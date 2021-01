‘TUŠEK JE ISPAO GLUP’; HDZ-ovac se razotkrio: ‘Uvijek pošalješ treću osobu da obavi takve razgovore…’

Pravnici i politički analitičari slažu se kako snimka razgovora između HDZ-ovog saborskog zastupnika Žarka Tušeka i nezavisnog vijećnika iz Oroslavja Viktora Šimunića obiluje materijalima za istragu DORH-a, dok u HDZ-u tvrde samo kako je ‘Tušek ispao glup’

Ne stišavaju se reakcije na snimku razgovora između HDZ-ovog saborskog zastupnika Žarka Tušeka i nezavisnog vijećnika iz Oroslavja Viktora Šimunića iz koje se naslućuje kako ga je Tušek nastojao “kupiti” u zamjenu za podršku na lokalnim izborima. Brojni ugledni odvjetnici osvrnuli su se na ovaj slučaj, koji je u modernoj političkoj i pravosudnoj povijesti Hrvatske zabilježen samo u slučaju bivšeg SDP-ovca Željka Sabe, koji je i osuđen na 16 mjeseci zatvora zbog potkupljivanja opozicijske zastupnice u vukovarskom Gradskom vijeću.

“Smisao cijelog razgovora je da se na neki način izigra izborna volja birača, a partnera se na neki način privoljava određenim obećanjima. Hoće li biti kaznenog djela ili ne, ne znamo. Policija bi trebala izvršiti izvide, utvrditi činjenice, a potom izanalizirati ima li tu kaznenog djela i ako da – kojeg. Materijala za policiju i DORH ima, moraju ići u izvide, a potom će se moći dati pravna kvalifikacija”, rekao je u utorak odvjetnik Anto Nobilo i dodao kako se beneficijama pokušava privoliti nekoga da uđe u prikrivenu koaliciju, čime opet krše zakon.

Izigravanje volje birača

“Oni financiraju njegovu kampanju prikriveno. To je suprotno zakonu o političkim strankama. Time se izigrava izborna volja birača, time se kupuju ljudi u koaliciju. To se masovno radi, imamo masovna pretrčavanja i na lokalnoj razini i u Saboru. Nakon svakog pretrčavanja onaj tko je to učinio dobio je neku beneficiju, netko mu je zaposlen i slično. To je postala pojava, ali nije dozvoljeno i protiv toga se treba boriti”, rekao je Nobilo te dodao: “Koalicija se želi prikriti, jedna stranka plaća drugu da konkurentima otme dio biračkog tijela i potom priđe njima i za to je netko financiran i obećano mu je neko mjesto.”

Slično razmišlja i docent političke ekonomije s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Kristijan Kotarski, koji je kao autor knjige “Hrvatska u raljama klijentelizma”, uvidio da su Tušekova djela “s onu stranu zakona”, iako nije pravnik. Sadašnji slučaj je usporedio sa slučajem Željka Sabe te istaknuo kako se u oba radi o prijevari birača te kršenju temeljnih demokratskih normi zbog koji se urušava povjerenje građana u sustav.

“I jedan i drugi slučaj su nedopustivi, a razlikuju se po metodama i finesama. U slučaju Tušek čini mi se da bi povrede mogle biti čak i teže nego u slučaju Sabo jer nije samo riječ o prevari birača i nečemu što je u domeni kaznene i političke odgovornosti. Ovdje se krši i zakonska obveza transparentnosti financiranja kampanje, da javnosti kažete tko vam je financijer, jer snimka jasno upućuje na to da dužnosnik HDZ-a obećava da će njegova stranka financirati političku kampanju neke druge građanske platforme”, rekao je Kotarski za Jutarnji te dodao kako u nas ne postoji tradicija kažnjavanja političke korupcije. “Problem korupcije kardinalno je pitanje s kojim se ova i buduće vlade moraju suočiti. Međutim, u skupo plaćenoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji to krucijalno pitanje spominje se ovlaš, u samo tri kratka pasusa”, dodao je.

Imovinska i neimovinska korist

Bivša tužiteljica i odvjetnica Jadranka Sloković smatra da se na temelju snimke Tušekovo ponašanje može okarakterizirati kao kazneno djelo davanja mita. “Za davanje mita dovoljno je već da je mito ponuđeno, da postoji dogovor o njemu i nije potrebna realizacija. Mito, nadalje, ne mora biti samo novčani prihod, nego i svaka druga korist, imovinska i neimovinska. U ovom se slučaju nudila imovinska korist jer je neosporno rečeno da će se nezavisnom vijećniku platiti 25.000 plakata, što je novac. S druge strane, neovisnom vijećniku se nudilo i buduće radno mjesto, a ako se nudi neimovinska korist u obliku pozicije ili neka druga neimovinska korist, ona je izjednačena s novcem”, pojasnila je Sloković te dodala kako u snimci ima materijala i za još jedno kazneno djelo.

“Osnovno je djelo, dakle, davanje mita, a kad je riječ o nuđenju zaposlenja, mogla bi biti riječ i o kaznenom djelu trgovanja utjecajem. U samom postupku svakako se treba razjasniti može li predsjednik županijske organizacije HDZ-a sam omogućiti vijećniku obećano radno mjesto ili bi da to ostvari trebao utjecati na neke treće osobe. Ali, bez obzira na to je li ovdje riječ samo o mitu, ili o mitu i nezakonitom posredovanju, neosporno je riječ o koruptivnom kaznenom djelu i prostora za pokretanje kaznenog postupka sigurno ima”, objasnila je Sloković.

Njen kolega, Branko Šerić, koji je dobar dio svoje karijere proveo kao sudac potvrdio je njene riječi kako se u aferi Tušek radi o kaznenom djelu trgovanja utjecajem. “S obzirom da nitko nije osporio autentičnost te snimke, sad je samo pitanje kako pravno protumačiti to što se događa na njoj. Sasvim je sigurno da je riječ o amoralnom političkom ponašanju, a kao pravnik bih rekao da bi se moglo raditi i o No, ima li to obilježje kaznenog djela, neka procijeni DORH”, rekao je.

Postoji i drugi način

Svi su se oni referirali na slučaj Željka Sabe u kojem je također postojala snimka razgovora koja je i dovela do sudskog postupka, a na kraju i presude. U tom su slučaju iz HDZ-a upozoravali na korupciju, no sada premijer Andrej Plenković štiti Tušeka. Nitko iz vladajuće stranke dosad nije ogradio od Tušeka ili osudio ono što se iz snimke dalo naslutiti. Kakvo je raspoloženje u stranci, govori i kratka izjava jednog njenog člana za 24sata.

“Tušek je ispao glup. Pa uvijek pošalješ treću osobu da obavi takve razgovore, a ne ideš ti osobno da te se ne može povezati”, rekao je anonimno jedan HDZ-ovac.

