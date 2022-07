Na Kvarneru, po običaju najbolje rezultate u turizmu postiže najkvalitetnija ponuda, ona s pet zvjezdica. Crikvenički hotel Miramare ulazi u svoju drugu sezonu. Lani su radili svega tri mjeseca, no ove su godine već za Uskrs bili puni. Za posezonu su najavljena kongresna događanja, koja bi vrata hotela trebala držati otvorenima do kraja listopada.

Hotel je to sa 128 soba i sedam apartmana, smješten dijelom u staroj zgradi, koja je donedavno bila u ruševnom stanju, a dijelom u novom objektu. Uz manja događanja, ugošćuju i grupe turista iz Njemačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske. Mogu se pohvaliti wellnessom s bazenom, jacuzzijem i sunčalištem te fitness zonom, tri saune, salonom za masažu, restoranom, kavanom i cigar barom, "meeting roomom" i kongresnom dvoranom.

Hotel bez plaže

No, nema neke osnovne stvari. Iako se nalazi na nekoliko desetaka metara od plaže, njihovi gosti ne mogu očekivati uslugu na hotelskoj razini.

"Sjećam se vremena kad je na svakoj terasi u Crikvenici bila živa glazba, kad su se na crikveničkoj plaži vijorile Plave zastave, na svakih sto metara ste imali tuš i javni WC. Znači, to smo sve već imali. A sada nemamo. Mi smo kategorizirani s pet zvjezdica i nalazimo se tik do plaže i jasno je da naši gosti očekuju da na plaži ispred hotela mogu unajmiti ležaljku i suncobran, popiti cijeđeni sok od naranče i slično. I spremni su to platiti.

No, koncesije nema već nekoliko godina, a za sada nisu riješena ni koncesijska odobrenja za koja se, što je tragedija, prijavljuje po principu 'najbržeg prsta' pa su ljudi kada su bile prijave, odlazili na Bajakovo ili u Sloveniju, gdje pošta radi cijelu noć kako bi u ponoć i jednu minutu predali na poštu zahtjev. Naime, ako ćemo razvijati elitni turizam, onda gostima moramo pružiti elitnu uslugu ne samo u smještajnom dijelu, već i u destinaciji, što podrazumijeva i ponudu na plaži", rekao je za Novi list predstavnik investitora u hotel, Robert Marić.

Deranje kože naknadama

Osim toga, kvadrat terase plaćaju oko 500 kuna, dok se u centru Splita cijena zakupa javnog prostora kreće od 200 do 400 kuna po kvadratu. Marić dodaje da je trošak komunalne naknade oko 17.000, a vodne naknade oko 10.000 kuna na mjesec. Spomeničku rentu plaćaju oko 2500 kuna mjesečno, stoga i ne čude što im je plan proširiti poslovanje na cijelu godinu, umjesto svega nekoliko mjeseci koliko rade sada.