Bivšeg premijera Ivu Sanadera ponovno smo danas vidjeli u sudnici gdje za pet dana očekuje konačnu presudu, je li ratni profiter. U slučaju Hypo tereti ga se da je prije 27 godina dobio proviziju za zajam koji se koristio za kupovinu zgrada veleposlanstva te ulazak te banke na hrvatsko tržište. Iako je u Ustav 2010. ušla odredba da ratno profiterstvo ne zastarijeva, presuda nema. Hoće li Sanader biti prvi i jedini?

Stigao je iz Remetinca na završne riječi. Je li bivši premijer Ivo Sanader ratni profiter sud će odlučiti idući tjedan.

Sanader oba puta osuđen, ali obje su presude srušene

Sanader je na završne riječi stigao na sud iz Remetinca: 'Nisam počinio ovo djelo koje mi optužnica stavlja na teret, a već sam u prethodna dva postupka iznio vrlo ekstenzivnu obranu, i u prvom i u drugom, i ja bih na tome ostao.'

Oba je puta osuđen, no obje su presude srušene. Druga na Vrhovnom sudu, jer tužitelji nisu dokazali da je postupanje, kako piše u odluci, negativno utjecalo na život ljudi i gospodarstvo države u ratu. Marija Vučković, zamjenica ravnateljice USKOK-a navodi da je inkriminiranim koruptivnim ponašanjem optuženi Ivo Sanader pribavio i manji iznos imovinske koristi, opet bi se radilo o ratnom profiterstvu.

Odvjetnica optuženoga Jadranka Sloković, pak, smatra kako sa stanovništva države (to) ne prestavlja iznos koji bi doveo upitanje funkcioniranje države i njime nije oštećena državna imovina.

Može li ga se uopće osuditi za ratno profiterstvo?

Prvu je presudu srušio Ustavni sud. I to samo 4 godine nakon što je parlament u Ustav unio izmjene da ratno profiterstvo ne zastarijeva. U odluci su rekli da se to odnosi samo na ona djela koja nisu u zastari do 2010. Ipak, tužiteljica Vučković i dalje vjeruje da je moguće u ovom predmetu dobiti osuđujuću presudu.

"Inače, ne znam što bih vam rekla za taj zakon, za sada je on ostao mrtvo slovo na papiru", kazala je Vučković za RTL Danas.

Optužnica za ratno profiterstvo je bilo. Sudilo se Miroslavu Kutli za izvlačenje novca iz Dione, Gavriloviću za kupovinu tvrtki novcem za obranu, ženi koja je nakon rata primala mirovinu bivšeg supruga.

Turudić: 'Borba protiv ratnog profiterstva umrla odlukom Ustavnog suda'

Ivan Turudić, sudac Visokog kaznenog suda kazao je za RTL: 'Državno odvjetništvo ne može takva kaznena djela gdje je nastupila zastara, više ne smije niti podizati optužnice protiv njih. Zato kažem da je borba protiv ratnog profiterstva umrla odlukom Ustavnog suda iz 2014. godine.'

Kako navodi RTL Danas, 27 godina nakon rata javna tajna o pljački države ostaje nekažnjena. Za kazneno djelo ratnog profiterstva do danas nije osuđena doslovno niti jedna jedina osoba. Ovo je trenutačno inače jedini aktivni slučaj protiv Ive Sanadera. Četuru su pravomoćna, u jednom je oslobođen, a u procesima "Planinska", "Fimi Media" i "INA MOL" proglašen je krivim i kažnjen. Kazne su do sada objedinjene na 12 godina i 10 mjeseci, a do sada je u zatvoru proveo 7 i pol. Nakon dvije trećine odslužene ukupne kazne, obrana može tražiti puštanje na slobodu.