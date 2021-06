Geotermalna elektrana pokraj Bjelovara suočava se s problemima. Turska BLT grupa u nju je uložila nekoliko stotina milijuna kuna, a sada tvrde da ih je prevario hrvatski partner. Zbog, kako kažu, krivih odluka trgovačkih sudova kao i problema u poslovanju pisali su i premijeru, a prijete i međunarodnom arbitražom.

"Već više od godinu dana vodimo pravnu bitku koja je započela počela prošlog lipnja. Tada smo dobili jednu kuvertu od našeg lokalnog partnera iz Hrvatske i tu je bio društveni ugovor i u srpnju smo shvatili da je taj društveni ugovor zapravo bio poziv na opću skupštinu. Oni su u našoj odsutnosti ilegalno održali skupštinu i mi smo zapravo izbačeni iz uprave. Kako bismo spriječili ovaj događaj, mi smo u pogledu nelegalne skupštine podnijeli prijavu sudu i tražili zabranu primjene i isto tako obavijestili lokalnog partnera da svi pozivi moraju biti poslani na našu adresu u Zagrebu. Unatoč tome, oni su poslali još jednu obavijest u Tursku i održali još jednu, drugu ilegalnu opću skupštinu i na njoj, ne samo da smo izbačeni iz upravnog odbora tvrtke, nego smo izbrisani iz partnerstva. Izgubili smo svoj udio", rekla je odvjetnica BLT-a Ozlem Canbeldek za N1.

'U tijeku je oko 50 predmeta'

Na početku jhe turski BLT imao je 80 posto udjela, a njihov hrvatski partner 20 posto.

"Sada traje oko 50 predmeta koji su u tijeku na Trgovačkom i Kaznenom sudu. Od Trgovačkog suda smo dobili zabranu primjene one odluke, no na Visokom sudu dobili smo neočekivanu presudu i unatoč odluci zabrani odluke skupštine – mi ne znamo kako se to dogodilo – izbrisani smo iz vlasništva tvrtke, a isto tako je i naš udio izbrisan iz sudskog registra. Naš gubitak je u iznosu većem od 200 milijuna eura", rekla je Canbeldek.

"Vaš sustav poprilično je drugačiji od turskog i za mene kao pravnicu teško je shvatiti, s jedne strane imamo sudski registar, a s druge Trgovački sud. Prema Trgovačkom sudu i dalje imamo svoje pravo i dalje se nastavljamo boriti da dokažemo da imamo 80 posto udjela, no prema sudskom registru udio nemamo. Je li doista tako lako izgubiti 80 posto udjela u tvrtki samo jer ste dobili jednu omotnicu? Jučer sam na Trgovačkom sudu dala iskaz kao svjedokinja, mislim da smo uspjeli dokazati da je omotnica sadržavala samo poziv o udruživanju, a ne poziv na skupštinu. Imam problem objasniti klijentu da smo uz jednu omotnicu izgubili 80 posto udjela", kazala je Canbeldek.

'Pisali smo Plenkoviću'

Zbog svega je BLT pisao i premijeru Andreju Plenkoviću.

Nažalost, rekli su nam da ovaj predmet traje i da se država ne može miješati u pravosuđe. Mi to shvaćamo i to je savršeno u redu, ali mi od sudova i hrvatske države tražimo pošteno suđenje", rekla je.

Znači li to da ne očekuju pošteno suđenje? "Nažalost imamo svoje sumnje u vezi s time. Svatko tko bi prolazio kroz probleme kroz koje mi prolazimo bio bi skeptičan", ističe Canbeldek.

Nastavljaju se, navodi odvjetnica BLT-a, "boriti na hrvatskim sudovima i gajimo nadu u tom pogledu".

"Ali pripremamo i jednu tužbu na Europskom sudu za ljudska prava jer smatramo da su prekršena naša prava na pošteno suđenje. Smatramo da se možemo obratiti i Arbitražnom sudu u Washingtonu. Svakako ćemo se nastaviti boriti u Hrvatskoj, na Europskom sudu za ljudska prava i u Washingtonu", rekla je Canbeldek.