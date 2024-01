Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je u Novom danu zahtjev za zaštitu zakonitosti koji je Zlata Hrvoj Šipek podigla pred Vrhovnim sudom protiv odluka dvaju sudova u vezi Agrokora.

Nobilo ne vjeruje da će to rezultirati nekim bitnim promjenama.

“Mislim da nisu velike šanse, mislim da je to više manevar da se razvuče konačna odluka do odlaska Zlate Hrvoj Šipek. Prvostupanjski i drugostupanjski sud su napravili kvalitetne odluke, dobro su ih obrazložili i ne vjerujem da će Vrhovni sud to mijenjati", istaknuo je. Kaže da će se formirati Vijeće koje će to raspraviti na nejavnoj sjednici i donijeti odluku. Moglo bi potrajati nekoliko mjeseci.

'Kupuje se vrijeme...'

U tužiteljstvu navode da je zahtjev za zaštitu zakonitosti podignut zbog povreda odredaba Zakona o kaznenom postupku.

"DORH hoće reći da bi se vještački nalaz trebalo izdvojiti kad bi bili zaposleni kod istog poslodavca, a to bi u novčanom smislu značilo da bi problem bio u oko 24.000 eura koliko je godišnja plaća bila, a ne bi bio problem u osam milijuna eura koliko je Agrokor, privremena uprava platila KPMG Hrvatska koja je vještačila. Sud je išao u bit stvari i jednostavno je definirao da je stranka u postupku plaćala vještaka i da taj vještak nije mogao napraviti zakoniti dokaz", smatra Nobilo koji stoga misli da će i Vrhovni sud zauzeti sličan stav.

"Mislim da neće doći do bitnih promjena, ali se na neki način kupuje vrijeme dok Zlata Hrvoj Šipek ne otiđe u mirovinu", kaže.

'Ima tu još puno posla kod predmeta Agrokor'

Hrvoj Šipek sada preispituje odluku koju je donio Ivan Turudić, jedan od kandidata za njenu poziciju. To nije osobni sukob, ističe Nobilo, to je uobičajena situacija.

"Bit će puno intetresantnije kako će se ponašati Turudić, ako bude izabran za Glavnog državnog odvjetnika" rekao je Nobilo.

"Čak bih rekao da ovo vještačenje koje je izazvalo veliku pažnju javnosti zbog iznosa koji je plaćen i ostalog, je čak i manji grijeh koji su napravili u postupku. Postoje daleko veći grijesi, ovdje su optuženi ljudi za koje nije bilo nikavih dokaza, za koje su državni dovjetnici i zamjenici smatrali da ne treba optužiti, ali iz političkih razloga Zlata Hrvoj Šipek je naložila da se optuže i nevini ljudi. Dakle, ima tu još puno posla kod predmeta Agrokor", dodao je.

'HDZ računa da je Turudić njihov čovjek'

Nobilo smatra da Turudić ne samo da ima šanse da postane novi glavni državni odvjetnik, nego je to vjerojatno već dogovoreno.

"Turudić je sudac viosokog kaznenog suda i on ne bi svoju aplikaciju na taj natječaj poslao, a da nije dobio neki mig i da se nije dogovorio s nekim, da ga vladajući podrže. Bez toga se on ne bi ni javio na taj natječaj. S druge strane, rekao bih da HDZ računa da je on njihov čovjek jer je u prošlosti i došao stranačkom linijom u Zagreb, ali mislim da se varaju jer Turudić od prije 20 godina i ovaj danas više nije isti čovjek", istaknuo je.

"Svatko ima svoje interese, a na što će to izaći, vidjet ćemo kad Turudić počne raditi i donese prve odluke", zakjučuje Nobilo.

