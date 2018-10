TURUDIĆ O NESTALOM SPISU: ‘Mi smo originalne dijelove poslali, ima ih i u policiji. Ako ih novinari mogu dobiti, može i DORH’

‘Sud je poslao dijelove originalnog spisa dok dio sigurno postoji i u policiji. Ako su novinari mogli dobiti dijelove spisa, može i DORH’, kazao je predsjednik Županijskog suda u Zagrebu

Dok u DORH-u navode kako im se dio spisa o curenju službenih tajni zagubio, na Županijskom sudu u Zagrebu tvrde da oni svoj spis imaju. Potvrdio je to predsjednik tog suda Ivan Turudić.

“Sud nije izgubio spis u dijelu u kojem ga je zastupao, jučer smo ga pronašli i na zamolbu Državnog odvjetništva dostavili dijelove spisa koje je zatražilo Općinsko državno odvjetništvo”, rekao je Turudić, dodavši kako on spis nije gledao, a da je sudac koji je na njemu radio otišao u mirovinu.

“Bio je zahtjev za provođenje hitnih istražnih radnji ispitivanja radi sumnje da je počinjeno kazneno djelo odavanja službene tajne od nepoznatog počinitelja. Napravljen je zapisnik koji je tada i jučer poslan na Općinsko državno odvjetništvo”, rekao je Turudić i dodao da se nije spominjalo ime Milijana Brkića, nego se predmet vodio protiv nepoznatog počinitelja.

Uloga istražnog suca i državnog odvjetnika

“Morate znati koja je uloga istražnog suca prema Zakona o kaznenom postupku koji je važio. Istražni sudac je mogao reći da nema razloga da se provede ispitivanje po zahtjevu za istražnim radnjama ili je mogao udovoljiti tome. U konkretnom slučaju je udovoljio i tako postupio”, kazao je za N1 Turudić.

Tvrdnju predsjednika Odbora za unutarnju politiku Ranka Ostojića da je upravo sud zaključio predmet Turudić je nazvao neistinitom te je pripisao nepoznavanju Zakona o kaznenom postupku. “Sud nije to mogao učiniti niti je bio pozvan da to učini. Spis je dostavljen državnom odvjetniku radi donošenja državnoodvjetničke odluke. Da kažem jednostavnije, to je odluka hoće li se nastaviti ili ne s postupkom, hoće li se podići optužni akt ili će se postupak obustaviti. To nije ovlast istražnog suca nego državnog odvjetnika. Uloga suda je završila kad su proveli hitnu istražnu radnju. Ne znam, u pogledu Suda nema elemenata zataškavanja, sve je zapisano i dokumentirano”, poručuje predsjednik Županijskog suda u Zagrebu.

Komentar na proces

Navodi uz to da je moguće da se spis izgubi u preseljenju, ali da se on može rekonstruirati, a da je Sud poslao dijelove originalnog spisa dok dio sigurno postoji i u policiji. “Ako su novinari mogli dobiti dijelove spisa, može i DORH”, zaključuje Turudić.

Komentirajući činjenicu da je proces protiv okrivljenih u lancu prostitucije bio zatvoren za javnost i završio u rekordnom roku, Turudić je kazao da je presuda donesena na temelju sporazuma koji pokazuje koliko su loša naša zakonska rješenja i koliko je loša praksa DORH-a. “Sporazum je sklopljen, ne znamo zašto, to ne zna ni Sud. Nijedna zemlja u EU-u nema takve faraonske ovlasti državnog odvjetništva. Ja ne mogu komentirati je li presuda stroga, blaga, pravedna, nepravedna, zakonita, nezakonita kad ne znam jer je to ostalo u četiri zida između okrivljenika i državnog odvjetnika”, poručuje Turudić.