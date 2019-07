TUŽAN OPROŠTAJ OD TRAGIČNO STRADALOG VATROGASCA: ‘Krenuli smo obaviti posao i vratiti se. Ti se nisi vratio…’

U intervenciji u Velikoj Gorici tragično je stradao 24-godišnji Ivan Galeković

Velikogorički vatrogasac Ivan Galeković (24) podlegao je ozljedama u subotu oko 19 sati na KBC-u Zagreb gdje je dovezen nakon što je teško ozlijeđen u gašenju požara na obiteljskoj kući, u Ulici Mate Lovraka.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izrazio je u ime Hrvatske vatrogasne zajednice sućut u povodu smrti 24-godišnjeg velikogoričkog vatrogasca koji je u subotu navečer podlegao ozljedama zadobivenima u gašenju požara u Velikoj Gorici.

‘Nek te čuvaju anđeli’

Smrt mladog vatrogasca, velikogoričke Javne vatrogasne postrojbe velik je gubitak za postrojbu, njegovu obitelj i općenito hrvatsko vatrogastvo, rekao je Tucaković, poručivši kako je to tužan dan za hrvatsko vatrogastvo, priopćila je u nedjelju Hrvatska vatrogasna zajednica.

Na facebooku se od tragično stradalog Galekovića oprostio i njegov prijatelj i kolega vatrogasac koji je sudjelovao u intervenciji Stjepan Kosić.

“Prijatelju, najdraži moj, krenuli smo danas obaviti posao i vratiti se doma. Ti se nisi vratio. Ti si najdraže biće bio, najnevinije i najveselije, a najbolje od vatrogasca što može biti. Tvoj rad, tvoj stav, tvoj osmijeh i fore, sve zajebancije i sve najljepše, sve ću to pamtiti i proživljavati jer to si ti – moj i naš Ivek Galeković, mraclinska legenda koja nas sad bude čuvala s malo više pozicije. Tamo nek ti bude lijepo, vatrogasac moj, nek te čuvaju anđeli i ti čuvaj nas kao što si to učinio danas, kad se nisi vratio”, napisao je Kosić

Ivan Galeković, kojemu je, kako je Tucaković potvrdio, i otac vatrogasac, podlegao je ozljedama u subotu oko 19 sati na KBC-u Zagreb gdje je dovezen nakon što je teško ozlijeđen u gašenju požara na obiteljskoj kući, u Ulici Mate Lovraka.

Kada su ga kolege izvukli, bio je u teškom stanju i odmah se pristupilo reanimaciji te je prevezen u KBC Rebro, međutim nije mu bilo spasa. Susjedi i očevici požara kazali su za pojedine medije kako požar na početku nije bio velik, ali da su se onda začule eksplozije, nakon čega je vatra buknula i požar se naglo proširio, piše Jutarnji list.

Policija još očevidom utvrđuje okolnosti njegove smrti. Još jednom vatrogascu koji je sudjelovao u intervenciji pružena liječnička pomoć u istoj bolnici.

Zapovjednik velikogoričke Javne vatrogasne postrojbe Borislav Turan izjavio je Hini kako vatrogasci koji su bili na intervenciji nisu vidjeli u kojim je okolnostima nastradao njihov kolega.

Vatrogasci posljednjih dana bilježe brojne požare objekata

Hrvatska vatrogasna zajednica priopćila je da vatrogasci posljednjih dana bilježe velik broj požara objekata iako su za ljetno doba godine karakteristični požari otvorenog prostora.

Prošlog tjedna vatrogasci su u istom danu gasili požar podruma, a potom požar stana koji je nastao kao posljedica eksplozije.

Radno je za zagrebačke vatrogasce počela i subota jer je gorio restoran u centru grada u čijem je gašenju sudjelovalo 19 vatrogasaca sa četiri vozila.

Primorsko-goranski vatrogasci jučer su gasili požar restorana u Ravnoj Gori koji je zahvatio 450 metara četvorna. U gašenju su sudjelovala 34 vatrogasca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP Delnice, DVD Sušica, Ravna Gora i Kupjak.

U popodnevnim satima od stigla je dojava o požaru skladišta kod zgrade Slobodne Dalmacije u Splitu. Požarom je zahvaćeno 160 metara četvornih stolarskog poslovnog prostora i krovišta, a u gašenja požara sudjelovalo je ukupno 38 vatrogasaca sa 13 vatrogasna vozila iz JVP Split, DVD-a Split i Vranjic. Požar je lokaliziran u popodnevnim satima, a tijekom noći na dežurstvu i sanaciji požarišta angažirano je šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz JVP Split.

U isto vrijeme došla je dojava o požaru objekta u Velikoj Gorici u čijem gašenju sudjeluju vatrogasci iz JVP Velika Gorica, DVD Kurilovec i DVD Gradići. Zbog zahtjevnosti intervencije u ispomoć su došli i vatrogasci iz JVP Grada Zagreba.

Dva vatrogasca su prilikom gašenja požara ozlijeđena te im je pružena medicinska pomoć. U večernjim satima stiže tužna vijest da je 24-godišnji vatrogasac umro.