KAKAV JAD I TUGA / Turska poslala na Baniju 200 kontejnera nakon potresa, a sada su njima potrebni: No, Hrvatska ih iz očitog razloga ne može vratiti

Broj poginulih u potresima koji su ovaj tjedan pogodili Tursku i Siriju u četvrtak je premašio 17.000, dok blijede nade da će se pronaći puno preživjelih 72 sata od katastrofe a frustraciju povećava spora dostava pomoći. a ona im pristiže sa svih strana. Hrvatski Crveni križ pokrenuo je akciju prikupljanja donacija za pomoć Turskoj i Siriji, a kako je u srijedu objavljeno samo u jednom danu prikupljeno je preko 50 tisuća eura. "Treba istaknuti i više od 43 tisuće poziva koji su ostvareni na humanitarnom telefonu ali to me ne začuđuje, poznajemo naš narod, Hrvati su ljudi velikog srca i sjećaju se kako je Turska postupila tijekom potresa koji je zadesio Sisačko-moslavačku županiju. Ovo je tužna ali ipak prilika da pokažemo da smo uz njih u ovim teškim trenucima', kazao je za RTL Danas izvršni predsjednik crvenog križa Robert Markt. Ne treba ovom prilikom zaboraviti niti to da se turski narod solidarizira s hrvatskim nakon katastrofalnog potresa na području Banije. Njihova vlada donirala je u siječnju 2021. 200 stambenih kontejnera. Nažalost, Hrvatska ne može uzvratiti donaciju jer u tim kontejnerima i dalje stanuju ljudi.