Iako snijega u Gorskom kotaru za sada ima u tragovima, skijaši i sanjkaši će morati još malo pričekati. Međutim, Gorski kotar procvao je neovisno od snijega, posebno u vrijeme pandemije. Naša najzelenija destinacija ima puno toga za ponuditi.

Jurica Filipović se sa suprugom u Mrkoplju iznajmljivanjem počeo baviti među prvima, a onda su kuće za odmor i apartmani počeli nicati prije pet, šest godina. Pravi boom ovdje su doživjeli za vrijeme pandemije.

"Preko ljeta ima dosta stranaca, a u zimskom periodu većinom su to iz Dalmacije, iz Istre, iz Zagreba. Cijelo ljeto smo bili puni i odlične su bile rezervacije sad za 12. mjeseci za 1. prvi mjesec. Što se tiče snijega naravno da dosta ovisimo o njemu, jer smo blizu skijališta i sanjkališta, tako da čim padne snijeg odmah telefoni zvone non stop", rekao je za Danas.hr.

Nova godina u Fužinama odavno rasprodana

Tradicionalni doček Nove godine u Fužinama već je odavno rasprodan, ali se u prosincu još može naći mjesta po apartmanima. Načelnik Mrkoplja Josip Brozović kaže kako snijega ima u tragovima.

"Treba ga makar pola metra, dobra temperatura i onda će to biti to", rekao je i najavio dvoranu za skijanje. Ipak, kaže kako topovi nisu tehnički izvedivi zbog problema s infrastrukturom jer bi zbog vodovoda došlo do raspada sistema.

"Ja mislim da je to ono što nam treba, koliko god to sad zvučalo možda preskupo, ali to je projekt kojeg ćemo nastojati dignuti na nacionalnu razinu", rekao i dodao kako se nada i hotelu.