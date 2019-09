TURUDIĆ O SITUACIJI NA BJELOVARSKOJ OBILAZNICI: ‘Vozio sam prebrzo jer sam bio potican vozilom policije. Nisam znao da je to presretač!”  

‘Vozio sam bjelovarskom obilaznicom iz Virovitice prema Zagrebu i bio sam sa suprugom u autu. U jednom trenutku iza sebe sam vidio sivi sutomobil marke Audi A4, koji je vozio dva ili tri metra iza mene narednih nekoliko kilometara. Ni po čemu nisam mogao zaključiti da se radi o presretaču’, kazao je sudac Ivan Turudić

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu i novoimenovani predsjednik Visokog kaznenog suda Ivan Turudić pravomoćno je kažnjen s tisuću kuna zbog prebrze vožnje sjevernom obilaznicom Bjelovara, a prema iskazu policajca Josipa Blaževića na sudu, Turudić nije zaustavio automobil kada ga je policijski ‘presretač’ pokušao zaustaviti, piše N1.

Prema svjedočenju policajca, Turudić je 20. siječnja ove godine u 16:46 sati snimljen kako vozi brzinom od 132,5 kilometra na sat na mjestu gdje je brzina ograničena na 80 kilometara na sat.

“Vozača smo pokušali zaustaviti kod Barutane na način da smo ga prestigli i upalili svjetlosnu oznaku na presretaču ‘Policija – slijedite nas’. Vozač je unatoč tome nastavio kretanje, pa je zaustavljen drugi put kod skretanja za mjesto Dijebala”, kazao je policajac na bjelovarskom sudu.

PROMETNI STRUČNJAK O ‘SLUČAJU TURUDIĆ’: ‘Normalnoj, radno sposobnoj osobi ne može ne biti jasno što prometna policija od nje traži’

TURUDIĆ OSLOBOĐEN OPTUŽBI ZA PREBRZU VOŽNJU: Obrazloženje zašto je poznati sudac nevin zvuči nadrealno

‘Nije točno da sam bježao od policije’

Zbog tog je slučaja Turudić danas izašao pred novinare koji su ga najprije upitali za poziv saborskih zastupnika SDP-a da podnese ostavku.

“Predsjednik SDP-a bio je uhvaćen u puno težem prekršaju, mislim da je bio i alkoholiziran, pa nije dao ostavku. Počinio sam prekršaj, vozio sam prebrzo, no smatram da je tome doprinijelo i ponašanje policije. Vozio sam bjelovarskom obilaznicom iz Virovitice prema Zagrebu i bio sam sa suprugom u autu. U jednom trenutku iza sebe sam vidio sivi sutomobil marke Audi A4, koji je vozio dva ili tri metra iza mene narednih nekoliko kilometara. Ni po čemu nisam mogao zaključiti da se radi o presretaču. Nikad u životu me do sada presretač nije zaustavio. Kada smo prošli Barutanu u Bjelovaru on me je pretekao i upalio rotirke, bio jasno vidljiv. Stao sam. To je pusta cesta, kada sam išao ispred njega ubrzao sam i u tome jest moj krimen. Priznajem da sam vozio koliko je registrirano. Nije točno da sam bježao od policije”, kazao je Turudić.

Dao je objašnjenje i za svoja neodazivanja na sudske rasprave zbog ovog prekršaja.

“Nisam bio na raspravama jer nisam dobio poziv. Odlaskom na raspravu sam sebi naštetio, nisam iznio svoju obranu. Pročitao sam u medijima da je policajac rekao da me je pokušao zaustaviti, ali da sam pobjegao. To nije istina”, rekao je.

REAKCIJE NA PREBRZU VOŽNJU SUCA TURUDIĆA I NEODAZIVANJE NA SUDSKE POZIVE: ‘Očito je mislio da će mu se progledati kroz prste’

‘Dok me nije pretekao nisam se zaustavio’

Turudić je na opetovana novinarska pitanja ustrajao u tvrdnji da nije znao da je iza njega bio policijski presretač.

“Da netko ide iza vas, bi li se vi zaustavili? Dok me nije pretekao nisam se zaustavio. Policajac nije onda izdao prekršajni nalog za nepostupanje po nalogu policije, što je mnogo teži prekršaj nego prebrza vožnja. Ja sam prebrzo vozio potican od strane policijskog automobila. Izašla su dva službenika, bili su vrlo korektni i nisu mi rekli ništa o tome da se nisam zaustavio…”, kazao je sudac.

Negirao je da time tvrdi kako policajac laže, a objasnio je i zašto se nije odazivao na tri poziva na sudska ročišta.

“Nisam ni znao da je ročište, danas sam provjerio, jedan poziv je došao 24.06., a drugi 18.08. Prvi put sam bio na godišnjem, drugi put sam se tek vratio na posao. Poziv je odaslan u neobično ljetno doba, kada je većina ljudi na godišnjem. Time ništa nije narušeno, sutkinja je provela žurni postupak, znači da ja nisam bio nužan biti na raspravama, i donijela je zakonitu presudu”, smatra Turudić.

“Nisam znao da je zakazana rasprava. Nisam utjecao ni na koji način na postupak, policajci su mi nudili da vidim snimku, no nisam htio. Sporno je jedino što nisam došao na posljednju raspravu i što je presuda objavljena na oglasnoj ploči. Nije mi drago što sam počinio prekršaj. Presuda je zakonita, pravomoćna i protiv nje nema pravnog sredstva”, dodao je.

‘Ne želim glumiti žrtvu, počinio sam prekršaj’

Što se tiče prekršaja kada je u Virovitici u kolovozu 2018. njegov automobil snimljen u prebrzoj vožnji, Turudić je tvrdio da ne zna je li taj dan automobilom upravljao on ili netko od članova njegve obitelji. Na pitanje novinarke N1 kako ne zna je li tog dana vozio, odgovorio joj je protupitanjem: zna li štol je jučer jela?

“A ako znate, znate li što ste prekjučer jeli? Ja sam bio taj vikend u Virovitici, supruga i ja smo odande. Subota je bilo oko 11 sati. Supruga, sin, tast i ja imamo vozačku dozvolu i svatko koristi automobil kada mu treba. Kada je stigao upit tko je vozio, ja sam rekao tko je sve mogao voziti. Nakon toga dobivam kaznu jer se smatra da sam iznio netočne podatke. Koje netočne podatke, jesam li dao krivi OIB, adresu nepoznate osobe? Nisam dobio nijedan poziv, a 19.08. je donesena presuda. Jučer sam iz medija saznao za nju” kazao je Turudić.

Novinari su ga upitali nije li neobično i to što kao sudac nije znao da se vodi postupak.

“Ne znam u kojem mjesecu nakon prekršaja pozvonila mi je policija u 22 sata. Dostavili su mi obvezni prekršajni nalog, i na njega sam podnio prigovor, gdje sam rekao da sam prekršaj počinio jer me je uzrujao automobil. Nakon toga ništa više nisam dobio, a možda sam ja pogriješio što nisam provjerio oglasnu ploču Općinskog suda u Bjelovaru. Dostava putem oglasne ploče smatra se urednom dostavom. Ne želim glumiti žrtvu, počinio sam prekršaj. Ne želim komentirati objavu presude na oglasnoj ploči, je li to oportuno, je li to pripomoglo stvaranju pravne sigurnosti, to je na odluci sutkinje. No sutkinja je odlučila da moja nazočnost na raspravama nije nužna i tako je postupila”, objasnio je Turudić.

Na koncu je ustvrdio da je presuda dokaz da su svi jednaki pred zakonom i da nije utjecao na policiju koristeći svoje privilegije.

TURUDIĆ OSLOBOĐEN OPTUŽBI ZA PREBRZU VOŽNJU: Obrazloženje zašto je poznati sudac nevin zvuči nadrealno