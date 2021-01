TUŠEK JE PREKRŠIO SAMOIZOLACIJU DA BI ŠIMUNIĆU NUDIO POZICIJE? Nova snimka otkriva tko je zapravo inicirao sastanak

Iako HDZ-ovci uvjeravaju kako nisu inicirali sastanak s nezavisnim Viktorom Šimunićem te mu nudili pozicije u zamjenu za pomoć na izborima, novi detalji jednosatne snimke ih demantiraju

HDZ-ov saborski zastupnik i predsjednik krapinsko-zagorske Županijske organizacije Žarko Tušek te gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak pokušavaju uvjeriti javnost da je nezavisni zastupnik Viktor Šimunić inicirao sastanak s Tušekom na kojem su mu nudili pomoć u kampanji i javne funkcije. Tvrde da su zlonamjerno namamljeni i snimljeni. O svemu se u srijedu oglasio gradonačelnik Gredičak na svome profilu na Facebooku.

“Do spornog sastanka je došlo obzirom na prijedlog Viktora Šimunića sa prethodnog sastanka kojeg je zatražio vijećnik Kristijan Sojč i na kojem mi je predloženo da izađem iz HDZ-a i podržim Viktora Šimunića u utrci za župana. Izlazak iz HDZ-a nisam prihvatio, a za podršku u utrci za župana uputio sam ga na potrebu da se kontaktira Žarko Tušek. On me molio da organiziram sastanak i ja sam Tušeku predložio da se nađemo. Dakle, do sastanka je došlo na njegovo inzistiranje i zbog njegove želje da ga podržimo u utrci za župana. Tušek je mogućnost podrške u utrci za župana odbio, ali mu je ponudio druge modalitete političke suradnje”, objavio je Gredičak.

Gredičaka demantira snimka

No, jednosatna snimka tog razgovora, zbog koje je reagirao i USKOK demantira Gredičakove riječi. Točnije, on je sam sebe demantirao, jer je tijekom razgovora jasno rekao da je Tušek tražio sastanak. U trećem dijelu transkripata koje objavljuje 24sata Gredičak je pitao Šimunića je li razmišljao o daljnjim koracima te mu zatim rekao da neće ništa prejudicirati, jer će Tušek iznijeti svoje stavove i mišljenja.

Šimunić: “O čemu?”

Gredičak: “Pa o koracima dalje.”

Šimunić: “Ne znam, čekam ovaj razgovor da vidimo za to.”

Gredičak: “Znači, ja njemu nisam ništa išel ni prejudicirat niti govorit kak bu došel. Bu ti došel, samim tim jer neću da ono… Baš hoću da ti veli svoj stav i razmišljanje.”

Šimunić: “Dobro, ali on je tražil sastanak. Mislim on je to iniciral ili…?”

Gredičak: “Da, on je rekel da bi se mogli sesti, ali to onak u nekom razgovoru.”

Šimunić: “Ok.”

Gredičak: “Znači nije, nije, nije, ali velim, htel bi da onda, ovoga, da on zbilja veli točno kaj misli, tak da onda znaš.”

Tušek prekršio samoizolaciju

Tušek je potom iznosio planove “o trećem putu”, kojem bi lokalni HDZ tajno pomagao, a onda je Šimuniću nudio i pozicije. No, za Tušeka je inkriminatoran još jedan detalj. Naime, on na snimci priznaje da je prekršio samoizolaciju.

“Bok, bok, ja se ispričavam. Ja moram imati masku stavljenu jer sam bil ovaj tjedan, danas mi je zadnji dan samoizolacije pod jedno, a pod drugo idem se cijepiti jer više ne mislim riskirati ni jednu samoizolaciju”, rekao je Tušek očito dolazeći na razgovor.

