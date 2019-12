TURUDIĆ ODGOVORIO ŠTO BI NAPRAVIO DA SRETNE MAMIĆA: ‘Pozdravio bih ga i pitao za zdravlje, ali neke stvari nisu primjerene’

Pitali su ga i je li točna izjava Vesne Škare-Ožbolt koja je jednom prigodom izjavila da su ga Ivo Sanader i drugi visokopozicionirani HDZ-ovci zvali “naš dečko”

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić za N1 komentirao je nepravomoćnu presudu bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu te hrvatskom pravosuđu nedostupnom čelniku mađarskog MOL-a Zsoltu Hernadiju zbog primanja, odnosno davanja mita u aferi Ina-MOL.

Obojica su proglašeni krivima. Zsolt Hernadi dobio je dvije godine, Ivo Sanader 6 godina zatvora. Ivan Turudić za N1 je u ponedjeljak presudu već komentirao riječima “Nije me iznenadila ovakva presuda, niti bi me iznenadilo da je bilo drugačije” – pitali smo ga da pojasni.

“Nisam pažljivo pratio postupak, a obje su opcije moguće – i oslobađajuće i osuđujuće presude. Zbog toga sam izjavio da nisam iznenađen, niti bih bio iznenađen drugačijom presudom”, pojasnio je Turudić.

MILANOVIĆ OTKRIO ZAŠTO JE TOLIKO ŠMRCAO, A ONDA SE OKOMIO NA KOLINDU: ‘Umoriti se od jedne debate, što to znači?’

SANIRANJE ŠTETE; Izgovori HDZ-ovaca zbog prekidanja debate: ‘To nije tako bitna tema; Savjetnica predsjednice nije članica stožera’

‘Postupak u trajanju od 10 godina nije moguće opravdati nikakvim činjenicama’

Postupak traje već 10 godina, a stranke nakon pravomoćne presude mogu podnijeti žalbe, o čemu odlučuje Vrhovni sud. Sve to moglo bi trajati u nedogled. Turudića smo pitali kako gleda na dugotrajnost postupka.

“To su činjenice. Postupak traje 10 godina. I okrivljenici imaju pravo na brz i učinkovit postupak. Najgore je kad okrivljenici postanu žrtve postupka koji se vodi protiv njih. 10 godina je razdoblje koje nije moguće opravdati nikakvim činjenicama, osim toga što imamo tako loš i neefikasan Zakon o kaznenom postupku.

Sudjelovao sam u tom postupku. Bio sam predsjednik Vijeća koje je donijelo prvostupanjsku presudu koja je poslije potvrđena presudom Vrhovnog suda, što je meni kao pravniku i sucu dovoljna stručna i moralna satisfakcija. Što se događalo nakon toga, javnosti je dobro poznato – presuda je ukinuta odlukom Ustavnog suda, ja sam izuzet od suđenja u tom predmetu od strane bivšeg predsjednika Vrhovnog suda s jednom potpuno nepravnom argumentacijom. Štoviše, predsjednik Vrhovnog suda tada je u obrazloženju napisao da me se izuzima temeljem zakona koji nije na snazi. Dakle, nije mogao o tome odlučivati. Moja uloga tu prestaje.”

Je li bio “HDZ-ov dečko”?

Pitali su ga je li točna izjava Vesne Škare-Ožbolt koja je jednom prigodom izjavila da su ga Ivo Sanader i drugi visokopozicionirani HDZ-ovci zvali “naš dečko”.

“Nisam bio na tom sastanku i druženju na kojem je bila vječita bivša ministrica pravosuđa. Ako ona kaže da je bilo tako, tome nema razloga ne vjerovati.

A je li to istina, najbolje se vidi iz onoga što se događalo poslije. Ja sam gospodina Sanadera poznavao stvarno površno, radilo se o desetak izgovorenih rečenica, o dva ili tri susreta u hodu – to je moj odnos s njim. Što se tiče izjave “naš dečko”, to je smjela tvrdnja Vesne Škare-Ožbolt. Ako je tako rekla, onda je to istina.”

MILANOVIĆEV GLASNOGOVORNIK ŽESTOKO REAGIRAO I NAPAO KOLINDIN STOŽER: ‘Zašto su sinoć besramno lagali javnost?!’

“Neću gledati sljedeću predsjedničku debatu”

“O debati ne mislim ništa, a sljedeću neću gledati. Sve sam saznao što sam trebao, zapravo nisam saznao ništa novo. Druga bi bila viška. Član sam predsjednik izbornog povjerenstva, nedjelju ću provesti radeći na izborima. Sudac sam, ne bavim se i ne smijem se baviti politikom, iako se politika ponekad bavi mnome.”

Na potpitanje kako gleda na spekulacije da je htio biti ministar pravosuđa u HDZ-ovoj Vladi, kaže:

“Da mi je to bio cilj, ja bih to i postao. Ponuda je bilo, nisam prihvatio ponudu. Nudili su mi oni koji su to mogli ponuditi, ali nije riječ o gospodinu Sanaderu, ako na to mislite”, odgovorio je na pitanje je li mu ponuđena funkcija ministra pravosuđa.

Turudića su pitali i da prokomentira neke vlastite izjave kandidatu za predsjedničku funkciju Zoranu Milanoviću. Za njega je, naime, kazao da je “boljševik i monarh koji pluta bespućima svog neznanja i bahatosti”, zatim da je u odnosu na pravosuđe “nasilnik u politici koji nastupa iz pozicije sile – ako premijer smije reći da suci u Hrvatskoj namjerno krše zakon, što je to drugo nego nasilje s pozicije sile”.

“Nemam tu što odzeti niti dodati. Ostajem pri tim riječima. Mislim da je to bilo 2014. ili 2015., a bilo je izazvano reakcijama Zorana MIlanovića na izručenje Josipa Perkovića, kada se Milanović grubo ponio. MIslio sam to što sam rekao.”

Kakva je sudbina Visokog kaznenog suda?

Visoki kazneni sud neće početi s radom još neko vrijeme, a pitanje je i hoće li uopće, odnosno hoće li biti proglašen neustavnim. Jeste li to očekivali?

“Sve ste točno rekli, sve je u rukama Ustavnog suda. Taj sud je mogao i trebao početi raditi 2. siječnja ove godine, sve je bilo gotovo. Nisam očekivao ovakvu odluku. Naime, Visoki kazneni sud u zakonu je već desetak godina. 2014. je Ministarstvo pravosuđa na čelu s Orsatom MIljenićem tražilo, a Sabor je donio takvu odluku, da se prolongira početak rada Visokog kaznenog suda s 1. siječnja 2015. na 1. siječnja 2020. godine.

Za zaključiti je da sadašnji predlagatelj ocjene ustavnosti Orsat MIljenić nije imamo nikakve dvojbe o potrebi i svrsi tog suda. Tek se 47 dana prije određenog početka rada, koji je, ponavljam, odredila Vlada SDP-a, sjetio da bi takav sud mogao biti protuustavan. Ustavni sud će reći što ima za reći i nadam se da će to biti u nekom razumnom periodu. Iznenadila me odluka, iznenadilo me tko je i kad predložio ocjenu ustavnosti.”

Dodao je i da je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović izjavom uz tu odluku da mu želi sve dobro u životu, “spustio stvari na osobnu razinu”.

Što bi napravio da sretne Zdravka Mamića?

Na predsjedničkoj debati na RTL-u kandidatima je postavljeno pitanje što bi napravili da sretnu Zdravka Mamića. Suca Turudića pitali su kako bi on odgovorio na to pitanje.

“Pozdravio bih ga. Pitao bih ga kako zdravlje i familija. Dulji razgovor ne bi bio primjeren funkciji koju obnašam. Mislim da bi i on to shvatio. Ali ne idem u Hercegovinu pa je to pitanje hipotetsko.”