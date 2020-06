TURUDIĆ O JOSIPI RIMAC I OPOZIVU MILANOVIĆA: ‘S njom sam se jednom sreo u kafiću. A što se tiče opoziva, čak i Šeks zna da je to nerealno’

‘Poznajemo se, ali nije to bilo ciljano, bili smo u istom prostoru, pozdravili se i to je to’, kazao je predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić odgovarajući na pitanje o svome poznanstvu s Josipom Rimac

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić lazao je da nije prijatelj s Josipe Rimac već da su se svojedobno susreli u jednom kafiću, o čemu su mediji svojedobno pisali.

“Poznajemo se, ali nije to bilo ciljano, bili smo u istom prostoru, pozdravili se i to je to”, kazao je Turudić gostujući na televiziji N1 dodavši da recentni događaju upravo dokazuju da HDZ ne utječe na pravosuđe.

‘Najveći problem su nepravedne kazne’

Turudić smatra kako opće raspoloženje u društvu i percepcija dokazuju da korupcije ima dosta, a najvećim problemom ističe nepravedne kazne.

“Ako netko ukrade 60 milijuna kuna i za to dobije dva puta dobije uvjetno, to je lako loša poruka. Ako netko stekne tisuće kvadratnih metara zemljišta na Mirogoju i bude oslobođen, a čovjek koji je radio za njega dobije uvjetno, nije dobro“, kazao je naglasivši kako je najveći problem Zakon o kaznenom postupku s kojim značajno kasnimo.

Na pitanje o susretu ministra Dražena Bošnjakovića i Ratka Mačeka kaže kako vjeruje ministru da je bilo slučajno.

“A kako biste vi reagirali ako nekoga poznajete, okrenuli bi glavu? Ja ne bi. Ne znam koliko su Maček i ministar proveli zajedno, ja bih samo ako izravno sudim okrenuo glavu. Ovdje se vodi postupak, nema osude pa sjetite se bivšeg ministra Rončevića. Ne znam jesu li pili kavu, ako jesu – nije baš higijenski”, zaključio je.

‘Milanovićeve izjave su bizarne, ali daleko od procedure’

Turudić se osvrnuo i na izjavu Vladimira Šeksa da bi trebalo pokrenuti opoziv predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog njegovog nepoštivanja Dana državnosti.

“I Šeks zna da je to nerealno. Izjave Milanovića su bizarne, ali daleko od bilo kakve procedure. Meni je ridikulozno da predsjednik države poziva da se ne ide na izbore. A praznik, to je njegov praznik, donijela ga je parlamentarna većina, tako je po zakonu“, istaknuo je i dodao da on smatra da je 30.05. odličan datum i da je, ove godine, vratio određeni broj zastava i osjećaje.

Kao predsjedniku Izbornog povjerenstva u 1. izbornoj jedinicu, stalo mu je, kaže, da izbori proteknu što je moguće u boljem okruženju, a kampanja će, smatra, biti prljava kao i svaka dosadašnja. Na koncu se osvrnuo na rad sudaca.

“Ima tu i nerada, pogotovo za plaću od 20 000 kuna, ali dublji razlog lošem stanju su neadekvatni propisi. Naš Zakon o kaznenom postupku je dizajniran za 2 ili 3 okrivljenika. Sada kad USKOK ima 38 okrivljenika, njima je omogućeno sukcesivno obaranje nezakonitih dokaza. Znači 100 i nešto mjeseci samo za taj postupak“, upozorio je.

