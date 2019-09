TURUDIĆ OSLOBOĐEN OPTUŽBI ZA PREBRZU VOŽNJU: Obrazloženje zašto je poznati sudac nevin zvuči nadrealno

U svojoj pisanoj obrani dostavljenoj sudu, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu branio se kako nije počinio prekršaj za koji ga se tereti. Njegova obrana je potpuno uvažena

Predsjednik zagrebačkog Županijskog suda, Ivan Turudić (62), pravomoćno je oslobođen krivnje za prebrzu vožnju na području Virovitice, javlja Podravski.hr. Podsjetimo, početkom godine su virovitički policajci optužili Turudića da je u ulici Zbora narodne garde u Virovitici vozio brže od ograničenja jer su kamere snimile automobil u vlasništvu leasing kuće, a koji glasi na Turudićevo ime.

Prekršajni nalog je nalagao da Turudić, kao osoba kojoj je vozilo povjereno, nakon utvrđenog prometnog prekršaja 20. listopada 2018., nije dostavio vjerodostojne podatke o počinitelju prometnog prekršaja, iako je bio obaviješten dopisom te je bio dužan dostaviti podatke. Nakon postupka, Petar Bajan, sudac Prekršajnog odjela virovitičkog Općinskog suda, svog kolegu Turudića oslobađa krivnje uz obrazloženje “kako nema dokaza da je poznati sudac prekršaj doista počinio”, piše Podravski.hr.

Turudić dostavio imena članova obitelji koji se koriste vozilom

Prema pisanju Podravskog, Turudić je Općinskom sudu u Virovitici dostavio dopis naziva “podaci o vozaču” u kojemu se uz njegovo ime nalaze i podaci članova obitelji koji se koriste automobilom. U svojoj pisanoj obrani dostavljenoj sudu, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu branio se kako nije počinio prekršaj za koji ga se tereti. Njegova obrana je potpuno uvažena.

“Iz podatka koje je okrivljeni dostavio PU vidljivo je da je naveo imena i prezimena osoba, njihove OIB-e i adrese stanovanja na temelju kojih se može utvrditi njihov identitet kojime je ispunio svoju zakonsku obvezu te nije bilo osnova da ga se tereti za spomenuti prekršaj”, obrazložio je sudac Petar Bajan.

Podravski.hr. napominje da je Turudić 9. prosinca 2018. primio dopis PU virovitičko-podravske u kojem se od njega traži dostavljanje podataka u roku od 15 dana po primitku obavijesti, a na prijemnom pečatu MUP-a kao datum je naveden 31. prosinca 2018., što je tjedan dana nakon zadanog roka. No, sudac Bajan ima odgovor i na to: “niti iz jednog dokaza nije vidljivo na koji način je dokumentacija primljena, da li je primljena putem pošte, osobno od okrivljenika, putem e-maila ili telefaxa, niti je to naznačeno unutar samog prijemnog štambilja pa stoga ta činjenica nije mogla biti izložena provjeri”.

I tako je “uslijed nedovoljne dokazanosti” virovitički Općinski sud oslobodio Turudića.