Cijene smještaja i usluga izvan hotela su se povećale. Postoje različita mišljenja među privatnim iznajmljivačima i turističkim djelatnicima. Neki smatraju da su cijene trebale biti pažljivije kreirane, dok drugi vjeruju da će se eventualni gubitak u prometu nadoknaditi višim cijenama te da će financijski rezultat ostati pozitivan.

U Opatiji, biseru Jadrana, hrvatski turizam je u lipnju na kušnji. Više cijene smještaja i usluga izvan hotela, kao i ponovno uspostavljanje povoljnih aviolinija i aranžmana za konkurentne destinacije poput Grčke i Španjolske, čine se kao faktori koji su utjecali na nešto slabiji turistički promet na jadranskoj obali.

Različiti privatni iznajmljivači i turistički djelatnici dijele isto mišljenje te smatraju da su više cijene u usporedbi s konkurentnim tržištima razlog "rupa" u lipanjskom prometu. Postavlja se pitanje hoće li takva cjenovna politika imati negativan utjecaj na turističku industriju ili je to dobro osmišljena strategija u skladu s održivim razvojem destinacije, kakvom želimo biti.

Cijene su generalno porasle za 20 do 30 posto

Direktorica Turističke zajednice Općine Lovran, Zvijezdana Klobučar Filčić, kaže kako su lovranski hoteli dobro popunjeni, međutim, rezervacije nedostaju privatnim iznajmljivačima. U lipnju je na području Lovrana ostvareno 10 posto manje dolazaka i osam posto manje noćenja u odnosu na isti mjesec lani.

"Smatram da smo trebali biti pažljiviji u kreiranju cijena koje su u odnosu na 2022. godinu generalno porasle za 20 do 30 posto. Cijene su podignute iz više razloga: zbog većih troškova, inflacije, a neki su iskoristili priliku i podigli ih i prilikom konverzije valute. Sve to dovelo je do značajnog poskupljenja. Cijene nisu podigli samo privatni iznajmljivači već su cijene rasle i u izvanpansionskoj ponudi, posebno u ugostiteljstvu. Sve to ne bi bio problem da možemo ciljati isključivo na kvalitetnu klijentelu i da nam kvaliteta smještaja odgovara ponudi u destinaciji, odnosno da cijena prati kvalitetu i obrnuto", rekla je direktorica lovranskog turističkog ureda za poduckun.net.

Mirjana Mikleus, privatna iznajmljivačica iz Mošćeničke Drage, vjeruje da će, unatoč nešto manjem broju gostiju u lipnju, financijski rezultati na kraju sezone biti slični prošlogodišnjima. Mikleus posjeduje tri kuće za odmor u Dobreću iznad Lovrana te apartmane u Mošćeničkoj Dragi. Ističe da su kuće za odmor dobro popunjene, dok su kapaciteti u Mošćeničkoj Dragi imali manji broj rezervacija tijekom lipnja.

U Mošćeničkoj Dragi ove je godine sezona kasnila

"U kućama za odmor u Dobreću sezona je ove godine počela izuzetno rano, već 1. travnja, a njihova je trenutna popunjenost bolja: 25 dana više u odnosu na lani. Cijene u kućama za odmor, ali i našim drugim kapacitetima, digli smo za mrvicu, zapravo svake godine podignemo cijene za nijansu ovisno o potražnji u prethodnoj godini", kaže Mikleus.

Za razliku od Dobreća, u Mošćeničkoj Dragi ove je godine sezona kasnila.

"Prvi su nam gosti stigli tek 17. lipnja pa je popunjenost pred neki dan bila na 51 posto lanjske. Međutim, kraj lipnja će nas izvući i vjerujem da na kraju neće biti tako loše. Naši kapaciteti u srpanj i kolovoz na obje lokacije su popunjeni na lanjskoj razini. Ovog je lipnja vidljivo da je gostiju u destinaciji manje, najviše se to uoči na plaži. Jednostavno nema još onog ljetnog muvinga na kojeg smo navikli. Ne znam koji je pravi razlog tome, jesu li za to zaslužne nešto više cijene usluga i smještaja ili je samo lanjska godina bila izuzetno dobra jer su ljudi jednostavno, nakon dvije godine pandemije, odlučili putovati", kaže Mikleus pa dodaje:

Kuglica sladoleda: dva eura

"Jesmo li skupi? Kako za koga, mislim da 20-30 posto naših gostiju čine oni bolje platežne moći kojima su ovakve cijene prihvatljive, međutim, problem je što ima i puno onih drugih. Mislim da su općenito naše cijene podjednake onima u turističkom sektoru izvan Hrvatske. I mi isto tako putujemo, odlazimo na skijanja, i vidimo da je i kod njih sve poskupilo.

Kuglica sladoleda na draškoj plaži košta 2 eura. Je li to previše? S jedne strane je, jer evo svaki dan na kupanju unuku kupim kuglicu sladoleda što znači da mjesečno samo za to izdvojim 60 eura. To je puno, ali dok mogu to ću i činiti. Nedavno sam bila na Bledu u jednom solidnom restoranu i dvije porcije pašte i četiri čaše vina platila sam 75 eura. I to je skupo pa se zato ne treba čuditi našim cijenama", kaže Mikleus.