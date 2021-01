HDZ-OVAC TVRDI DA NIJE KUPOVAO VIJEĆNIKA: ‘Ničega me nije sram. Jedino mi je žao moje obitelji, koja danas zbog toga trpi’

Prozvani Žarko Tušek, relativizira cijelu priču i idalje tvrdi da nije napravio ništa sporno.

Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik iz zagorskog grada Oroslavja tvrdi da ga je HDZ pokušao kupiti u zamjenu za podršku na lokalnim izborima, odgovorio je na prozivke i pravdanja Žarka Tušeka.

HDZ-OVAC SNIMLJEN KAKO POKUŠAVA KUPITI VIJEĆNIKA: Za vlast u Zagorju, nudio mu je fotelje u brojnim javnim institucijama

Prozvani Žarko Tušek, relativizira cijelu priču i iidalje tvrdi da nije napravio ništa sporno.

‘To je iskoristio za zlobnu diskreditaciju mene kao čovjeka’

„Kolega Šimunić je o svemu izvijestio neke od medijskih djelatnika. S kolegom Šimunićem do tada nisam imao nikavav odnos niti komunikaciju. Prvi put sam ga vidio u tom privatnom društvu. Sastanak je bio u prijateljskom okruženju, u klijeti, htio sam izložiti kako vidim probleme u županiji i kako sam spreman o njima razgovarati i s nezavisnim vijećnicima. Tu je bila i želja Šimunića da bude kandidat za župana. Sam je dao do znanja da je razgovarao i s drugim političkim akterima. Nažalost, to je iskoristio za zlobnu diskreditaciju mene kao čovjeka. Ne mogu vjerovati da sam se našao u takvoj situaciji”, rekao je Tušek u izjavi medijima.

NEZAVISNI VIJEĆNIK POTAJNO SNIMIO HDZ-OVCE KOJI SU GA POKUŠALI POTKUPITI: ‘Učinio sam to za svoje nećake, za svoju zemlju…’

‘Jasno sam dao do znanja da ne nudimo trgovinu’

Rekao je da je karikirao mogućnost Šimunićevog eventualnog angažmana u institucijama Krapinsko-zagorske županije.

“Ja sam na toj snimci jasno dao do znanja da ne nudimo političku trgovinu. Ja nisam rekao da bi mu financirao nego da sam mu spreman logistički pomoći, naći sponzore. Ali dao sam mu do znanja da i sam traži partnere”, nastavio je Tušek.

Tušek je kazao da se čuo s premijerom Plenkovićem te da mu je rekao kako “mu je žao da se našao u takvoj situaciji i očitom pokušaju diskreditacije”.

Ne boji se istrage

Rekao je da nisu razgovarali o njegovom povlačenju s funkcija te da se istrage ne boji. “Postoje elementi kaznene odgovornosti čovjeka koji je taj sastanak inicirao, snimao”, kazao je Tušek. Upitan je li ga sram nakon što je snimka izašla u javnost, Tušek je rekao da ga nije ničega sram. “Jedino mi je žao moje obitelji, koja danas zbog toga trpi”, rekao je Tušek.