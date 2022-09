Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić komentirao je za RTL uhićenje sutkinje Maje Šupe, koja je donijela oslobađajuću presudu u slučaju Tomislava Horvatinčića zbog izazivanja pomorske nesreće, kontroverznog poduzetnika Blaža Petrovića i odvjetnika Branimira Zmijanovića.

"Ova situacija sigurno neće doprinijeti boljoj percepciji pravosuđa, to sigurno nije dobra vijest kad se sudac nađe u ovakvoj poziciji", rekao je Turudić koji smatra da je to još jedan udarac za pravosuđe.

Ne treba preispitati sve odluke Šupe

Tvrdi da nije nužno preispitati sad sve njene presude. "Zakon o kaznenom postupku predviđa kao izvanredni pravni lijek protiv pravomoćnih presuda obnovu postupka. Ona se može tražiti u pojedinom predmetu ako se sumnja i dokaže sumnja da je do presude došlo kaznenom djelom suca", kazao je, dodajući i kako nije protiv provjere sudaca te smatra da Vrhovni sud "gasi vatru kerozinom" kada se tome protivi, obzirom na percepciju pravosuđa.

Turudić se osvrnuo i na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića da se odvjetnike treba ograničiti u nekim dužnostima za koji kaže da je nesuvisao. "Nije obrazložen. to je u stilu predsjednika Milanovića, neki revolveraški prijedlog. Pitanje je bi li takva mogućnost bila u skladu s Ustavom, s europskom pravnom stečevinom, a mislim da ne bi. Mislim da se nikom ne može, osim u nekim profesijama poput sudaca, pravo poduzetništva. Često imamo slučaj da poduzetnik ode u politiku, postane ministar i ima firmu u kojoj, ako bi radio u njoj, bio u sukobu interesa, mora se maknuti iz nje i povjeri upravljanje nekom odvjetničkom društvu. Pa tko bi upravljao takvom firmom, primjerice govorim", kazao je Turudić.

Sve je počelo za vrijeme Sanadera

Komentirajući aferu Ina, Turudić je istaknuo da su svi problemi počeli u vrijeme Vlada Ive Sanadera. "Što vrijeme dalje odmiče veća je vjerojatnost da ćemo ih vidjeti. Tih 5 milijuna eura nisu toliko bitni, kad pogledamo razmjere drugih djela, imovinsku štetu koja je počinjena", odgovorio je na pitanje hoćemo li ikada vidjeti 5 milijuna Roberta Ježića,

"U predmetu Ina-Mol se kriju svi današnji problemi. Mediji su puni izjava političara i oporbe koji govore o upravljačkim pravima, da se ne može tako upravljati Inom. To je bio predmet prvostupanjske presude Županijskog suda u Zagrebu i zatim presude Vrhovnog suda. Sve piše o listi odobrenja za donošenje odluka i činjenici da u Ini odluke ne donosi Uprava nego odbor izvršnih direktora.

'Ustavni sud smatra da nije na sudu propitkivati je li nešto u interesu RH'

Ključna stvar u događajima koji su danas se dogodilo 2008., 2009., a možda i prije, prilikom prve prodaje INA-e kada je mađarska strana s 25 plus 1 dionicom imala više upravljačkih prava nego što ima RH danas sa 70 i nešto posto dionica. To je čudo samo po sebi da je tako moguće. Presudna je bila presuda Ustavnog suda koji je donio odluku da sudovi ne smiju propitivati je li to što se dogodilo u skladu s interesima RH ili nije. Napisali smo da nije, nakon odluke Ustavnog suda tog više u presudama nema. Nema ni optužnice jer je DORH morao poštivati odluku Ustavnog suda i izmijeniti optužnicu u izbaciti taj najvažniji dio", kazao je Turudić.