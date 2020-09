TURUDIĆ ‘OPLEO’ PO MILANOVIĆU ZBOG AFERE JANAF: ‘Danas se ne hapsi već se uhićuje’; Sudac nema problem s curenjem informacija

Šef Županijskog suda u Zagrebu pak smatra da je Milanovićeva izjava nedopustiva pa kaže da time predsjednik RH ne vrši svoju ustavnu ulogu da ‘harmonizira i stabilizira’ sve tri grane vlasti

Ivan Turudić, sudac te čelni čovjek zagrebačkog Županijskog suda, komentirao je za N1 aferu Janaf i curenje informacija. Turudić kao činjenicu navodi da se istraga odvijala godinu dana bez da je izašla pod svjetlo javnosti, no da su informacije počele curiti nakon uhićenja okrivljenika.

Naveo je da informacije nisu curile godinu dana za vrijeme trajanja dokaznih radnji i da “u tome leži odgovor”. U daljnjem komentaru, sudac dodao je da krug ljudi koji sudjeluje u istrazi ipak nije tako uzak kako se možda misli.

“Kada se sprema uhićenje tu se ne radi o tako malom krugu ljudi. Kada se spremaju uhićenja, pretrage stanova, poslovnih prostora, kada se radi o većem broju okrivljenika kod kojih se vrši pretraga, za svako mjesto pretrage potrebno je osigurati dva svjedoka civila, koji će svjedočiti da se pretraga odvija zakonito. Manje mi je to bitno. Bitnije mi je da su mjere godinu dana bile stvarno tajne i da su se odvijale. Loša poruka je što se o nastavcima istrage može čitati u medijima. Stvari se jako sporo mijenjaju. I dalje informacije posve neposredno cure”, objasnio je Turudić za N1.

Prozvao Milanovića zbog izjave o ‘hapšenju’

Turudić je komentirao i izjavu predsjednika Zorana Milanovića kada je povodom afere Janaf kazao “da mu nije jasno zašto direktor Janafa Dragan Kovačević i poduzetnik Krešo Petek nisu uhićeni tijekom primopredaje 1,96 milijuna kuna mita nakon što je policija sve snimila”.

“Ako je zaista policija pratila nekoga tko nosi dva milijuna ili 200 tisuća kuna nekome da mu da mito, onda hapsiš istog trena i priča je gotova. Koga su čekali uhvatiti, američkog predsjednika? Meni ova istraga nije jasna”, izjavio je predsjednik Milanović. Šef Županijskog suda u Zagrebu pak smatra da je Milanovićeva izjava nedopustiva pa kaže da time predsjednik RH ne vrši svoju ustavnu ulogu da “harmonizira i stabilizira” sve tri grane vlasti.

“Predsjednik se drznuo reći da je trebalo biti hapšenja. Više se ne hapsi, uhićuje se. To nije samo jezična razlika, to je suštinska razlika. Kada se nekoga hapsilo, taj je već bio osuđen. Sad dolazi do uhićenja. Mislim da to je dobro za spomenuti. Predsjednik je potpuno izašao iz okvira”, oštro je komentirao Ivan Turudić za N1.

