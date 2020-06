TURIZAM U DUBROVNIKU KAO TITANIK: Promet ugostitelja potonuo za 92 posto, a i još nešto je na vrlo klimavim nogama

Prema podacima Turističke zajednice grada Dubrovnika, na dan 1. lipnja 2020. godine zabilježeno je 86 dolazaka i 316 noćenja na području Grada Dubrovnika. Usporedbe radi, na isti dan lani je ostvareno 6.747 dolazaka te 18.481 noćenje

Žestok i težak udarac svjetskom i domaćem turizmu zadala je pandemija koronavirusa. Isto je i s turizmom u Dubrovniku koji je ondje ujedno primarna gospodarska grana od koje taj dio Hrvatske egzistira. Prema podacima Turističke zajednice grada Dubrovnika, na dan 1. lipnja 2020. godine zabilježeno je 86 dolazaka i 316 noćenja na području Grada Dubrovnika. Usporedbe radi, na isti dan lani je ostvareno 6.747 dolazaka te 18.481 noćenje, što su neusporedivo veće brojke, piše Dubrovački dnevnik.

Najveći gubitak izravno najviše osjećaju djelatnici u turizmu. U Dubrovniku, gradu u kojem se gotovo u svakoj ulici nalazi ugostiteljski objekt. Trenutno ih je otvoreno oko 50-ak, u što se ubrajaju restorani, kafići te objekti brze hrane. Prema informacijama Dubrovačkog dnevnika, trenutno je otvoreno svega sedam dubrovačkih hotela, a to su Dubrovnik Palace, Hilton Imperial, Hotel Lero, Park, Petka, Pucić Palace i Royal Blue što je bitno drugačija slika dubrovačkog turizma nego što je to bilo slučaj u istom razdoblju lani.

Ugostiteljstvo potonulo

Nikolina Trojić, predsjednica Županijske komore Dubrovnik, iznijela je konkretne brojke kada su po srijedi gubitci na području Dubrovačko-neretvanske županije. Odgovarajući na pitanje iznijela je podatak kako je vrijednost izdanih računa u turističkom sektoru pala za 92 posto.

“Prema podacima Porezne uprave od 24. veljače do 17. svibnja 2020. godine fiskalizirano je 78 posto manje računa nego u istom razdoblju 2019. godine, a ukupni iznos tih računa manji je za 63 posto u svim djelatnostima Dubrovačko-neretvanske županije. U sektoru turizma, u što spadaju smještaj, ugostiteljstvo te putničke agencije, vrijednost izdanih računa pala je za 92 posto”, rekla je Trojić za Dubrovački dnevnik te dodala da iako su trgovine radile, ni u tom području se ne bilježe ohrabrujuće brojke.

“Unatoč tome podatci pokazuju da je broj izdanih računa u djelatnosti trgovine bio za 41 posto manji, dok je vrijednost tih izdanih računa u trgovini bila manja za 27 posto. Među najviše pogođenim djelatnostima nalazi se djelatnost putničkih agencija gdje je kroz ova promatrana tri mjeseca ‘lock downa’ vrijednost izdanih računa pala za 98 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Također, za razdoblje od 11. svibnja, kad je dozvoljen rad ugostiteljima, pa do 17. svibnja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine vidljivo je smanjenje broja izdanih računa za 71 posto i smanjenje vrijednosti računa za 96 posto u djelatnosti turizma”, veli Trojić.

Očuvanje radnih mjesta kao prioritet

Na Jadranskoj obali, pa tako i u Dubrovniku, problem je bio manjak radne snage, a sada je prioritet na nečem drugom – očuvanju radnih mjesta. Trojić kaže da je sada problem kako zadržati te ljude i kako očuvati razinu plaća.

“Zasigurno ni država nema neograničen budžet za dugotrajne potpore. Činjenica je kako smo mi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji visoko turistički ovisno gospodarstvo. Izostanak turističkih brojki od prethodnih godina zasigurno će imati posljedice za naše gospodarstvo. Smanjena potražnja za uslugama smještaja, ugostiteljskim uslugama, izletima i ostalim turističkim sadržajima utjecat će na korekciju cijena na dolje, to je ekonomska činjenica, zakon ponude i potražnje. Pad cijena ovisit će o razini zaduženosti gospodarskih subjekata i mogućnosti servisiranja fiksnih troškova. Pri tome treba voditi računa da se zadrži vrijednost za novac, jer će narednih godina upravo to biti najveći motor oporavka našeg gospodarstva. Za očekivati je da će ipak u jednom momentu doći do smanjenja plaća, smanjenja radnog tjedna i ostalih mehanizama za očuvanje tih radnih mjesta”, rekla je Nikolina Trojić Dubrovačkom dnevniku.

Upravo iz tog razloga se održavaju redoviti sastanci, no puno toga svakako ovisi i o međunarodnim letovima, s obzirom na to kako je Dubrovnik u prvom redu avio-destinacija. Međutim, situacija je po tom pitanju dosta neizvjesna.

