TURIZAM NA HRVATSKI: U srcu sezone plaćaju za nesnosnu buku i odvratan smrad iz kemijskih WC-a na +35ºC?! No, problemi tek stižu…

Zbog građevinskih radova, strane agencije su počele hotelu Park otkazivati jer su ozbiljno zabrinute za sigurnost svojih gostiju

Turistička sezona u punom je jeku pa mnogi ugostitelji računaju na dobru popunjenost svojih smještajnih kapaciteta. No, u vezi toga su zabrinuti djelatnici hotela Park na Hvaru jer su im, kako kažu, gosti počeli otkazivati smještaj. Razlog za to su građevinski radovi na hotelu Palace koji se nalazi odmah do Parka. Hotel Palace u vlasništvu tvrtke Sunčani Hvar d.d., trenutačno je pod obnovom pa je sve u krugu hotela postalo gradilište na kojem je izvođač radova Kvantum d.o.o.

Iako je trenutačno na snazi ljetni moratorij u trajanju od 15. lipnja do 15. rujna, radovi se svejedno izvode. No, valja imati na pameti da moratorij ne vrijedi ako su u pitanju radovi od posebnog značaja. Prema riječima djelatnice hotela Park Nađe Vukasović, gostima smeta buka, baš kao i smrad koji dopire iz ekoloških toaleta koji koriste radnici. Osim buke i vonja WC-a, u utorak su počeli i drugi problemi…

‘Gosti i djelatnici moraju se provlačiti kroz nezaštićenu građevinsku zonu’

Gospođa Vukasović tvrdi da su upravo zbog radova strane agencije počele hotelu Park otkazivati jer su ozbiljno zabrinute za sigurnost svojih gostiju. Kako tvrdi djelatnica hotela, što potvrđuju foto i videomaterijali koje je ustupila našoj redakciji, građevinska zona nije osigurana i k tome radnici ne nose zaštitnu opremu poput šljema. Osim toga, Vukasović navodi da je viljuškarom blokiran jedini prilaz hotelu Park.

Nezaštićena građevinska zona

“Svakodnevno smo mi i naši gosti suočeni s bukom koja dolazi s gradilišta i smradom kemijskih WC-a na +35°C, u samom srcu turističke sezone. Danas nam je doslovno onemogućeno korištenje jedinog prilaza hotelu s obzirom na to da su iz tvrtke Kvantum d.o.o. blokirali pristup viljuškarom. Kako možete vidjeti na videu i fotografiji u prilogu, ne postoji nikakva zaštita oko same građevinske zone, radnici ne nose zaštitne kacige, a mi kao i naši gosti se moramo provlačiti kroz nezaštićenu građevinsku zonu da bismo došli do svog objekta. Zbog svega navedenog suočeni smo s brojnim otkazivanjima suradnje od inozemnih agencija koje su ozbiljno zabrinute za sigurnost svojih gostiju. Zaista ne znamo kako je moguce da se sve ovo događa u samom srcu sezone u strogom centru grada Hvara, u kojem su inače građevinski radovi dopušteni do 15. svibnja, i to sve u pješačkoj zoni…”, komentirala je djelatnica.

Nađa Vukasović naglašava kako razumije da hotel Palace mora biti dovršen te ne sumnja da će nakon obnove izgledati fantastično kada se napokon dovrši, ali se istodobno pita što je s drugim subjektima u turizmu u centru Hvara te zašto se njih ne poštuje. Smatra da bi se Zakon, kada već postoji, trebao poštivati.

“Jesu li neki jednakiji od drugih? Mislim da su se investitori i izvođači preračunali s rokovima i sada svi mi ostali koji živimo i radimo u centru Hvara ispaštamo zbog toga – mi iz hotela Park, kolege iz restorana pored, kafići, vlasnici štandova. Ono što nas najviše boli je Grad koji se prema nama ponaša maćehinski dok velikima podilazi…”, kaže Vukasović.

Iz Palacea poručuju da je riječ o najvećoj investiciji što se tiče otoka i da će radovi trajati do kolovoza

Iz hotela Palace potvrdili su nam da se hotel trenutačno obnavlja te da je riječ o najvećoj investiciji u proteklih nekoliko godina što se tiče otoka, i to u vrijednosti od 100 milijuna kuna. Marzia Marti iz marketinga i odnosa s javnošću hotela Palace kazala nam je da je riječ o pozitivnoj priči za cijeli Hvar kao turističkoj destinaciji, ne samo za hotel Palace. Istaknula je da hotel ima građevinsku dozvolu i da će radovi biti uskoro gotovi.

“Posrijedi je dizanje kvalitete i usluge na najvišu razinu. Što se tiče samih radova na gradilištu, mi imamo potrebnu građevinsku dozvolu te je važno napomenuti da je hotel trenutačno u finalnoj fazi građevinskih radova. Naglašavam da nema više većih radova na hotelu. Otvorenje hotela očekujemo u kolovozu”, rekla nam je Marti.

Odgovor na pitanje zna li se točan datum kraja radova, Marzia Marti nije precizno odgovorila, no kazala je da bi trebali završiti u kolovozu. Tvrdi da su radovi dogovoreni u planu s Gradom Hvarom te da je Grad kompletno upoznat sa svime. Marti ističe da je Grad prepoznao važnost ove velike investicije koja je iznimno značajna za Hvar kao destinaciju.

Otkrila nam je da Grad Hvar paralelno radi na rekonstrukciji Gradske lođe te se taj projekt radi zajedno s hotelom Palace kako bi se dobio kompletni kompleks. O pritužbama, kaže Marti, nisu čuli ništa do jučer tako da su sada upućeni u slučaj.

Poslali smo upit i izvođaču radova, tvrtki Kvantum d.o.o., kako bismo ih pitali kako komentiraju to da njihovi radnici rade bez zaštitne opreme, međutim do objave članka nije stigao odgovor.