TURIZAM NAM VISI O NITI: Počela masovna otkazivanja rezervacija zbog povratka koronavirusa: ‘Krenuli smo dobro…’

Kako se epidemiološka situacija ne popravlja, kako se približavamo srpnju i kolovozu i terminima dolaska, gosti su počeli otkazivati rezervacije

Privatne iznajmljivače očekuje vrlo teška špica ove sezone bez obzira što su kuće za odmor tražene. Osjeti se da se rezervacije otkazuju, a na sve će utjecati najnoviji razvoj događaja s epidemijom koronavirusa. “Imamo vjerne goste i ljudi koji su zaista željeli doći i do zadnjeg su držali rezervacije, međutim, kako se situacija ne popravlja, kako se približavamo srpnju i kolovozu i terminima njihova dolaska, počeli su ih otkazivati”, rekla je za Novi list Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog smještaja Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Dodaje kako su se nadali da će s tim rezervacijama i onime što se odradi u zadnji trenutak (last-minute) doći do 40-ak posto lanjskih brojki, no sada to polako počinje biti upitno. Tako primjerice, navodi, ima primjer da i Slovenci, koji su nam najbliži, a koji su tijekom korone rezervirali, sada storniraju. Južnije županije posebno su ovisne o aviogostima i aviolinijama, za razliku od Kvarnera i Istre kamo lako mogu doći i vlastitim automobilom.

Gosti koji planiraju doći na jug ukazuju kako su aviokompanije poslale obavijest da tijekom srpnja i kolovoza svakodnevno prate situaciju s letovima koji u zadnji čas mogu biti otkazani. “Svi su se nadali da će biti bolje, no kako nije, bitno je odraditi i ovo što nam je ostalo za srpanj i kolovoz. No isto tako treba istaknuti da gosti, koji su ostavili rezervacije, zaista žele doći. Jedino će njihov dolazak ovisiti o situaciji na granici, karantenama i aviolinijama”, zaključila je Nimac Kalcina.

U HRVATSKOJ JE TRENUTNO VIŠE OD 160.000 TURISTA: ‘Valjda nisu ludi da dolaze bolesni’; Propisane posebne mjere za zaražene

Sve ovisi o epidemiološkoj situaciji

Stručnjak za obiteljski smještaj Nedo Pinezić kaže da se situacija s bukingom mijenja iz dana u dan, a na nju najviše utječe epidemiološka situacija u Hrvatskoj i povećanje broja oboljelih. Njemački Institut Robert Koch rekao je kako će svi putnici iz Njemačke koji putuju u regije koje će imati više od 50 oboljelih na 100 tisuća stanovnika, biti dužni po povratku u Njemačku testirati se ili ići u karantenu.

“Na dnevnoj bazi imamo situaciju otkaza rezervacija, ali i dobivanja novih. Ono što se podudara jest da broj oboljelih korespondira sa smanjenjem broja upita, ukazao je Pinezić. Reći će i da smo krenuli dobro i prema svemu bi mogli ostaviti cilj od 30 posto lanjskog fizičkog prometa u obiteljskom smještaju. Sjeverni Jadran, s obzirom na autoturiste stoji dobro, i vjerojatno bi se takva situacija produžila do zadarskog i šibenskog područja. Na splitskom i dubrovačkom području su, pak više orijentirani na aviogoste jer su imali transformaciju tržišta i čekaju da se uspostave letovi”, kaže Pinezić.

Upozorava da će sve ovisti o epidemiološkoj situaciji i broju zaraženih, a dostignemo li 50 oboljelih na 100 tisuća stanovnika, to će sigurno imati posljedice na pad turističkih putovanja. U Njemačkoj je napravljena analiza pretraživanja na internetu koja je pokazala da su najpretraživanije kuće za odmor, slijede mobil homeovi u kampovima, apartmani i tek onda hoteli, prvenstveno manji.

KORONAVIRUS JE IZ TEMELJA PROMIJENIO DUBROVNIK: Ponovno kruže računi s cijenom kave, ali ovog puta se svi čude nečem drugom

Pritisak na smanjenje cijena

“I logično je jer ljudi žele biti izolirani, a to im kuće za odmor najviše garantiraju. Mi imamo relativno dobru situaciju i s apartmanima, pogotovo onima koji imaju posebne ulaze. To je niži cjenovni razred za širu publiku. Cijene su korigirane u prosjeku za 15 do 20 posto u odnosu na prošlu godinu koja je pokazala da smo dosegli cjenovni maksimum jer smo imali manjak u svim vrstama smještaja u prvoj polovini srpnja. To je bio znak da smo došli do maksimuma. Naravno da se u ovogodišnjoj situaciji vrši pritisak na smanjenje cijena”, rekao je Pinezić.

Vidljivo je i kako se veće destinacije čak i izbjegavaju, već je veća potražnja za manjim mjestima gdje ljudi procjenjuju da će biti manje gužve i gdje će lakše ostvariti socijalnu distancu. Najugroženiji su južni jadranski otoci poput Hvara, Brača ili Korčule, gdje je već sam dolazak na destinaciju skup s obzirom na troškove autoceste i trajekta. Tamo su imali prilično visoke cijene jer su im dolazili gosti s prekomorskih, jakih tržišta, poput Velike Britanije.

DVIJE AKTUALNE SLIKE HRVATSKOG TURIZMA: Dok jug zjapi prazan, na sjevernom Jadranu odmara se čak 25.000 gostiju

BERNARDIĆ BI SMANJIO PDV TURIZMU I NE BI OPOREZIVAO INVESTICIJE: ‘Ukidanjem još jednog poreza, poduzetnici bi mogli otvarati radna mjesta’