Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić uputio je upitnik svim predsjednicima sudova od kojih traži da mu dostave podatke o izvansudskim aktivnostima sudaca, upozoravajući na naznake po kojima neki suci nemaju dovoljan osjećaj odgovornosti za sadašnji trenutak sudbene vlasti.

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić kaže kako je iznenađen, a na neka pitanja ne namjerava odgovoriti, rekao je za N1.

"Jučer sam prvi put pročitao set pitanja koji je poslao predsjednik Vrhovnog suda. Bio sam silno iznenađen nisam mogao niti vjerovati kao ni većina kolegica i kolega da je tako nešto moguće. Postavlja se pitanje zašto to radi predsjednik Vrhovnog suda. Cijela intonacija tih pitanja ima neki optužujući karakter. No, to je manje važno, važnije je da su neka pitanja protuustavna, za neka predsjednik Vrhovnog suda nije nadležan, neka posve zadiru u intimnu sferu o kojoj suci nisu dužni odgovoriti, a neka se tiču javno poznatih podataka", rekao je Turudić.

'Ta pitanja on ne bi smio postavljati'

Kaže i kako su izvan djelokruga predsjednika Vrhovnog suda pitanja koja regulira Zakon o Državnom sudbenom vijeću.

"DSV je samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje vodi imovinske kartice, sudac je dužan prijaviti imovinu. Iz kartice je vidljivo koliko je imao predavanja i novaca dobio. Te tzv. izvansudske aktivnosti, članstvo u udrugama… Ako se bavi lukrativnom djelatnošću, ako predaje, ako je na primjer član arbitraže, sudac je o tome dužan suglasnost DSV-a.

Nema suca koji bi to radio, ako postoji, onda on treba ići na stegovni postupak. Onda pitanje je li član sportskih ili drugih udruga, rade li članovi uže ili šire obitelji kao namještenici, službenici po pravosudnim tijelima. Mislim da su to pitanja ispod nivoa predsjednika VS-a koja ne bi smio postavljati, a koja zapravo presumiraju neku krivnju i mislim da to nije dobar put, da to neće postići nikakve učinke", rekao je Turudić.

'To nije demokratski'

Turudić kaže kako će na Visokom kaznenom sudu će održati sjednicu Sudačkog vijeća i zauzeti stav o upitniku.

"Ovo što govorim, govorim osobno. Moramo poslati podatke jesmo li članovi neke udruge. Ja sam član jedne jedine, a to je Udruga dragovoljaca Sokol iz Virovitice. Bih li o tome morao tražiti suglasnost predsjednika Vrhovnog suda? Meni je to nepojmljivo. Na takva pitanja, ako moj stav i bude drugačiji do ostalih, neću nikad odgovoriti. Postavlja se pitanje što je masonima. Treba li članstvo navesti u odgovoru? Vidjeli smo da je bivši glavni državni odvjetnik nastradao zbog tog članstva", rekao je Turudić pa dodao:

"Mislite da će se poboljšati situacija ako Dobronić pita čime se moj daljnji rođak bavi? Pa nema to pravo pitati. Da će se poboljšati situacija kada želi zabraniti javne istupe? Evo, ja sada nastupam u medijima, bih li trebao o tome pitati predsjednika suda, tražiti odobrenje? Bi li sudac koji ide u medije trebao svečano obećati da neće kritizirati predsjednika Vrhovnog suda? To nije demokratski", dodao je.