski sud u Čakovcu presudio je u očevu korist. Naime, ocu koji je smješten u domu za odrasle osobe, a za koji nema dovoljno sredstava, morat će svakog mjeseca plaćati 1.000 kuna mjesečno, piše Mirovina.hr

Mirovina 1400 kn, dom 4500

Umirovljenik je prebolio rak grkljana i cerebralni infarkt, navodi Sud. Nakon operacije laringsa ugrađena mu je kanila, ne može brinuti sam o sebi i potrebna mu je cjelodnevna briga i skrb. Radno je nesposoban, korisnik invalidske mirovine koja iznosi 1.436 kuna, a pravo na smještaj dodijeljeno mu je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb. Cijena smještaja u Domu za odrasle iznosi 4.500 kuna, a razliku do pune cijene, uz sinovih 1000 kuna, podmiruje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

osim ovog sina on ima još dvoje djece, sina i kćer, no oni su zbog imovinskog stanja oslobođeni obveze plaćanja smještaja, odnosno uzdržavanja oca. Kako Općinski sud u Čakovcu navodi iz prije nekoliko dana objavljene presude, tuženi sin nije oslobođen obveze, jer se u Centru za socijalnu skrb nije ni pojavio prema pozivu kada se to pitanje rješavalo.

'Ima i drugo dvije djece, može prodati dio njive'

Sin se pak branio na način da se novac za uzdržavanje može potražiti i od preostalo dvoje djece, ako i da njegov otac može prodati dio oranice, čime bi doprinio vlastitom uzdržavanju i podmirenju cijene smještaja u domu. Sud smatra kako suvlasništvo oranice nikako nije imovina koju bi se moglo smatrati dostatnom za život.

Otac je pak naveo da je uzdržavao sina kad je bio maloljetan te da je živio s njim do završetka osnove škole te je u cijelosti vodio brigu o njegovim potrebama. Taj podatak je bitan, jer u slučaju da otac to nije radio, onda ni sin danas ne bi imao obvezu uzdržavati njega. No, sin za to nije ponudio nikakve dokaze.

Obveza uzdržavanja roditelja od punoljetne djece temelji se i na ustavnoj obvezi djece da se brinu za stare i nemoćne roditelje (čl. 63. st. 4. Ustava Republike Hrvatske), navodi Sud.