TURUDIĆ BRZINSKI ODGOVORIO NA MILANOVIĆEVE PROZIVKE PA UZVRATIO: ‘Nisam bio te sreće da sam spavao u svilenim pidžamama, kao on’

Ivan Turudić odgovorio na optužbe Zorana Milanovića: ‘Ja godinama nisam kartao, taj nivo mi je posve neprihvatljiv, da predsjednik države tako razgovara sa sucem’

Nakon što ga je danas u izjavi vezano za aferu Janaf prozvao predsjednik Zoran Milanović , rekavši da je Ivan Turudić išao na “kartaške seanse u Kovačevićev klub”, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, Ivan Turudić, rekao je za N1 da ne zna o kakvim se seansama radi. “Ne znam, vjerujte mi da ne znam. Teško je pratiti bujicu koju isipava predsjednik države, taj njegov ulični rječnik. Pomalo mi je glupo da demantiram te njegove tvrdnje”, rekao je Turudić.

Što se tiče Milanovićeva aludiranja na to da je Turudić mogao znati za mjere koje se provode, Turudić je rekao da je za njih saznao naknadno, a ne dok su bile u tijeku. “To odaje zapanjujuće neznanje predsjednika države, naknadno sam saznao za mjere, išao sam provjeravati stvari kad su krenule da je mogući izvor Županijski sud u Zagrebu. Ja kao predsjednik suda imam pravo na to. Ovo su najobičnije insinuacije, teško mi je to komentirati. Ja godinama nisam kartao, taj nivo mi je posve neprihvatljiv, da predsjednik države tako razgovara sa sucem”, rekao je Turudić.

“Izjava da na Europskom sudu u Strasbourgu ima budala, to je izjava dostojna Lukašenka”, dodao je Turudić te se osvrnuo na predsjednikove komentare da je Turudić bio loš student. “Nisam bio te sreće u životu da sam spavao u svilenim pidžamama, kao što je on spavao, završio sam u redovnom roku fakultet i završio poslijediplomski studij, 30 godina sam sudac i to mogu reći o sebi”, rekao je Turudić za N1.

