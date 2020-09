TURUDIĆ OPISAO KAKO MU JE BILO U KOVAČEVIĆEVOM KLUBU, A ONDA OPTUŽIO MILANOVIĆA: ‘Kompromitirao si sve sudske postupke’

Šef Županijskog suda smatra da su današnje izjave predsjednika Republike skandalozne: ‘Predsjednik improvizira kao što to uvijek i čini’

U jednoj od najduljih i najoštrijih izjava dosad, predsjednik Republike Zoran Milanović izravno je prozvao premijera Andreja Plenkovića i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da su mjesecima znali za istragu protiv uhićenog čelnika Janafa Dragana Kovačevića. Milanović je usput odgovorio i predsjedniku zagrebačkog Županijskog suda Ivanu Turudiću koji ga je prethodno prozvao da je neprimjereno da predsjednik komentira slučaj.

“Ne smije znati, ne da ne treba znati. To nije djelokrug njegovih poslova. To je kao da ministar pravosuđa donosi presudu u nekom slučaju. Upravo suprotno od toga što govori pravnik, predsjednik države, ministar ne smije znati za istragu. Izvidi su tajni i ne piše u ZKP-u da postoje izuzeci da se mora brinuti o tvrtkama poput Janafa ili čemu već. Predsjednik improvizira kao što to uvijek i čini”, rekao je Turudić za RTL o izjavi Milanovića da je Božinović znao za istragu u aferi Janaf.

Pritisak na sud i DORH

Milanoviću je sporno što do uhićenja nije došlo odmah nakon što je, navodno, Krešo Petek predao Kovačeviću 1,9 milijuna kuna.

“Ja ne znam stvari, a još manje ih zna predsjednik. On ne zna koje su osobe bile obuhvaćene izvidima. Ja sam jučer reagirao na izjave predsjednika kao neprimjerene, kao izravan pritisak prvenstveno na sud. Istraga još nije ni počela, državni odvjetnik je donio rješenje o provođenju istrage, protiv tog rješenja će većina okrivljenika podnijet žalbu i sudac istrage će odlučiti. Ako predsjednik Republike kaže da se još prije 10 mjeseci trebalo hapsiti – ne uhititi, nego hapsiti, a hapsilo se u Jugoslaviji – to je izravan pritisak na sud. To je pritisak i na DORH, i u sadašnjem slučaju i u svim budućim slučajevima”, rekao je Turudić.

“Smiješno je kad kaže da je njegovo poslanje govoriti o postupcima koji su u tijeku, o kojima ništa ne zna niti bi smio znati, da komentira kako bi se trebalo raditi. Ovaj uličarski rječnik kakav je uperen prema meni osobno sam čuo već 2014. od njega. To me nije iznenadilo, to je manji problem, može on o meni govoriti što hoće ako mu to čini zadovoljstvo”, dodao je.

‘Milanović nije smio sve znati’

Upitan planira li poduzeti neke pravne korake, kaže da mu to ne pada na pamet. “Ne pada mi napamet, na jedan takav zbrkan govor toka svijesti. Svaka rečenica preskače onu prethodnu. To je govor koji poziva na nepoštivanje države, vladavine prava. Kaže predsjednik države ‘ja sam sve znao’. Pa nisi smio sve znati. Ti si s time kompromitirao sve sudske postupke započete kad si bio premijer. Jer ako si sve znao, onda je snažan poriv i vrlo realno očekivati da si i djelovao. To je izjava koja je u jednom demokratskom društvu posve neprimjerena.

Mislim da su nakon današnjeg govora predsjednika države najsretniji neki okrivljenici i njihovi branitelji koji će svaki postupak koji je vođen protiv njih i koji se još uvijek vodi, nazvati politički montiranim procesom u kojem je sudjelovao predsjednik države koji govori da je znao sve o svemu”, kazao je Turudić.

Predsjednik Županijskog suda smatra kako u slučaju Janaf nisu pukle mjere. “Za mjere zna nekoliko ljudi. One su trajale godinu dana. Ja sam provjerio, zadnji dan trajanja mjera je bio 20. rujan. To je bila nedjelja. Nakon isticanja mjera, ako DORH ne traži produljenje, one automatski ističu. DORH je mogao tražiti produljenje, najkasnije u petak. To je posao koji zna ravnatelj policije, a ne ministar. Kada pitate tko je u pravu između premijera i predsjednika, u pravu je premijer. To bi bilo jedinstvo vlasti”, rekao je Turudić.

Klub Slavonaca

Turudić priznaje da je i sam bio u Kovačevićevu “Klubu”, ali ne na sporan dan. “Nemam tu što tajiti, radi se o klubu Slavonaca. Nikada nisam percipirao niti sam znao da je klub Dragana Kovačevića. Poznam Kovačevića. To je klub Slavonaca. On je imao prostore u jednoj zgradi pored Westina, vlasnik prostora mislim da je bio Boro Malešević, moj sugrađanin iz Virovitice, onda se klub preselio u Badalićevu, tamo nisam nikad bio i nakon toga u Slovensku.

Stanujem 500 metara od tog mjesta i par put sam bio na kratko vrijeme. Neugledan prostor. Jedna od rijetkih istinitih stvari koje je danas rekao predsjednik Republike. To je mali šank. Zvao me moj prijatelj Stanko Šarić, glazbenik, ex Zlatni dukati, oni bi tamo svirali, mi smo prijatelji 30 godina. Došao bih, nešto bi se pojelo, popilo, poslušala bi se glazba sat, dva, tri i otišao bih svojim putem. Nema nikakve fame. Tamo je dolazio raznolik krug ljudi, ja sam u pet godina bio tri, četiri puta”, rekao je Turudić za RTL.

