"Za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije javnog kanala ulica Tuškanac na dijelu od ulice Jabukovac (kod O. Š. Jabukovac) do Jurjevske ulice od ponedjeljka u 08:30 sati do subote 22. 01. 2022. godine do 04:00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: Tuškanac - V. Nazora - Britanski trg - Pantovčak - Gornje Prekrižje - Tuškanac i obratno.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje", priopćili su iz zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.

No, strpljenja u elitnom dijelu grada će teško biti. Ne samo zbog toga što će radovi trajati dva mjeseca, već i zato što je spomenuti obilazni pravac dug sedam kilometara, piše Večernji. To bi moglo stvoriti probleme i u funkcioniranju diplomatskih predstavništava smještenih uzduž ulice. Naime, na Tuškancu se nalaze veleposlanstva Srbije, Mađarske i Španjolske.