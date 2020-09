TURUDIĆ OTKRIO JE LI ZA VRIJEME KARANTENE BIO U NOTORNOM ‘KLUBU’ NA KARTAŠKIM SEANSAMA: ‘Ja ne kartam sigurno više od deset godina’

Ivan Turudić tvrdi da nije išao u Kovačevićev klub za vrijeme karantene: ‘Ja u tom klubu, za koji nisam ni znao da je od Kovačevića, i znam ga pod imenom Ravnica, nikad nisam kartao’

Iako je priznao da je odlazio u Kovačevićev klub u Slovenskoj 9, predsjednik Županijskog suda Ivan Turudić negirao je danas da je bio u tom klubu za vrijeme karantene uvedene zbog koronavirusa.

“Ne, to tvrdim kategorički i to je, vjerujem, provjerljivo. Posljednji put bio sam tamo na Staru godinu 2019., poslijepodne, nakon što me pozvao moj prijatelj Stanko Šarić. Bio sam u gradu sa suprugom i navratili smo na piće. Stajali smo u gornjem dijelu, a u klubu je bilo 20-30 ljudi.

Ja u tom klubu, za koji nisam ni znao da je od Kovačevića, i znam ga pod imenom Ravnica, nikad nisam kartao. Ne znam kako netko može izmisliti takve stvari. Ja ne kartam sigurno više od deset godina, nemam vremena za to”, izjavio je Turudić za Jutarnji list, nakon što ga je prije nekoliko dana u izjavi vezano za aferu Janaf prozvao predsjednik Zoran Milanović, rekavši da je Turudić tamo išao na “kartaške seanse”.

Utjecaj na istragu

Budući da je Turudić bio u Kovačevićevu klubu postavlja se pitanje postoji li opasnost da Turudić utječe na istragu kao predsjednik Županijskog suda. “U predmetu istraga još nije započela. Kazneni postupak počinje pravomoćnošću rješenja o provođenju istrage i ne znamo hoće li ga uopće biti.

Ako rješenje postane pravomoćno, vidjet će se da su bili pogrešni napadi na tijela kaznenog progona i koliko je tu bilo neznanja i zle namjere. Kad sam bio u tom klubu prošle godine, nisam niti znao za izvide protiv Kovačevića. Izvidi su trajali godinu dana i nisu probijeni. Zar to ne govori dovoljno?”, odgovorio je Turudić za Jutarnji list.

Slučaj Janaf otvorio je pitanje sigurnosnih provjera. “Suci USKOK-a i državni odvjetnici prolaze najstrože provjere, i to već 12 godina, ministri i drugi dužnosnici ne. Provjere su stalne, provjeravaju se telefonski razgovori, ispituju računi, imovina, razgovara se sa susjedima, prijateljima i neprijateljima. Pametnome dovoljno”, rekao je Turudić.

Udar na trodiobu vlasti

Predsjednik tvrdi da je bilo curenja informacija iz istrage te da je trebalo uhititi Krešimira Peteka i Dragana Kovačevića prilikom primopredaje novca. Upitan jesu li premijer Andrej Plenković ili predsjednik smjeli znati za izvide, Turudić tvrdi da Milanović nema pravo i da je to udar na institucije i trodiobu vlasti.

“Predsjednik nije mogao znati (ili možda je iz ‘čaršijskih priča’) protiv koga i kada su započeti izvidi, pa niti u vrijeme famoznog Martinja. Nonsens je da za vrijeme izvida informacije cure iz policije, DORH-a ili sa suda”, smatra Turudić.

“To bi značilo, primjerice, da DORH radi sam protiv sebe i da probija izvide koje je sam naložio. To bi doista bilo apsurdno. Kategorički, podaci o izvidima koji su tajni mogu osobama koje nisu ovlaštene biti dostavljeni ili pribavljeni jedino kaznenim djelom. Ako netko hoće takve podatke, neka mijenja Zakon”, dodao je.

