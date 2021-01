TURUDIĆ KAŽE DA NE ŽELI RELATIVIZIRATI: ‘Uzvikivanje ZDS ne može biti kazneno djelo, to bi bilo protiv slobode izražavanja’

‘Ne možemo govoriti samo o znakovlju HOS-a, a da ne govorimo o znakovima kokarde i petokrake zvijezde. Pod tim znakovima se ubijalo u Vukovaru. Ne želim relativizirati stvari. Ali jedno bez drugog se ne može riješiti’

Govoreći o zahtjevima za kriminalizacijom ustaške ikonografije i pozdrava “Za dom spremni” nakon incidenta u Zadru na obilježavanju obljetnice akcije Maslenica, vršitelj dužnosti Visokog kaznenog suda Ivan Turudić rekao je danas za N1 da je pogrešno i nepošteno davati prekršajnim sudovima da se bave isticanjem ustaškog pozdrava kao što je bilo slučaj u Zadru.

“Visokom prekršajnom sudu daje se zadatak koji mu uopće nije pripadan koji on uopće nije dužan rješavati, a to je da on rješava neke zakonske stvari i zakonska rješenja”, tvrdi Turudić. Dodao je da je objekt zaštite prekršajnog sudovanja društvena disciplina. “Ako vam netko u dva sata u noći dođe revati: ‘O Marijana! Lijepa, slatka Marijana!’”

Turudić je za inicijativu o definitivnoj kriminalizaciji ustaškog pozdrava rekao da je zakonodavac, da je htio, mogao donijeti takav zakon kakav se predlaže nakon što je Vijeće sa suočavanje s prošlošću završilo svoj posao. Konstatirao je da potom da “zakonodavac takav zakon nije donio”.

HOĆE LI ZAKONOM ZABRANITI ‘ZA DOM SPREMNI’? ‘Taj čavao moramo izvaditi iz cipele’: Predlažu zatvorske kazne do pet godina

Priznato znakovlje HOS-a

“Što se tiče ovih ljudi u Zadru, ne znam koji su oni prekršaj napravili. Oni nose znakovlje HOS-a i tamo je ustaški pozdrav ZDS. To je pozdrav koji su koristili ustaše, ali taj pozdrav su koristili i dijelovi hrvatskih obramabenih snaga…”

To njihovo znakovlje je priznato, ozakonjeno. Ja čak ne vidim da je i prekršaj da netko dođe u majci s time. Možemo govoriti o pjevanju, pjesmi, pozivanju na mržnju. Moje mišljenje je da samo isticanje na majci nije niti prekršaj niti kazneno djelo prema sadašnjoj zakonskoj regulativi”, kazao je Turudić.

Na pitanje mmože li itko dovesti u pitanje tu registraciju znaka HOS-a provedenu u doba vlade Ivice Račana, uz napomenu voditelja da je izvorno znak HOS-a uključivao i oznaku HSP-a, čega sad više nema, Turudić je odgovorio:

“To je zakon spojenih posuda. Ne možemo govoriti samo o znakovlju HOS-a, a da ne govorimo o znakovima kokarde i petokrake zvijezde. Pod tim znakovima se ubijalo u Vukovaru. Ne želim relativizirati stvari. Ali jedno bez drugog se ne može riješiti. Rješenje mora biti cjelovito. Uzvikivanje ZDS ne može biti kazneno djelo, jer bi to bilo protiv slobode izražavanja”, rekao je Turudić i zaključio je da to to može jedino biti prekršaj, sankcionirano dobrom novčanom kaznom.

PRAVOBRANITELJICA ŽELI ZABRANU USTAŠKOG POZDRAVA: ‘Pokušajte u Njemačkoj ili Austriji započeti neku pjesmu sa Sieg Heil’